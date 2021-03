Eleanor Roosevelttel bővült a Barbie Inspiráló nők babacsaládja

Eleanor Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok egykori first ladyjének emléke előtt adózik tisztelettel a Barbie márka, amelynek Inspiráló nők babacsaládja nőnap alkalmából a first ladyről mintázott babával bővült.

Eleanor Roosevelt Franklin D. Roosevelt elnöki ideje alatt, 1933-tól 1945-ig volt az USA first ladyje. 1935-től egészen halálig írta saját, My Day (Az én napom) c. újságrovatát, amelyben nyilvánosan megosztotta véleményét az aktuális politikai eseményekről, valamint olyan égető kérdésekről, mint a faji hovatartozás vagy a női jogok. A Fehér Házban töltött évek után az ENSZ szolgálatában humanitárius munkát végzett.

Az első, szőke hajú, kék szemű Barbie baba nagy utat tett meg Eleanor Rooseveltig, jelenleg azonban a babákat gyártó Mattel kiemelt figyelmet fordít a sokszínűségre: ennek fényében rukkoltak elő az Inspiráló nők nevet viselő babacsaláddal, amelyben a történelem leghíresebb nőiről mintáznak babákat, ezáltal elismerve és hírül adva munkájukat.

Lássuk, kik alkotják a Barbie jelenleg elérhető Inspiráló nők babacsaládját!

Eleanor Roosevelt, az USA egykori first ladyje, humanitárius aktivista

Maya Angelou, afro-amerikai költő

Ella Fitzgerald, amerikai dzsesszénekesnő

Florence Nightingale, angol ápolónő, a modern nővérképzés reformere

Susan B. Anthony, amerikai feminista, polgárjogi aktivista

Billie Jean King, amerikai teniszező

Rosa Parks, afroamerikai polgárjogi aktivista

Sally Ride, az első amerikai űrhajósnő