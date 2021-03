Ma ünnepli 60. születésnapját Mácsai Pál, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, az Örkény István Színház alapító igazgatója.

Mácsai Pál, művészcsalád gyermekeként született 1961. március 31-én. Színészi szárnybontogatását gimnazistaként kezdte a Pince Színházban, innen útja egyenesen a Színművészeti Főiskolára vezetett 1980-ban. 1984-ben színészi diplomája megszerzését követően előbb a Nemzeti Színház színésze lett, 1989-től a Madách Színház társulatát erősítette.

Ebben az időszakban végezte el a Főiskola rendező szakát is, de 1993-tól szabadúszóként több színházban is vállalt szerepeket. 2001-ben a Madách Kamara művészeti vezetőjévé nevezték ki, a színház 2004-es átalakulása és Örkény István Színházzá átnevezése után is megtartotta pozícióját.

Sokan ismerhetik a Tóték Őrnagyaként, Shakespeare Rómeójaként, Liliomfi megtestesítőjeként, Az ember tragédiája Luciferjeként, töretlenül futó önálló Örkény-estje után, az Azt meséld el, Pista! című előadásból, melyet legközelebb április 19-én lesz lehetőség online megtekinteni. De filmszerepei után, a nagy sikerű HBO-sorozat, a Terápia pszichoterapeutájaként, illetve az utóbbi időkből a Testről és lélekről, illetve a 2020-as Hab című film szerepei után is szívükbe zárhatták a nézők.

És ha van kedvetek, nézzétek vissza a Funzine TALKS: Tragikus sorsú írók, költők élete előadást, melyen többek között Mácsai Pál is vendégünk volt: