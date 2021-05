A legszórakoztatóbb kültéri játékötletek a kiskedvencednek

Panyi Zita kutyatréner, terápiáskutya-kiképző, állatorvosi asszisztens hazánkban az elsők között indította el saját állat és ember közti kommunikációs programját, melynek sok éves gyakorlati tapasztalatait azóta is a harmonikus kutya-gazdi viszony kialakításának szenteli. Cikkünkben Zita megosztja velünk gondolatait arról, milyen játékokkal, mozgásos tevékenységekkel érdemes tervezni, ha zöldbe vagy parkba készültök.

Virágzó fák, édes illatok, sürgető vakkantás a nappaliból: kutyusod sétára kész. Csóvál és sündörög, teli energiával. De mit játsszatok a sétán? Attól függ, kicsi vagy nagy? Idős vagy fiatal? Apportos vagy inkább szimatolós típus? Kevesen tudják, hogy milyen könnyen beszerezhető, még bőven az olcsóbb kategóriába sorolható felszerelésekkel tudjátok változatosan kihasználni a jó időt és a közös, szabad óráitokat a zöldben, ahol nem más, csak a kreativitás szab határt.

Közös mozgás, közös öröm

Kezdhettek közös aktivitással: akár terepfutás a hobbid, akár a parkban szereted róni a köröket, hálás lesz szőrös barátod, ha elkísérhet. Veled együtt adhatja majd le fölös energiáit a sok home office és a mozgásszegény hónapok után, de ha szívesen bóklászol rollerrel a belvárosban, egy dinamikusabb kutyás séta is kiváló alternatívát jelent. A szünetekben megállhattok pár engedelmességi gyakorlatot végezni, hogy szellemileg is megdolgoztasd társad.

Irány a park!

Ha legjobb barátod mozgékony, abban az esetben mindenképp érdemes bedobni hátizsákodba a méretéhez illő méreganyagmentes, környezetbarát játékok valamelyikét: az ökofrizbit, a puller karikákat vagy a liker labdát. Használatukhoz elég egy 30-50 méteres füves sáv, melyet akár autó használata nélkül is találhattok, hiszen gyalog vagy tömegközlekedéssel könnyen elérhetőek ilyen helyek szerte a fővárosban. Ezekkel a játékokkal tudod akár futtatni és ugratni is kutyusod, gyakorolhatjátok a fogást-eresztést, de tudtok apportírozni vagy huzakodni is levezetésképp.

Tipp: Ha apport-munkához más típusú labdát választasz, kerüld a jó öreg teniszlabdát, mert felülete károsítja, szinte „lereszeli” kutyád fogait. Használj kifejezetten kutyáknak gyártott teniszlabdát, az nem tartalmaz koptató szemcséket.

Idősebb kutyáknak találták ki a különböző finomsággal tölthető, rizspelyvából készült falatlabdákat. Gurigázhatnak velük a fűben és izgalmas feladat felkutatni a belőlük kipottyanó falatokat. Interaktív játékot is vihetsz nekik, ahol gondolkodniuk kell, hogy jutnak hozzá a jutalomhoz: felemelik a pohárkát és alatta van vagy esetleg eltolják orrukkal a mozgó részt és ott lapul a jutifalat?

Tipp: Arra mindenképp figyelj, mikor hazaindultok, hogy ne hagyj magatok után potyafalatokat, mert összeveszhetnek rajtuk más kutyák!

Készíts ásósarkot!

Néhány kutyának a napi séták mellett abban a szerencsében is része van, hogy saját kerttel rendelkezik. A kérdés már csak az, hogy készítettél már számára ásósarkot? Áss ki egy méterszer méteres részt, a mélysége legyen ugyanennyi, majd töltsd fel homokkal, mulccsal, agyaggal, virágfölddel és rejts a mélyére egy műanyag cserépbe bújtatott ínycsikladó rágókát, esetleg kutyusod kedvenc játékát. Ha pedig elkészültél, csak biztasd kedvenced, hogy ássa ki! Ha itt éli ki ásószenvedélyét, virágaid így egészen biztosan biztonságban lesznek.