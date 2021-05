Nyit Budapest tengerpartja: Egy hétig ingyenesen látogatható a Lupa Beach

Május 19-től újra megnyitja kapuit, és egy héten át ingyenes belépési lehetőséggel kedveskedik a látogatóknak a karibi hangulatot idéző, Európában is egyedülálló Lupa Beach.

Hivatalosan május 19-én megnyit a Lupa Beach, a korábban megszokott, változatos szolgáltatásokkal, újabb fejlesztésekkel és természetesen a tengerpartot idéző fehér homokos, pálmafás parttal és kristálytiszta, türkizkék vízzel.

Az idei év nagy fejlesztése a családi strandrész, a vidámpart, ahol egyrészt egy új kalandjátszótér is várja az apróságokat, de a vízi dodzsemtől az ugráló várakon át, az óriás trambulinig számtalan lehetőség közül választhatnak az aktív kikapcsolódásra vágyó ifjak. Egy kisebb gyerekek által is használható pályával bővül a rendkívül népszerű vízi kalandpark, de lesz játszóház és gyermekmegőrző is, ahol a nyár folyamán animátorok foglalkoztatják a csöppségeket.

Továbbra is sorjáznak a Lupán a vízi-és beachsportok, profi sportpályákkal a fehér homokon, legyen az strand röplabda, kézilabda vagy foci, de a szabadtéri edzőterem vagy a techball asztalok is kipróbálhatók. Továbbá május eleje óta működik az európai szinten is kiemelkedő wakeboardcentrum.

Tavaly a szezon után készült el az új Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút, amely egy új és közvetlen megközelítési lehetőséget nyitott meg a tóhoz. Miután sok száz méteren keresztül közvetlen a tó kerítése mellett (a Lupa Duna-menti oldalán) haladnak el a biciklisták, a Lupa-tó üzemeltetői kerékpárbarát szolgáltatásokkal is tovább újítanak az idén. Bejáratot nyitottak egy – hozzá csatlakozó belső – kerékpárutat is kiépítve az Eurovelo felől, ahol ingyenesen lehet a biciklivel bejutni egész a vízparton található bringás-büféig. Itt árnyékolt kerékpártárolóval, szervízponttal, mosdóval és kulacstöltési lehetőséggel várják a megpihenni vágyókat.

Mivel a Lupa-tó szabadtéri, természetes vizű strandként és sportcentrumként, valamint csak nyitott, teraszos vendéglátóegységekkel üzemel, így védettségi igazolvány nélkül is látogatható mindenki számára, de az üzemeltetők és a rendeletek által előírt elővigyázatossági szabályokat természetesen itt is be kell tartani. Bővebb infó a lupabeach.com-on érhető el.