Fantasztikus reggelifogásokkal nyitott ki újra Pasarét szívében az Alessio

A Pasaréti úti fák árnyékában bújik meg a II. kerület egyik legkedveltebb olasz vendéglátóhelye, a népszerűsége ellenére is családias hangulatot árasztó Alessio. A vendégszeretetéről városszerte híres étterem immár több mint tíz éve fogadja hamisítatlan olasz ízekkel és barátságos atmoszférával a betérőket, akik a nap bármely szakában elidőzhetnek a hangulatos beltéri asztalok egyikénél vagy a lugas által körülölelt kerthelyiségben. A délelőtti órákban érkezők ráadásul végigkóstolhatják a megújult reggelikínálat mennyei fogásait is, amelyekkel nekünk is volt szerencsénk jóllakni egy kellemes májusi reggelen.

A helyben gyúrt raviolik, pizzatészták és gnocchik helyét reggelenként felváltják a délelőttök idén tavasszal debütált sztárjai, az ebéd- és vacsoraételekhez hasonlóan minőségi alapanyagokból készült, laktató, ugyanakkor könnyed brunchfogások. Az Alessio új reggeliajánlatának összeállításakor fontos szempont volt, hogy a lusta reggelek tökéletes kiegészítőit álmodják tányérra, olyan ételeket, amelyek körül összegyűlhet a család, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki jó ízzel és jó kedvvel fogyassza el őket. Így került hát az étlapra összesen 11, látványvilágban és ízélményben egyaránt gazdag tétel, melyek közül hatot mutatunk be részleteibe menően.

A menüsort egy elsőre talán meglepőnek tűnő, nemzetközi reggelikombináció vezeti, méghozzá a Dél-Amerikában őshonos, gluténmentes quinoa és a Közel-Keletről származó, azonban itthon is egyre inkább előszeretettel fogyasztott humusz, vagyis csicseriborsókrém különleges párosa. A kerek krémalapra rétegezett quinoa tetején még blansírozott répa- és római köményszeletek is helyet kaptak, hogy aztán matcha teaporral hintsék meg az ételalkotást, tisztelegve egy újabb nemzet, Japán hagyományai előtt.

A nemzetek brunchviadala nem ér véget a humuszos quinoasalátánál, folytatjuk is a sort két amerikai kedvenccel. Az Alessio konyháján felújítottak egy New York-i receptet, az Eggs Benedictet először ugyanis a Nagy Almában szolgálták fel az 1860-as években. A pasaréti vendéglőben sem hiányozhat semmi a magyarosan csak Benedek-tojásként ismert étel nélkülözhetetlen hozzávalói közül (angol muffin, buggyantott tojás és hollandi mártás), de vittek egy kis magyaros csavart a fogásba, libamájjal egészítették ki a népszerű reggelit, mely egy új szintre emeli a magyar-amerikai kapcsolatok rendszerét.

Az édesszájúakra is gondoltak persze az Alessióban, az ő kegyeiket citromos túróhabbal és ízes eperraguval tálalt, habkönnyű amerikai palacsintával igyekeznek elnyerni, és minden bizonnyal sikerül is nekik.

Föld körüli utazásunk következő állomása a világ legromantikusabb fővárosa, Párizs, innen ered ugyanis az egész világot meghódító sonkás-sajtos melegszendvics, elegánsabb nevén Croque Monsieur. A francia kávézók kedvelt reggelije szintén új köntösben köszön vissza az Alessio tányérjairól, Croque Alessio néven, olaszos bájjal, apró falatkákként tálalva. A vékonyra vágott magvas rozskenyérszeletek közül ezúttal félkemény, olasz Scamorza sajt és főtt sonka türemkedik ki.

Néhány finom falat erejéig kitérőt teszünk a Földközi-tenger partján fekvő Izraelben is, ahol az Alessio egyedi tolmácsolásában a lecsó közel-keleti változatával ismerkedhetünk meg közelebbről. Az izraeli egytálétel hozzávalói között padlizsán, cukkini, paradicsom és kaliforniai paprika is landolt, ahogy azt hagyományos keretek között készíteni kell, míg a tetejét sous vide tojásokkal, mikrozöldségekkel és egy kis kecskesajttal bolondították meg a nem mindennapi ízélmény jegyében.

Még egyszer utoljára új vizekre evezvén a legészbontóbb reggeliétellel teszünk pontot multikulturális kalandjaink végére az Alessióban. Rusztikusra tört avokádósalsára halmozott pácolt füstöltlazac-szeletekkel és rozsos pirítóssal fejezzük be nemzetközi színekben elköltött, madárcsicsergős pasaréti reggelinket, melyet minden, a ráérős délelőttökért és az ízletes ételekért rajongó embernek jó szívvel ajánlunk.

Elérhetőség

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

cafealessio.hu