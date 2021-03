TOP5: Thai éttermek autentikus távol-keleti ízei Budapesten

A pirított tésztákban, ragacsos rizsben és egzotikus fűszerekben, színekben és illatokban dúskáló thai konyha hamisítatlan és autentikus fogásait kínálja a főváros öt kiválóbbnál kiválóbb thai étterme, ahol nemcsak kulináris kalandokra, hanem ténylegesen új, eddig nem ismert ízélményekre számíthatunk.

A Só utcai Bangkok Étterem minden kétséget kizáróan a hazai thai éttermek sava-borsa, ahol egyetlen fogás sem létezik káprázatos színek és mennyei illatok nélkül. Ízek és színek harmóniáját ültetik át a legkülönfélébb tradicionális ételeikbe: a sült tészta és sült rizs elmaradhatatlan része felhozataluknak, ha pedig tovább nézelődünk, jól ismert thai ismerősökbe, chili és tamarind szószba botlik a kíváncsi szem. A nyárson sült satay húsok és a kókusztejjel készült leveseik nélkül el sem tudnánk képzelni az étlapot, de talán azon lepődnénk meg leginkább, ha nem találnánk valami különlegeset kínálatukban, gondolunk itt a párolt homárra vagy épp a sült békacombra. Ha épp arra járunk kérhetjük elvitelre thai ételeik legjavát, de ha messzebb lennénk, weboldalukon keresztül, Wolton és Netpincéren is leadhatjuk rendelésünket.

1056 Budapest, Só utca 3.

A Greenthai Ételbár egyedülálló látványkonyhájáról, autentikus és egészséges thai ételeiről vált széles körben ismertté a thai ételekre vágyó és azzal még csak ismerkedő közönség körében. Ugyan a látványkonyhára még egy kicsit várni kell, hogy újra élvezettel figyelhessük ételeink, tésztáink egzotikus illatfelhőben úszó sercegését, de addig is a fő irányvonal marad, hiszen autentikus ízviláguk és egzotikus fogásaik megingathatatlannak bizonyulnak. Felütésnek korántsem tűnik erősnek egy Tom Yum leves, melyet könnyen követ a sokak által kedvelt pad thai. Ananászos rizs, kókusztejes banán nélkül szinte vétek véglegesíteni a rendelést, de ugyanúgy nem hiányozhat gőzölgő thai szerzeményeink mellől a különleges thai Singha vagy Chang sör sem, mely könnyű kísérője lehet egy-egy pikánsabb falatnak. A Wolt és a Netpincér felülete is szívélyes kiszállítással, míg éttermük elvitelre szélesre tárt ajtókkal vár.

1133 Budapest, Tisza utca 16.

Az Oktogon és a Nyugati közt félúton mindenképpen érdemes a Szondi utca felé vennünk az irányt, ahol a Monta’s Kitchen fog számunkra ínycsiklandó meglepetéssel szolgálni. Wokban készült ételeik egy pillanatra sem nélkülözik a friss alapanyagokat, ahogy a szívvel-lélekkel készült zamatokat sem. Tempurás tintahalkarikáik, mutsamun curryvel készült fogásaik, babcsírában, korianderben és sült fokhagymában gazdag quitao levesük, na meg persze banánlevélbe tekert édes rizs desszertjük gyakran arra sarkall majd bennünket, hogy sétáljunk inkább egy megállót ezért az ízélményért. Ételeik elvitelre, Wolton és Netpincéren is elérhetők, rendelhetők.

1067 Budapest, Szondi utca 13.

A Sawasdee Thai Étterem széles és változatos kínálata bizony próba elé állítja a thai ételekre éhes embert: nem egyszerű választani a legkülönfélébben elkészített ételeik közül, melyben egy-egy fűszer vagy alapanyag korábban nem ismert megvilágításba kerül. Nehéz a döntés tehát, hogy az édes-savanyú szószba tempurás sült csirkemellet vagy tigrisrákot mártogassunk, de ugyanennyire nehéz, hogy rizstésztalevesükbe vagy curryvel ízesített kókusztejlevesükbe merítsük először kanalunkat. Egy biztos, a gyömbéres szójaszószt és a kagylómártást nem megkóstolni vétek és bizony egyszerű mégis nagyszerű sült babcsírasalátájuk is fog tudni újat mutatni. Rendelésünket a weboldalukon, illetve a Netpincér felületén adhatjuk le.

1052 Budapest, Semmelweis utca 2.

A három konyhával is rendelkező Tom Yum Étterem védjegyévé a mindig friss alapanyagok váltak, melyek csakugyan meghatározzák ételeik felülmúlhatatlan zamatát. Nem kevesebb mint 50 thai különlegességgel és ennek számtalan variációjával kecsegtetik az éhes lelkeket: roppanós tavaszi és nyári tekercseik, ropogós panírba rejtett falatkáik nélkül nincs is thai ízutazás, mely egészen a citromfűvel töltött párolt sügérig kalauzol bennünket. Ha azonban mindenképp kalandos kedvünkben vagyunk, akkor tükörtojássalátájuk és licsivel megkoronázott fekete ragadós rizsük mind a kíváncsiságot, mind éhségünket csillapítja majd. Thai csodáikat kérhetjük elvitelre és weboldalukon megrendelve, ugyanúgy mint a Netpincér és a Wolt felületén keresztül is.

1061 Budapest, Andrássy út. 2.

1095 Budapest, Soroksári út 8-10.

2092 Budakeszi, Fő tér 5.