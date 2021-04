Vállalkozóból ismét alkalmazott? Erre koncentrálj!

Az már megszokott, hogy valaki alkalmazottból vállalkozóvá váljon, de van olyan is, aki épp vállalkozóból ismét alkalmazott lesz. Bár úgy tartják, hogy Magyarország a vállalkozók országa, annak is megvannak az előnyei mellett az árnyoldalai is. Nézzük meg azt, hogy mire számíthatsz, hogy mi történik akkor, hogy mire figyelj, ha vállalkozóból ismét alkalmazottá válsz.

Kudarc, ha vállalkozóból ismét alkalmazott leszek?

Röviden: egyáltalán nem. Akár az egyik irányba, akár visszafelé történik a váltás, mindkettőnek megvannak a maga okai, a motivációja. Bármelyikről is legyen szó, vannak előnyök, de ugyanúgy nehézségek is, melyekkel meg kell küzdenie annak, aki vált.

Aki ismét alkalmazottá válik, annak a legnagyobb nehézsége épp azzal szokott lenni, hogy önostorozza magát. Sokaknál megy a negatív mantra, hogy “szégyen, hogy visszamegyek alkalmazottnak”, kudarcot vallottam”, “nem vagyok elég jó”, “elbuktam”. Látnod kell, hogy ha így ostorozod magad, azzal hátráltatod az alkalmazottá válásod. Ilyenkor teljesen elborítják az agyad ezek a negatív gondolatok, és nem tudsz a megszerzendő állásra koncentrálni. Ez pedig egy állásinterjún nem jön jól.

Mire készüljek az interjún?

Hessegesd el azokat a gondolatokat, amiket az előbb leírtam! Valószínűleg évek teltek el a legutóbbi állásinterjúd óta, így érdemes komolyabban felkészülnöd rá. Hasznos tippeket találhatsz az interjúdhoz például a DreamJo.bs blogjában.

Ha nem koncentrálsz eléggé, akkor megakaszthat egy olyan egyszerű mondat is, mint a “meséljen a korábbi tapasztalatairól”. Ilyenkor nehogy azzal kezd, hogy megbuktál, mint vállalkozó. Koncentrálj arra, hogy megvan benned az, amire szüksége van a leendő munkáltatódnak. Számos álláshirdetésben találhatsz olyan elvásárokat, melyek fontosak voltak vállalkozóként. Ilyen például az önálló munkavégzésre való képesség, felelősségtudat vagy a magas stressztűrő képesség. Ki lenne ezekben jobb, mint egy volt vállalkozó, nem igaz? Hinned kell magadban és a képességeidben!

Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne beszélhetnél arról (úgyis szóba fog kerülni), hogy miért váltasz. Jó eséllyel az egyik ok a stabilitás lesz, és ezt ne is szégyelld bevallani. Ahogy azt sem, ha nem sikerült úgy a vállalkozásod, ahogy szeretted volna. Ilyenkor onnan közelítsd meg, hogy mit tanultál belőle, akár a hibáidból is, és mit csinálnál másképp, ha most kezdenéd. Ne a hibákra koncentrálj, hanem a levont tanulságokra!

Mi vár rám alkalmazottként?

Egyrészt a már említett stabilitás, mely hidd el, jót fog tenni, mert csökkenti a bizonytalanságot, az azzal járó stresszt. És bár elsőre nehéznek is tűnhet visszarázódni, jót tesz majd, hogy nem egyedül dolgozol, és többen viselitek a terheket. Ki fog alakulni egy stabil napi menetrended a rendszeres munkába járással. És ha nem is vezetőként kezdesz, a tapasztalatod és munkabírásod könnyen és gyorsan azzá tehet.