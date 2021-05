Mutatós látványterveken a májustól megújuló Campona bevásárlóközpont

A megváltozott piaci és vásárlói környezetre reagálva, a korábbi terveit finomhangolva újul meg a Campona teljes bevásárlótere és az ahhoz kapcsolódó kiszolgálóegységek is.

A Campona több évtizede az egyik legvonzóbb bevásárlóközpontnak számít a dél-budai térségben, leginkább a családos bevásárlók számára, hiszen a bevásárlóközpontokra általánosan jellemző kereskedelmi egységek mellett olyan családi élményeket biztosító szórakozási lehetőségek is várják a látogatókat, mint a Tropicarium, a Kockapark vagy épp a Játszóház.

A felújítás nagy része már idén megvalósul, májusban veszi kezdetét és 2022 elején zárul, melynek keretében megújulnak a bejáratok, a bevásárlótér, az ételudvar, illetve a mosdók is. A korábbiakhoz képest növelik az ételudvar kapacitását, 275 ember helyett további 140 fő tud majd kényelmesen, helyben fogyasztani, a tervek szerint kétszáz zöld növényt helyeznek el a központ területén, a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők továbbra is akadálymentesen használhatják majd a tereket, illetve kikapcsolódásra alkalmas 20 relax zóna is kialakításra kerül. Épp a családos vásárlóknak kedvezve az újjászületett bevásárlóközpont nem kevés meglepetéssel is szolgál majd, hiszen belső játszótereket is létrehoznak, de a fiatalokat megszólító, folyamatosan új tematikát biztosító Insta-fotósarok is a tervek között szerepel.

A bevásárlóközpont megújítása során a zöld szempontok előnyt élveznek, így nemcsak szelektív hulladékgyűjtők, biciklitároló és szervizoszlop, elektromos töltést biztosító gépjárműparkolók kerülnek kialakításra, a fenntarthatóság jegyében a burkolatok főként újrafelhasznált anyagok gyártásából származnak majd, de megújul és környezetbarát megoldásokkal üzemel tovább 11 darab hűtő- és fűtőgép is.