11 budapesti terasz, ha eleged van az otthon étkezésből

Duplán örülhetünk a tavasz érkezésének: a természet újjászületését követően a hazai vendéglátás is megkapta az esélyt, hogy november közepe óta tartó kényszerű hibernációjából felocsúdva ismét levegőhöz jusson. Az április 24-i terasznyitást nem csak az étteremtulajok, de mi is lélegzetvisszafojtva vártuk, össze is szedtünk 11 helyet, ahova biztosan el fogunk nézni a következő hetekben!

A SZÉK Restaurant & Bar a világörökség részének nyilvánított Andrássy úton, a Párisi Nagyáruház tőszomszédságában, a La Casa Design teraszbútoraival várja a magyar, erdélyi és székely konyhák szerelmeseit. A SZÉK kínálatát ősi, hagyományos receptek és a modern konyhatechnológia ötvözésével újragondolt különleges gourmet fogások jellemzik. Érdemes megkóstolni a borjúgombóccal tálalt csorbalevest, a böjtös sült-töltött paprikalevest, a brassói sertésszüzet ropogós burgonyával, a micstálat házi zakuszkával és pikáns káposztasalátával, vagy a túrógombócot akácmézes kaporfagylalttal és vásárhelyi édes tejföllel. Hogy jobban csússzanak a lélekmelengető étkek, a Kárpát-medence válogatott borai mellett egy sor különleges zöldségpárlat, pálinka, valamint hagyományos és ízesített erdélyi sörök állnak rendelkezésünkre.

1061 Budapest, Andrássy út 41.

Anélkül, hogy nagy szavakat használnánk, el kell ismernünk, hogy a gyönyörű Jardinette valójában egy városi oázis. Buda hangulatos éttermének kertjében, több mint százéves gesztenyefák pihentető árnyékában töltődhetünk fel és élhetünk át varázslatos pillanatokat. A családi kézben lévő Jardinette a modernitás helyszíne, de az étterem séfje hagyományos receptekre alapozza fogásait. Az étterem kínálatában ott találunk egy sor budai klasszikust, de szezonális alapanyagokból készült fogásokért sem kell a szomszédba menni. Hűs koktéljaik, válogatott boraik tökéletesen passzolnak egy baráti beszélgetéshez, családi eseményhez vagy üzleti ebédhez, hamarosan pedig már a reggelinket is elkölthetjük a tágas, zöld kerthelyiségben. Asztalfoglalás: www.jardinette.hu

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

Az alapvetően kávézóként, szalonként, bisztróként és pékségként is üzemelő, a Déli pályaudvartól tízperces sétára található Villa Bagatelle közel 70 fős csapata nagy lelkesedéssel és teljes erőbedobással készül a fokozatos visszatérésre a megszokott működéshez, aminek első lépéseként újra megnyitották virágba borult kerthelyiségüket és napsütötte teraszukat. Az elmúlt időszakot elviteles ételekkel kibekkelő, 12. kerületi ékszerdoboz a védelmi intézkedések miatt korlátozott asztalszámmal, saját készítésű desszertekkel és pékárukkal, szendvicsekkel, salátákkal és reggelikkel, Daniel Moser kávékkal, valamint széles brunch- és ebédkínálattal várja vendégeit hétköznap este 7 óráig, hétvégén pedig este 6 óráig.

1126 Budapest, Németvölgyi út 17.

A főváros egyik leghangulatosabb környékén található Elysée Bistro a legendás Elysée Café büszke utódja, amelyet 1931-ben alapítottak a Gönczi testvérek. Az Elysée konyhájában a lehető legfrissebb alapanyagokból készülnek a tradicionális magyar konyha legfinomabb ételei és a francia bisztrófogások: akár ínycsiklandó reggelire, kiadós brunchra, könnyed ebédre vagy különleges vacsorára vágysz, az Elyséevel nem lőhetsz mellé! A finom ételek és kávékülönlegességek mellett már évek óta a hely másik nagy vonzereje a város egyik legpáratlanabb kilátást biztosító terasza, melynek napfényes ülőhelyeiről a Parlament még lenyűgözőbb, mint valaha. A hangulatos terasz repertoárja hamarosan élő teraszkoncertekkel bővül, de a járókelőknek is érdemes lesz erre fordulniuk, őket ugyanis gourmet hotdogok, hűsítő fröccsök és ízletes fagylaltok várják majd.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.

George Miller, a híres komikus egyszer azt mondta, egy gond van azzal, ha olasz ételt eszik az ember: az, hogy 5-6 nap múlva újra éhes lesz. Aki már járt az Alessióban, az jól tudja, hogy Miller valójában nem viccnek szánta a dolgot. A hagyományos toszkán ízvilág budai helytartójaként ismert Alessio valódi olasz alapanyagokból készült, jókora adag fogásokkal, magyar, talján és osztrák tételekből álló borkínálattal, és egy cédrusokkal teli, buja kerthelyiséggel járul hozzá a hirtelen jött szabadság édesebbé tételéhez. A 2009 óta töretlen népszerűségnek örvendő ristorante sistergő garnélarákjáról ódákat tudnánk nektek zengeni, de a vajas burgonyapürével és karamellizált körtével tálalt grillezett kacsamáj, a fűszeres steakburgonyával szervírozott, spenóttal és parmezánnal töltött, cserépben sült csirkemell és a vaníliafagyis csokiszuflé is hibátlan alkotások!

