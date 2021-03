Víz- és természetközeli élményt nyújtó sétány épül a Duna-parton

Átadták a leendő Duna sétány kialakítására kijelölt területet Pesterzsébeten, ahol a napokban már meg is kezdődnek az erre vonatkozó munkálatok. A sétány kialakítása szeptember végéig tart, így várhatóan októberre nyeri el kész formáját a terület.

A Gubacsi hídtól a Vizes játszótérig tartó, jelenleg szétszabdalt, helyenként elhanyagolt Duna-parti területek egybefüggő kialakításával hozzák létre a Duna sétányt, mely a tervek szerint közösségi terekkel, pihenőrészekkel, padokkal és nyugágyakkal megszórt látványos stégekkel kulturált, esztétikus, víz- és természetközeli élményt nyújt majd a látogatók számára.

A Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő és a Duna Garden Hotel és Étterem közötti részen új lejáratot is nyitnak majd a partra, de a területen érintett játszóteret is megújulás alá vonják, továbbá fedett szabadtéri fitneszparkkal bővítik annak területét. Lakossági kérésre a sétány nyomvonalát az önkormányzat újraterveztette, ezzel is megóvva a meglévő faállományt, így a jelenlegi 129 fából mindössze négyet kell majd kivágni állapotuk miatt, ezeket azonban pótolni fogják és velük együtt további 38 fával bővítik az állományt.

A sétány alapvetően a gyalogosok, sétálók számára lesz kialakítva, de belépési pontjaira kerékpártárolókat is telepítenek. A munkálatok ideje alatt a partszakasz egy része lezárásra kerül, emiatt sokkal nagyobb odafigyeléssel kell majd közlekednie az ide látogatóknak. A projektet ezen az oldalon lehet majd figyelemmel kísérni.

