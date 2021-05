20+ különleges hétvégi, szabadtéri program Budapesten és környékén

Ezen a hétvégén is számtalan – főként szabadtéri – program vár bennünket Budapesten és környékén. Túrák, vásárok, gasztroélmények, workshopok és családi programok is tülekednek, hogy elnyerjék kegyünket. Válasszatok közülük!

Pénteken két távon is indul túra a Normafáról, a hosszabbik 10,5 km-es ezen az útvonalon halad majd: Normafa – Csacsi-rét – János-hegy – Erzsébet-kilátó – Szépjuhászné – Tündér-hegy – volt Disznófő Étterem – Normafa. A túrák több kupamozgalomban is (pl.: Stabil Kupa, Péntek13 Kupa, Budapest Kupa, 7Nap 7Éjszaka Kupa, stb) elszámolhatóak! A pontos részleteket megtalálod a https://tturak.hu/ weboldalon!

További kirándulástippeket kerestek? Vízparti válogatásunkban 5 csodás helyszínt találtok:

Minden hónap első péntekjén bajai halászlé fő bográcsban Budán, a Czakó Kertben. Délben lehet érkezni a friss halból készült első kóstolóért, összesen pedig 80 adag halászlé várja majd rajongóit minden alkalommal. Foglaljatok asztalt!

Nincsen szabad asztal? 40+ kerthelyiség válogatásunkból bátran tudtok szemezgetni:

Egy elvarázsolt világba invitálnak benneteket Budapest szomszédságába. Bedölt fák, hódok, szürkegémek, borostyánnal benőt öblös fák, csend és csak a természet hangja ami vár.

Miért költenél el egy vagyont vadi új ruhákra? Legyél te is Zero Waste és menj Garázsvásárra! Gondosan kiválogatott márkás ruhák XS-es mérettől egészen XL-es méretig.

Végre visszatér az élet Mazel Tovba is: a Hot Jazz Band zenekar érkezik a leporolt színpadra pénteken, kezdés 20:00 órakor. Szombaton a ‘Mazel Tov All Stars’ csapata, azaz a Falafel Boys (Andrew J – dj set, Jász Andris – szaxofon, Farkas Izsák – elektro hegedű) repít 19:00 órától Tel-Aviv irányába. A kalandozás másnap egy családias vasárnapi ebéd keretén belül Jemen térségében folytatódik.

Még több gasztroélményért keressétek fel kedvenc teraszaink egyikét:

A népszerű duna-parti Zebegény sok túrázó kedvelt úti célja, hiszen központjából többféle nehézségi fokú túraútvonal indul, melyek közös metszete a káprázatos dunai panoráma. Most már nem csak bakancsban fedezhetitek fel ezt az élménygazdag települést, hanem már elektromos rollereken is, önállóan vagy szakértő túravezető társaságában. A 2-4 fős túrák előtt lehetőségetek nyílik kiválasztani a számotokra legideálisabb e-rollereket (gyorsaság, méret, kényelem). A ZEBIZERGE foglalási információit a weboldalon találjátok: https://www.zebizerge.hu/

4 év után újabb területtel bővül a Római piac, így az újonnan csatlakozni vágyó árusok is tudnak majd szép, állandó helyet kapni. Szombaton ott lesz Debreczeny Zoltán festőművész is, aki csupaszín és csupaélet festményeiből rögtönzött kiállítást rendez és tart róluk előadást, ha kéretik. És persze lesz majd lángos, szürkemarha hamburger és sült kolbász is.

A vetítés ingyenes a Mad Kert vendégei részére. Asztalfoglalás nincs.

A workshopon megtanítanak titeket a fafaragás alapjaira és megmutatják hogyan tudtok nagyszerű fajátékokat és dekorációkat készíteni.

Street Food szezonyitó hétvége a Margitszigeten a Gasztro Sétányon. Látogassatok el ide a hétvégén és merüljetek el a street food világában!

Májusban minden hétvégén lehetőségetek van kipróbálni az új hegyi őrületet, az elektromos bringázást. A FreeRide Club csapata szombat és vasárnap is várnak a Síház udvarán, hogy együtt felkerekedjetek és vezetett túra keretén belül új élményeket szerezzetek. Ha nem akarsz a túrán részt venni, akkor van lehetőséged csak bérlésre is.

Ha inkább saját biciklivel indulnátok útnak, fedezzétek fel a Dunakanyart két keréken:

A hónapok óta tartó bezártság után végre kiszabadulhatunk és egy sportos családi hétvégét tölthetünk a Fóti Kézműves Sörfőzdében és az előtte elterülő kaszálón. Lesz zumbaóra gyerekekenek, e-bike teszt, veterán autók és több koncert is várja a kilátogatókat.

Romkocsmából közösségi piac minden vasárnap 9:00-14:00 óráig. Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok. Ebéddel most a Nar Gourmet készül, igazi török street food, a kumpir lesz a menü.

A séta 15 titokzatos lakóház udvaráról, illetve a nagyközönség számára eddig nem ismert törökkori pincerendszerről rántja le a leplet.

Szabadtéri kultúrából is akad még lehetőség, olvassátok el gyűjtésünket:

Csodálatos kilátás, vad sziklaalakzatok Szentendre környékén. Rövid, de változatos kirándulás a Szentendre és Pomáz között magasodó, fantasztikus panorámájú Kő-hegyre. További infót, az alábbi linken találtok: https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/ko-hegy

Kutyás kalandokból sosem elég, megmásztuk Drégely-várát:

Evezés tengeri kajakokkal a szentendrei Duna-ágban vízimadarak, teknősök és hódok között. A túra Dömös hajóállomástól indul, a vége Leányfalun lesz, így aki nem fáradt el, még sétálhat, fagyizhat egy jót a gyönyörű Duna Korzón vagy a főutcában.

Járd be a Pilis híres és szép helyeit, ahol most virágzó mannakőrisek és óriási gyertyánok szépségében gyönyörködhetsz, sőt megkóstolhatod a különleges manna-cukrot is. Jelentkezés az erdoajandeka@gmail.com e-mail címen vagy a +36 20/954-2252 telefonon.