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

A 2002-ben megnyílt étterem a Petőfi Irodalmi Múzeummal együtt osztozik a régi pesti belváros egyik legszebb, 17. század végén épült palotáján. A Károlyi Étterem Budapest gasztropalettájának egyik legjobban titkolt kincse, amelynek modern felfogásban elkészített, mindenki által fogyasztható klasszikus fogásai és varázslatosan csöndes, pálmafákkal és leanderekkel díszített, vintage stílusú kerthelyisége azonnal rabul ejtik az ember szívét. Idei újításuk a svédasztalos grillterasz: ebédidőben déltől háromig, vacsoraidőben pedig este hattól zárásig áll módunkban lecsapni a rácson sült halak, csirkerészek és vörös húsok gazdag választékára, kísérőnek pedig ott van a kétféle leves, a napi desszert és a tökéletes házi limonádé.

1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A Fióka még 2013 végén nyitott meg egy ügyesen kicsinosított régi postaépületben. Konyhája finoman egyensúlyozik a hagyományos magyar gasztronómia és a fine dining határmezsgyéjén, soha nem feledve a magyar gyomorból kifutó gyökereit: szépen tálalt fogásaik egyszerűek, de ízviláguk gazdag, adagra pedig pont tökéletesek. Az esős időben fedett, napos időben nyitott terasz és a hozzá kapcsolódó kert a családi ebédtől a romantikus vacsoráig minden alkalomra megfelel, ideértve a rendszeres DJ-esteket, borkóstolókat és a hétvégi brunchokat is. A bezárás alatt bevezetésre került ebédmenü továbbra is elérhető lesz, a szűkített étlapon pedig olyan kedvencek kaptak helyet, mint a rántott mangalicakaraj és a pisztáciás kacsamáj terrine, de a szezonális ajánlatok sem maradhatnak el.

1122 Budapest, Városmajor utca 75.

Jókuti András, a neves gasztroblogger és Gerendai Károly, a tapasztalt vendéglátós belvárosi önkiszolgáló tésztázója ugyan már tavaly december óta ontja magából a mennyei tésztaételeket, az első leülős vendégekig egészen az április 24-i terasznyitásig várniuk kellett. Az Október 6. utcai Nudliban olasz pastavariációk helyett olyan magyaros fogások készülnek a Costesből átmentett Michelin-csillagos személyzet keze alatt, mint a káposztás tészta, a túrós csusza, a lecsós galuska vagy a mákos nudli, de három új tétel is felkerült a menüre: a hortobágyi húsos palacsinta, a nokedlis csirkepörkölt, és a tépett kacsás káposztás nudli. Aki pedig inkább Budán áldozna a szénhidrát oltárán, annak van egy jó hírünk: április elején a Pastramiban megnyitott a Nudli Óbuda Pop-Up, így már a Dunán se kell átkelni, ha egy kiadós tésztázásra vágytok!

1051 Budapest, Október 6. utca 8.

A Marriott Hotel földszintjén található, ám a hoteltől teljesen külön működő DNB Budapestnek nem csak a 100 km-es körzetből származó alapanyagokkal készített ételkülönlegességek miatt jár az öt csillag, hanem a teraszról nyíló, lebilincselően szép panorámáért is, amelynek a Duna, a Királyi Palota és a Gellért-hegy egyenlő arányban képezik részét. A bisztró jellegű étteremben a hangsúly a tradicionális alapokból táplálkozó modern, szezonális fogásokon van, de a terasz megnyitásával végre az ikonikus vasárnapi brunch is visszatért a Dunakorzóra: a társasági távolságtartás és a fokozott higiéniai előírások teljes betartatása mellett zajló koradélutáni rendezvénysorozat széles menüsorral, korlátlan hazai bor-, habzóbor- és üdítőfogyasztással, gyermekkedvezménnyel és ingyenes parkolással hív felejthetetlen ízutazásra.

1052 Budapest, Dunakorzó, Marriott Hotel

A Ráckevei-Duna partján álló Duna Garden hotel tavaly február óta szolgál a Dodo’s Restaurant otthonául: a Budapest belvárosától mindössze tízperces autóútra található étterem tágas, Duna-parti grillterasszal és kerttel, egy 19 kishajó befogadására alkalmas kikötővel, és Elek Richárd séf neve által fémjelzett, fine bistro vonalon mozgó fogásokkal várja vendégeit. A tapasztalt Bocuse d’Or-versenyző konyháját az egyediség, kreativitás és részletorientáltság jellemzi: nem csupán jó ételeket, hanem egy olyan komplett étteremélményt tálal fel, amely az étkezés után is velünk marad. A Dodo’s modern köntösbe bújtatott, ízig-vérig magyaros fogásai hazai termelőktől beszerzett alapanyagokból készülnek, borlapján pedig a szekszárdi Bodri Pincészet és a mátrai Dubicz Borászat teljes szortimentje megtalálható.

1203 Budapest, Vízisport utca 12.

A koffeindús ital és Budapest kapcsolata bő évszázados múltra tekint vissza, teraszos válogatásunk így nem is lenne teljes kedvenc kozmopolita kávézóláncunk, a California Coffee Company nélkül. Habár a történelmi hangulattól el kell tekintenünk, a szakképzett baristák által készített, olasz pörkölésű, 100% arabica kávékülönlegességek, a friss, mediterrán ízvilágú szendvicsek, és a csábító sütemények révén a kávézás nyugalma így is biztosított. A California Coffee Company teraszaival öt belvárosi helyszínen találkozhattok, és noha a hangulat egységről egységre változó, a Wi-Fi jel erőssége, a széles alternatív tejkínálat és a kutyabarát személyzet állandó tényezők.

1066 Budapest, Teréz körút 38.

1051 Budapest, Szent István tér 4-5.

1088 Budapest, Kálvin tér 12.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 1.

1092 Budapest, Corvin sétány 5.