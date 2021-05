Újra élőben szól a jazz a BJC-ben

Több hónapos kihagyás után május 4-én újra kinyitott a XIII. kerület közkedvelt zenei rendezvény- és vendéglátóhelyszíne, a Budapest Jazz Club.

A cím ebben a formában nem teljesen tárgyilagos, ugyanis a jazz koncertek eddig is valós időben zajlottak a BJC színpadán, azokat pedig a klub Facebook-oldalán hetente 4-5 alkalommal követhette figyelemmel a nagyérdemű.

A pandémia okozta rengeteg negatívum között apró, de markáns pozitív hozadéka volt a közvetített koncerteknek, hogy a klub befogadóképességénél jóval nagyobb közönségréteghez juthattak el. A fizikai korlátok nélkül élvezhető koncerteket vidéken és külföldön több ezren követték egy-egy alkalommal. Ebben a formában zajlott többek közt április 30-án az UNESCO Nemzetközi Jazz Nap is, melyhez a Budapest Jazz Club mellett a Fonó, Opus, If és Jedermann mellett több rangos vidéki helyszín is csatlakozott.

Május 4-e óta azonban végre – igaz, egyelőre csak védettségi igazolvánnyal –, de élőben látogathatóak a klub koncertjei. A tavalyi sikeren felbuzdulva heti több alkalommal a BJC Bar Jazz sorozat keretében a hazai jazzélet kiválóságaiból alakult duók szórakoztatják a kávézóban helyet foglaló közönséget, ezek mellett pedig az igazi koncertélet is beindul. Májusban és júniusban a klub vendége lesz a Budapest Jazz Orchestra, Micheller Myrtill, a Studio11 Király Viktor vendégszereplésével, Borbély Mihály, Oláh Krisztián, Juhász Gábor és még sokan mások!

A klub az aktuális előírásokat betartva, sőt, azokhoz képest szigorúbb belső higiénés szabályzattal és ültetési renddel, a kávézóban tágasra tárt utcai ajtókkal, a koncertteremben pedig friss levegő befúvásával várja régi és új közönségét. A klub étterme, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő BJC Bar és Bistro 11.30-tól 15.30-ig változatos heti menü kínálattal, délutántól pedig ínycsiklandó á la carte fogásokkal, különleges koktélokkal és csapolt sörökkel várja az enni-inni vágyó vendégeket.