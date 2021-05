Budapestre érkezik a filmzenék koronázatlan királya, Hans Zimmer

Budapest is bekerült Hans Zimmer európai turnéjának helyszínei közé. Az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző 2022. március 3-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A 2022 februárjában induló Hans Zimmer Live – Europe Tour koncertshow alatt zenekar és kórus is csatlakozik Hans Zimmerhez, így egyedülálló hangzásvilággal szólaltatják meg a rajongók kedvenc filmslágereit és a zeneszerző újabb kompozícióit is. Jó hír, hogy a magyarok is személyesen láthatják Hollywood legkeresettebb filmzeneszerzőjének koncertshowját március 3-án a Budapest Arénában.

A koronavírus előtti világ körüli turnéján több mint 1 millió rajongót vonzott be az arénákba, stadionokba és szabadtéri helyszínekre a Hans Zimmer Live turné. Zimmer előző műsora úgy a közönséget, mint a kritikusokat egyaránt meglepte: a filmzenei maestro helyett Zimmer zenész és műsorvezető szerepében lépett színpadra, egy orkesztra, zenekar és kórus társaságában, biztosítva a közönség számára a hőn áhított filmzenékbe való teljes belemerülést. Kíváncsian várjuk, milyen meglepetéssel készül az európai turnéra.

Jegyek már kaphatók a 2022. március 3-ai budapesti Hans Zimmer-koncertre: eventim.hu