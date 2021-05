9 vadregényes tűzrakóhely Budapesten és környékén szabadtéri sütögetéshez

Nem kellenek fényűző körülmények egy igazán emlékezetes nyári estéhez. Töltsetek el pár órát a szabad ég alatt és idézzétek meg a gyermekkori táborozások hamisítatlan hangulatát Budapest közvetlen környezetében!

A szabadtéri sütögetésnek van valamiféle megfoghatatlan bája. Az ínycsiklandó illatok és ízek belevésődnek az agyunkba, és még évekkel később is fel tudjuk idézni a hangulatot, a háttérben ropogó tábortűz hangját. A nyugodt környezet legalább olyan fontos, mint a jó társaság, ezért ennek a hírnek örülni fogtok: nem kell nagyon eltávolodni a fővárostól, ha a nyársatokra tűznétek valami finomat. A szükséges óvintézkedéseket mindig tegyétek meg, tűzrakás előtt szedjétek össze és távolítsátok el a közelben lévő száraz ágakat és faleveleket, és soha ne hagyjátok felügyeletlenül a tüzet!

Hegyen-völgyön

A gyermekvasúttal megközelíthető Nagy-Hárs-hegy esetében szintén szavatolt a csodás panoráma, de nem csak emiatt érdemes hátizsákba pakolni a sütögetés hozzávalóit, és elindulni oda. A Szépjuhászné állomásról a sárga jelzéseket követve tűzrakóhelyekkel rendelkező pihenőhöz juthattok el. Bográcsozás előtt vagy után kirándulhattok a Bátori-barlanghoz vagy felkereshetitek a Makovecz-kilátót. Kirándulási lehetőségekből amúgy a Hármashatár-hegy és a tűzrakóhelyekkel ellátott Virágos-nyereg környékén sincs hiány. Előbbi interaktív tanösvénynek ad otthont, így amellett, hogy friss levegőt szívhattok az edzésnek is beillő túra során, a környező erdők élővilágával is megismerkedhettek.

A III. kerületi Csillaghegyen fellelhető, Róka-hegyi kőbánya valaha Budapest legnagyobb mészkőbányája volt. Eddig talán nem jutott eszetekbe mint lehetséges szalonnasütési helyszín, pedig ha tudnátok, milyen pazar kilátás nyílik a tűzrakóhelyek mellől! A környék évtizedek óta természetvédelmi terület: napjainkban gyakran látogatott kirándulóhely és a bográcsozók, szalonnasütők kedvelt célpontja. Mindegy, hogy HÉV-vel vagy autóval érkeztek, keressétek a sárgás színben játszó, érdekes formájú sziklák előtti teret, ott találhatóak a tűzrakóhelyek.

Vízparton

Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, az 1978-ban kialakult Naplás-tó környékét is tűzrakóhelyek szegélyezik. Hegyek, dombok nincsenek, de még a sík vidékhez szokott szem számára is tartogat szépségeket. A cinkotai Kis-erdőn átfutó tanösvénynek hála megismerkedhettek a hely erdős, lápos és mocsaras élővilágával, ugyanakkor árnyas fákkal körülvéve élhetitek át a közös sütés-főzés örömét.

Nem mindenki szereti összekötni a kellemest a hasznossal, ezért azokra is gondoltunk, akik kirándulás helyett egyszerűen csak lazítani szeretnének a tábortűz mellett. Ha magatok mögött hagynátok a rohanó hétköznapokat, iszogatnátok, és összedobnátok valami finomat a barátokkal, irány a Római part! Nagy előnye, hogy közel fekszik a belvároshoz, és italfogyasztásért cserébe akár bográcsot, grillt és nyársat is biztosítanak (keressétek a Kék Rombusz nevű retro kocsmát), hogy nektek csak az étel összetevőiről kelljen gondoskodnotok. A Hajógyári-szigeten hasonló körülményekkel fogtok szembesülni, ott is legálisan ülhetitek körbe a tábortüzet.

Családdal

Mielőtt picit eltávolodnánk a fővárostól, meg kell említenünk a II. kerületi macis játszóteret, mint kitűnő kirándulási és bográcsozási célpontot. Az erdei játszótéren – a gyerekek nagy örömére – medvét és más állatokat ábrázoló szobrokat találni, természetesen a kötelező csúszda, hinta és libikóka mellett. Ennél azonban jóval több van ebben a helyben. Annak érdekében, hogy minél hosszabb időt töltsenek ott a családok, tűzrakóhelyeket létesítettek a terület fenntartói. Aki pedig kirándulna, a kiépített kapcsolódási pontoknak köszönhetően túraútvonalakhoz csatlakozhat.

A Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark már valamivel (körülbelül 50 kilométerrel) messzebb található Budapesttől. Többfunkciós családi kirándulóhelyként azért került be a kedvenc tűzrakóhelyeinket listázó felsorolásba, hogy az is találjon magának lehetséges célpontot, aki már minden korábban említett szabadtéri lehetőséget kimerített. A Velencei-hegység és Velencei-tó északi partja között meghúzódó területen emuk, szarvasok, muflonok jól megférnek egymás mellett, az arra járók a vidék vízi világának feltérképezése mellett kalandjátszótéren, erdei tanösvényen vagy a 15 méter magas kilátóban múlathatják az időt.