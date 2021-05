Pelmenyiző nyitott a belvárosban: Megkóstoltuk a street food műfaj szláv gyöngyszemét

Kicsivel több mint 1 évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány első hullámának kellős közepén, április 20-án egy már régóta fontolgatott álom megvalósításának ötlete született meg. A pelmenyik hazai sikerén felbuzdulva, elmeséljük, nekünk hogy ízlett.

Kelemen D. László régóta fontolgatott álmát megvalósításra váltva, 2020 tavaszán kezdett egyszemélyes pelmenyigyártásba. Talán számára volt a legmeglepőbb, hogy gyakorlatilag szűnni nem akaró kereslet mutatkozott az orosz tésztabatyuk iránt, nem győzött eleget készíteni a tésztafogásokból pelmenyiműhelyében. 9 évnyi oroszországi gasztronómiai kalandozása nyomán nem véletlen, hogy épp az orosz tésztabatyukra esett a választása, ebből is fakadóan László első számú küldetése, hogy a pelmenyit és vele együtt a pelmenyiző alapfogalmát meghonosítsa itthon, Magyarországon.

Ennek eredményeként, idén márciusban nyílt meg az ország első pelmenyizője a belvárosi Nagymező utcában Pelmenyiző No.1 néven. Mindez természetesen vállt vállnak vetett, éjszakákon át tervezgetett igazi csapatmunka volt, melyben Hegedűs Ádám, az üzlet jelenlegi vezetője volt szövetségese Lászlónak. A hiánypótló és izgalmas street food töretlen sikerrel söpört végig a hazai közönségen, olyannyira, hogy néhány hét múlva, június elején tervezik megnyitni második üzletüket Pelmenyiző No.2 néven, még szélesebb kínálattal és kerthelyiséggel megspékelve, a XVII. kerületben.

Az első számú pelmenyiző kínálatából szemezgetve mi kétféle levest, illetve többféle töltelékkel töltött pelmenyit és természetesen desszertet is kóstoltunk. Én személy szerint annyira kíváncsi voltam a már régóta tervezgetett tésztabatyukra, hogy rendhagyó módon dobtam a levest, és inkább a halas töltelékkel töltött pelmenyivel kezdtem. A kapros vajmártással gazdagon nyakon öntött tésztabatyuk szinte még gőzölögtek a dobozban, és megkóstolva világossá vált, miért is örvend ekkora népszerűségnek. Sorra kerültek természetesen még csirkével és gombával töltött pelmenyik is, melyek ugyancsak a sűrű vajmártásban megmártózva várták a sorukat.

A pelmenyi után természetesen nem maradhatott megkóstolatlan a leves sem, és talán nem meglepő, hogy a finom, fűszeres csirkeerőleves levesbetétje is a névadó, kisebb méretűre gyúrt tésztabatyukból tevődik össze. Ugyanígy a borscs esetében is, mely mélyrózsaszín árnyalatával le sem tagadhatná cékla alapanyagát. Itt ejtenénk szót arról is, hogy a mennyiség senkit se tévesszen meg, egy normál adag pelmenyi-leves kombó bőven felér egy teljes étkezéssel: nagyon könnyen csúszik, mégis laktató finomság.

Ha valakinek ezután mégis maradna még kapacitása a desszertre, akkor jó szívvel ajánljuk az édes tejfölben meghempergetett túrós-barackos és meggyes-mákos derelyéket. Szerkesztőségünk tagjai kivétel nélkül elégedetten és jóleső érzéssel tértek vissza a munkához, hiszen a hibátlanul, hazai alapanyagokból, adalék- és tartósítószermentesen kézzel készített tésztabatyuk, levesek és desszertek egytől-egyig fenségesek voltak.

Rendelni egyébként Wolton és Netpincéren keresztül is tudtok.

Elérhetőség:

Pelmenyiző No.1

1065 Budapest, Nagymező utca 36.

facebook.com/pelmenyikiraly