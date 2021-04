Vízkezelés a medencében – hogy minden rendben legyen

Számos fontos vízkezelési művelet van, melyek elvégzésével biztonsággal lehet a medencében való pancsolás minden pillanatát élvezni. Nem lesz fertőzés, és nem romlanak el idő előtt a medence alkatrészei.

A recept egyszerű: naponta, hetente vagy még ritkábban van pár lényeges tennivaló. Igazán nem sok. Kis fáradság, nagy élvezet. A szkimmer a víz felszínéről a nagyobb szennyeződéseket pucolja ki. A vegyszerek az algásodás és a mikroorganizmusok szaporodását gátolja. A medenceporszívó pedig a felszín alatti szennyeződéseket szippantja fel. A vízforgató rendszer a fentieket támogatja a víz mozgatásával, így a teljes vízmennyiség tisztává varázsolható.

Az alapok

A víz ideális pH-értéke 7,2-7,6 közé esik, ezt kell folyamatosan biztosítani. A kemény víz ugyanis árthat egyes alkatrészeknek, élettartamuk rövidülhet. Ha a pH-érték nem megfelelő, még az algák is elszaporodhatnak, ami igazán nem esztétikus látvány. Sőt, akár bőrirritációt is okozhat. Ezt az algaölő szer használatával lehet és kell is megelőzni.

A fertőtlenítés is alapvető. Ez hagyományos vagy alternatív módszerekkel végezhető. A pelyhesítőszer a nagyon apró szennyeződésekből kis pelyheket képez, melyeket már egyszerű összegyűjteni és eltávolítani, a szűrőn ugyanis – nagyobb méretük miatt – így már nem képesek átjutni.

Hogyan fertőtlenítsünk?

Kissé lúgos az ideális medencevíz, az emberi szem pH-értékéhez igazodik (7,5). Ha a víz zavaros és algásodik, először a pH-értéket szükséges ellenőrizni. A klór nem hat ugyanis megfelelően, ha túl magas a pH. A fertőtlenítőszerek a baktériumok, algák, gombák és vírusok ellen küzdenek. Alternatív megoldás a sóbontó berendezés, itt a klórt só helyettesíti. A szűrőben van a sóbontó cella, itt képződik a klór, mely innen kerül a vízbe. Nincs klórszag és nincs szemirritáció.

Az ózongenerátor a levegő oxigénmolekuláit alakítja át és juttatja a vízbe, ahol feloldódik, aktív oxigén szabadul fel, mely elpusztítja a mikroorganizmusokat. A zárt rendszerű UV-fényes fertőtlenítőrendszer is teljesen biztonságos és gazdaságos.

A folyamatos karbantartás elengedhetetlen

A folyamatos karbantartás a garancia a medence hosszú távú problémamentes használatára. Az alkatrészeket rendszeresen ellenőrizni és ha kell, azonnal cserélni szükséges. Ha például a szűrő eltömődik, vízkövesedés kezdődhet. Célszerű ekkor szűrőbetétet cserélni, homokszűrős berendezésnél a nyomásmérőt ellenőrizni. A vízforgatót naponta minimum 2×4 órát szükséges működtetni, magasabb vízhőmérséklet esetén még tovább. A vízben lévő sok, szemmel nem látható szennyezőanyag képes a vízszűrő résein átjutni. Ezek a pelyhesítőszerek használatával kicsi pelyhekké állnak össze. Így már csapdába ejthetők, mert a szűrőn fennakadnak. A medencébe hullott leveleket, növényi részeket a szkimmerrel vagy a leszedőhálóval lehet kihalászni. Az eredmény pedig a kristálytiszta víz.