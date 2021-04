Nyitnak a teraszok: Íme a legjobb programok Budapesten április utolsó hétvégéjére

Szokatlanul nagy lesz a választék ezen a hétvégén programokból: ugyanis nyitnak a teraszok Budapesten! Emellett persze ezen a héten is várnak a séták, túrák, piacok és zöld programok is a Föld napja kapcsán. A „grand opening” ne tévesszen meg titeket, a járvány még itt van velünk: csak egészségesen induljatok el, ahol lehet tartsátok a távolságot és viseljetek maszkot. Egyszóval vigyázzatok egymásra!

A túra általában végig jelzett turistaúton halad, a rajtnál minden távhoz szöveges itinert, és térképet adnak. tTöbb kupamozgalomban is (pl.: Stabil Kupa, Péntek13 Kupa, Budapest Kupa, 7Nap 7Éjszaka Kupa, stb) elszámolható. A pontos részleteket megtalálod a https://stabilsport.hu/ illetve a https://tturak.hu/ weboldalokon.

Ha máshol kirándulnál a hétvégén:

Az ELTE Füvészkertben is lesz Föld napja, ahol az egyéni látogatóknak 2021. április 23. és 25. között bármikor teljesíthető online végezhető feladványokkal kedveskednek. A játék teljes mértékben online keretek közt zajlik, a feladatokat az állomások felkeresésével, az ott található információk alapján lehet teljesíteni. Az egyéni látogatók számára 2021. április 23. és április 25. között minden nap 9 és 17 óra között lesz nyitva a Füvészkert ajtaja, ahova belépőjegy megvásárlásával kaphatnak belépést. Nincs másra szükség, mint okostelefonra, internetelérésre és a játékra való regisztrációra, hogy a link birtokában teljesíthetők legyenek a feladványok a szabadtéri állomásoknál.

További zöld programok a Föld napja alkalmából:

Dolgod van a városban? Elkerülnéd a dugót, vagy nincs kedved várni a tömegközlekedésre? Inkább bringázz! Fotózd le, hogy merre jársz, mutasd meg, hogy a te városodban is élmény a tekerés! Örökítsd meg a kedvenc kanyarod, bringautad, útvonalad, és büszkélkedj a bringáddal! A képet posztold nyilvánosan Facebookra vagy Instagramra, használd a #budapestenbringázom hashtaget, és nyerj! A játék 2021. április 01. és 2021. április 30. közötti időszakban tart Budapesten.

Sétálj a Duna mentén egyénileg, szabadon! A jó tempójú séta során Sétavezető hangját követve mindent megtudhtsz kedves folyónkról és a Belváros kiépüléséről anélkül, hogy csoportot alkotnátok. Emailben kapod meg a tudnivalókat és egy kis játékot, ami eligazít addig a pontig, ahol fel kell venned a fülbemondót. Ez az egyórás séta közel 2,5 km hosszú, megállókat nem tartalmaz. Közben nyugodtan nézelődhetsz, kitérhetsz jobbra vagy balra. Az út egészen a Bálnáig vezet, ahol le tudod adni a fülbemondót és hazatérhetsz anélkül, hogy a többi sétálóval szoros közelségbe kerülnél.

Ha másfelé barangolnál a városban:

Sok finom élelmiszerrel, kézműves alkotással vár titeket szombaton a Római piac. Sétálgassatok a színes sátrak között, töltsétek fel a készleteket és mellé egyetek egy lángost, szürkemarha hamburgert vagy sült kolbászt.

Jöhet eső, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak vasárnaponta a Czakó utca 15-ben. Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piaczon mindent megtaláltok hozzá. És végre házi fagyi is lesz!

A tervek szerint szombaton és vasárnap Csipkés Sándor ül a zongoránál egy nagybőgő és hegedű kíséretében, de ami még talán ennél is fontosabb: lesz halászlé, cigánykáposzta, kakaspörkölt és persze végtelen bor, pezsgő és pálinka.

Ha a Millenáris parkban sétáltok, kanyarodjatok majd a rózsaszin faház felé, hiszen Samantha újra tárt karokkal vár titeket. Koccintsatok egyet a kedvenc italotokkal az újra találkozás örömére és kóstoljátok meg a legfinmabb bowl-okat.

13 csappal nyitják a szezont a Mad Kertben. Készülünek több alkoholmentes opcióval is a sofőröknek, a kicsiknek, a várandósoknak, a másnaposoknak és a józanodóknak. Szokás szerint lesz street food is, melyet a Zabáljcsak BBQ szolgáltat.

23 hazai kiállítóval várnak Titeket a Vegan Gardenbe április 24.-én és 25.-én szombaton és vasárnap, ahol egy egész napos piacozással ünnepelheted a tavaszt és a feloldást. Melegételről a Vexicana gondoskodik ebben a két napnban.

Közel fél év kényszerszünet után, most szombaton újra megnyitják az Akvárium terasz kapuit is. A csapat újult erővel és hatalmas lelkesedéssel vár mindenkit 12 órától. Megéri korán érkezni, hiszen az első 100 vendég egy korsó Soproni sört kap ajándékba!

Íme 40 kerthelység, melyek többsége megnyit a hétvégén (csekkoljátok a FB-oldalukat):

A hétvégén végre kikerülnek a székek és az asztalok a Normafa Síház kertjébe is. Szombaton délután élő háttérzene is lesz Kodachrome jóvoltából, amely Méhes Adrián és Jobbágy Bence akuszitkus műsora Simon & Garfunkel feldolgozásokból és saját dalokból. És ismét rotyog a Normafa Bográtsch – gulyás – a Síházban. Érkezz meg szombat délre a hegyre, ragadj meg egy tányért és élvezd a finom, meleg ebédet kirándulás előtt vagy után.

Nincs olyan strapabíró szobanövény, amelyik ne igényelne időnként átültetést, friss talajt, új, nagyobb cserepet. Sajnos a talaj egy idő után elfogy, a tápanyag kiürül belőle. A locsolás hatására a talaj kémhatása is változhat, ezért sokszor a legnagyobb odafigyelés mellett is rosszul érezhetik magukat kedvenc növényeink. Ráadásul a növények igénye sem egyforma, nem mindegyik érzi jól magát a szokásos általános virágföldben. Sokszor az is kérdés, hogy mekkora legyen a cserép, hová tegyük, párásítsunk-e? Ezek tisztázásához kaphatsz elméleti és gyakorlati segítséget, hogy majd magad is felfrissíthesd, átültethesd az otthoni dzsungelt.

Ezen a hétvégén a HelpForFun egyesület főz, és ezúttal egy gyereknapi jótékonysági akcióra gyűjtenek. Az ebéd vöröslencse leves lesz, amit sült dióval és grillezett zöldséggel tesznek izgalmassá, igény szerint görög joghurttal.

Egy nagyszerű tavaszi túra a H vitamin és a LelkiTúrák szervezésében. A jó társaság és a szép természet garantált. Gazdagrét fölött a Rupp-hegyen át a Budaörsi Kopárok felé vezet a túra, majd a különleges klímájú Farkas-hegyet éri el, ahol egykor a Vitorlázó repülőtér működött. Lelki rész, rövid áhítat most sem marad majd el.