Magyar filmrendező dolgozik a Netflix új animációs musicaljén

Bucsi Réka magyar filmrendező is részt vesz a The Witch Boy című animációs musical látványvilágának megálmodásában, amely a Netflix saját gyártású sorozataként debütál majd.

A The Witch Boy (nagyjából: A boszorkányfiú) animációs film Minkyu Lee rendezésében készül, Molly Knox Ostertag azonos című képregénysorozata alapján. Minkyu Lee neve A hercegnő és a béka, a 2011-es Micimackó, a Jégvarázs és a Hős6os látványvilága kapcsán lehet ismerős, melyeken animátorként dolgozott.

A most készülő animációs film alapjául szolgáló képregény Amerikában akkora sikert aratott, hogy a New York Times bestseller listájára is felkerült. A film forgatókönyvét az Amerikai istenek sorozat és a Végtelen útvesztő című film forgatókönyvírója, Maria Melnik készíti, zenéjét a Los Angeles-i Haim együttes komponálja.

Az animációs film szinopszisa szerint a történet egy titkos varázsvilágban játszódik, ahol a lányok boszorkányoknak, a fiúk pedig alakváltónak születnek. A közösség tagja Aster, aki fiúként meglepődve tapasztalja egyre növekvő boszorkányerejét, egy a varázsvilágot fenyegető veszély kapcsán útnak indul, hogy rájöjjön kicsoda, és honnan van az ereje.

Bucsi Réka a látványtervezésben vesz részt, feladata, hogy megtervezze a boszorkányok varázslásának vizuális stílusát. Sikeres animációs filmjei és Instagram-profiljára feltöltött minianimációi alapján talált rá az amerikai stúdió, mely utóbbiak inspirálták is a rendezőt. Réka munkáiba, a díjnyertes Solar Walkba, a hasonlóan elismert Symphony no. 42-be, a LOVE-ba, illetve a Madách téren található plante. virágboltról készített rövidfilmjébe mindenképp érdemes belenézni, mielőtt a Netflix műsorra tűzi a The Witch Boyt.