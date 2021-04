Először ad koncertet Budapesten Lil Tjay

2021 novemberében első magyarországi koncertjével érkezik az Akvárium Klubba Lil Tjay a hazai rajongók legnagyobb örömére.

Tione Jayden Merritt, ismertebb nevén Lil Tjay, New Yorkban született 2001-ben, gyerekkora pedig nem volt igazán zökkenőmentes. A sorozatos iskolai balhékat és bolti lopásokat követően 15 évesen egy évre javítóintézetbe küldték, ami arra inspirálta, hogy zenét szerezzen. Itt kezdődött el zenei karrierje, több számot is írt ez idő alatt, köztük a “Resume”-t.

Tjay 2016-ban a Columbia Recordshoz igazolt, 2019-ben pedig megjelent debütáló stúdióalbuma “True 2 Myself” címmel, melyben a trap és az R&B elemeket ötvözte. A folytatásra szerencsére nem is kellett olyan sokat várni, hiszen egy EP-t és több kislemezt követően, 2021 április elején meg is érkezett a “Destined 2 Win”, amivel Tjay Budapestet is érintő turnéra indul.

A lényeg tehát: 2021. november 2. Lil Tjay-koncert, Akvárium Klub.