A Bartók Boulevard után szabadon: Így újul meg a Margit-negyed

Új kulturális városrészt terveznek kialakítani a II. kerületi Margit körút mentén és annak vonzáskörzetében, melynek első eredményei a tervek szerint már idén tavasszal láthatóak lesznek. Várhatóan a a XI. kerületi Szent Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér között húzódó Bartók Béla Boulevardhoz hasonlóan a Margit-negyedből sem hiányzik majd a kulturális pezsgés és az újhullámos kávézók.

Az egykor virágzó Margit körúton valaha pezsgő élet volt jelen, amely mára sokak szerint megkopottnak látszik. Sok helyen elhagyott, látogatók hiányában kongó üzlet- és pincehelyiségek sorakoznak egymás után, a stabil autóforgalomtól a zaj és levegőminőség miatt sokaknak nincs kedve túl sokat időzni ezen a útszakaszon. A nyugalmat, csendet és nem kevés meghittséget tükröző kis utcákban azonban jóval szívesebben fordul meg az ember, ül ki a teraszrészekre, de tény, hogy a forgalmas körútra csak átutazóba vágyik az, aki idelátogat.

Régóta foglalkoztatta nemcsak az ott élőket, hanem a II. kerületi önkormányzatot is, hogyan lehetne felvirágoztatni ezt az egykor sikeres városrészt, hogy az elhagyott üzlethelyiségekbe így új élet költözhessen.

Ezért is született meg az erre a fejlesztésre irányuló tervezet és az a kilenc hónapos próbaidőszak, mely nemcsak városképben, hanem funkcionalitásában is egy magasabb szintre emelné a Margit körút szerepét, amely egyben a Víziváros egy részét is lefedné.

Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a Bem rakparttól egészen a Marczibányi térig, illetve a Lukács Gyógyfürdőtől a Csalogány utcáig tartó szakaszon – mely egyben magába foglalja a jelenlegi kulturális élet két fontos alappillérét, az Átriumot és a Jurányi Házat is -, terveznek korszerűsítést.

Az elindított munkafolyamatoktól a tervezők és kivitelezők is azt remélik, hogy a modernizálási, más néven városrevitalizálási folyamat nyomán önfenntartó módon pezseg majd tovább az itt megalapozott kulturális élet. Újra jó lesz séta közben betérni egy újhullámos vagy irodalmi kávézóba, ami mellett könnyű kikapcsolódási és kulturális lehetőségeket biztosít a kulturális szervezetek, kreatív cégek, galéria által aposztrofált körúti hangulat.

Ennek kapcsán természetesen a forgalomrendezés is indokolttá válik, hiszen az újonnan megnyíló helyek teraszain helyet foglalni akaró vendégek számát nagyban csökkentené a jelenleg aktív autóforgalom. Míg a kezdeti változások idejekorán tavasszal és nyár elején láthatóvá válnak, sokat hangsúlyozták, hogy akárcsak a Bartók Béla Boulevard esetében ez hosszú éveken át tartó folyamat lesz.