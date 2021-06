Újdonságok Budapesten: 9 hely, amit érdemes lecsekkolni júniusban

Visszatért az élet a fővárosba, és külön jó hír, hogy a vendéglátósok lelkesedése töretlen: merészen nyitják a jobbnál jobb vendéglátóhelyeket Budapesten. Íme közülük kilenc!

A spontán szerveződő szabadtéri bulik koronázatlan királyai a felhők felé törő hegycsúcsok, zöldellő parkok és levegős terek után most Erzsébetváros szívét hódítják meg: a Botellón Budapest csapata az Elektrotechnikai Múzeum udvarát szemelte ki nyári táboruk otthonául, így csempészve vissza az életet a bulinegyedbe. A Kazinczy utcai Botellón Terasz heti háromszor fogja megidézni a neves spanyol tevékenység szellemét, vagyis bárki szabadon magával hozhatja négylábú kedvence mellett saját alkoholos italát is – annyi megkötéssel, hogy választott szomjoltónk elfogyasztása csakis a helyszínen biztosított repohárból lehetséges.

1075 Budapest, Kazinczy utca 21.

Odavagy a frissen készített házi tésztákért? Még az ereidben is fűszeres paradicsomszósz folyik? Akkor a Pasta Fetishben a helyed! A Garay tér sarkán található tésztázó kiváló minőségű olasz durumlisztből és válogatott hozzávalókból készített fogásai között olyan örök klasszikusok csábítanak ízutazásra, mint a bolognai spagetti, a hentes tokány és a magyarok nagy kedvence, a csirkepaprikás. Te is azok közé tartozol, aki szerint nem lehet teljes az ebéd leves nélkül? Nincs ok az aggodalomra, a Pasta Fetishben rád is gondoltak: az állandó tételként szereplő gazpachón kívül minden nap másfajta gyümölcslevessel ágyazhatsz meg a főételnek.

1076 Budapest, Garay tér 3-4.

A Budapest-várostáblán túl is van gasztroélet. Erre az egyik legjobb és legújabb példa a budaörsi Gastrogarden: az 1-es főút mentén megnyílt kulináris gyöngyszem pokolian jó BBQ ételekkel, vékony tésztás olasz pizzákkal, 100% magyar marhahúsból készült hamburgerekkel, salátákkal, wrapekkel és csapolt sörökkel várja a minőség iránt elkötelezett vendégeket. A több food trucknak is lakhelyéül szolgáló udvaron rendre ott találjuk többek között az autentikus mexikói street food fogásokkal hódító MexKitchent, az isteni pékárukban utazó Pék Taxit és az újhullámos Blitz Pizzát, akik a Városmajorból tették át ide a székhelyüket.

2040 Budaörs, Szabadság út 310.

Májusban nyitott meg a Zichy Jenő utca első és egyetlen kultúrkocsmája, amelynek eklektikus enteriőrjét az a Babos Zsili álmodta meg, akinek nevéhez többek között a Szimpla Kert és a Béla ikonikus dizájnja is kötődik – legutóbb épp nőnapi, lépcsőket felújító projektjéért voltunk odáig. A nyüzsgő Nagymező utcától egy köpésre található romkocsma három jó barát összefogásából született meg a nem éppen legkedvezőbb körülmények között, de annál nagyobb lelkesedéssel. Hétfőtől szombatig tudtok benézni hozzájuk egy jó pofa kézműves sörre, pirított hagymás lángosra vagy Kanári-szigeteki kávékülönlegességre, hamarosan pedig, ha minden jól megy, terasznyitójukon is bulizhatunk egy nagyot.

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 22.

Nem is olyan rég még csak alig egy-két cukrászda volt a városban, ahol a különleges étrendek követői is megtalálhatták számításaikat. Szerencsére ma már rengeteg helyen lehetőségünk van cukor-, glutén- vagy laktózmentes finomságokat enni, a Hearty Vegan Cakes-szel pedig még tovább bővült a lista. A Páva utcai üzlet édes máza alatt rendkívüli szigorúság rejlik, hiszen minden torta és édesség 100%-ban növényi alapanyagokból készül, a sós karamellás babkától kezdve a teljes kiőrlésű, cukormentes fahéjas csigán át a kókuszos-maracujás túrótortáig. Vigyázat, függőséget okoz!

1094 Budapest, Páva utca 33.

Rácz Jenő séf, a konyhaművészetek Michelin-csillaggal kitüntetett alkotója május 8-án, a Petőfi téri ortodox templom tőszomszédságában nyitotta meg új éttermét. A Costes csoport égisze alatt megálmodott Rumour Restaurant az úgynevezett “chef’s table” koncepcióra épít: lényege, hogy a vendégek a konyhát (és a konyhában dolgozó személyzetet) körbeülve fogyasztják el vacsorájukat. Így nem csak az egyes fogások elkészítésére nyílik kiváló rálátásunk, de a kötetlen, baráti stílus is garantált. Asztalfoglaláskor két idősáv közül választhatunk: a 17 órás pre-theater menüsor hat fogást tartalmaz, míg a 20 órakor kezdődő fine dining élmény 11 tételt ölel át.

1052 Budapest, Petőfi tér 3-5.

A Hegyvidék Központ földszintjén kapott helyet a budapesti dolce vitát erősítő Felicita, ahol nemcsak az alapanyagok többsége olasz, de a séf és a pizzaszakács is. A jókora terasszal megáldott étterem minden négyzetcentiméteréből csak úgy árad a hamisítatlan itáliai hangulat, köszönhetően a belsőépítészeti kialakításnak és a nápolyi gyártású Izzo kemencének. A gyomorboldogító kínálatban a klasszikus olasz paradicsomleves mellett ott találunk egy sor szaftos, ám fogkemény (al dente) tésztaételt, több mint egy tucatnyi pizzát, háromféle desszertet, valamint koktélok, Hübris sörök és olasz italok széles választékát.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.

Az óbudai Auchan parkolójában található CUCU Gastro a bennünk élő amerikait veszi célba, a türkizkék food truckból ugyanis olyan kézműves pulled pork szendvicsek kerülnek ki, melyek után mind a tíz ujjunkat megnyaljuk! A felhozatal ötféle malachúsos és egy házi humusszal és grillezett kecskesajttal megrakott szendvicsből áll, amihez aztán tetszőleges kombinációban kérhetünk még sült krumplit, édesburgonyát, coleslaw salátát és többféle házi készítésű mártogatóst. Ugorjatok be egy bagelben érkező Cubanóra (narancslekváros BBQ szósz, angol mustár, serrano sonka, cheddar ropogós és savanyú uborka) vagy egy ciabattás El Cucuyra (kandírozott jalapeno, sült hagyma, sajtszósz és füstös BBQ), és fogyasszátok el a közeli Hamvas Béla-sétány platánjai alatt!

1033 Budapest, Szentendrei út 115.

Május 14-én nyitotta meg kapuit a Nemzeti Hauszmann Program égisze alatt a semmiből újjáépített Főőrségi Palota. A neoreneszánsz stílusú kaszárnya földszintjén kapott helyet a jelenleg kávézóként, később azonban majd étteremként is üzemelő Royal Guard Café, míg az emeleten a magyar testőrségek 260 éves történetét bemutató kiállítás vár bennünket. A kávézó egyik oldalán ülve a Tabán és a Királyi Lovarda látványában gyönyörködhetünk, a teraszról pedig a nemrég helyreállított Mátyás-kútra és a Palota épületére nyílik elsőrangú rálátásunk, miközben finom habzóbort kortyolgatunk és somlói galuskánkat majszoljuk.

1014 Budai Vár, Hunyadi udvar