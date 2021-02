Bezár a belváros kultikus szórakozóhelye: Búcsúzik a Beat on the Brat

Újabb VII. kerületi szórakozóhely kényszerül bezárni kapuit, ez alkalommal az alternatív zenei élet megkerülhetetlen helyszíne, a Beat on the Brat jelentette be ideiglenes megszűnését.

A bezárás okairól egyelőre nem derültek ki részletek, a klub tulajdonosai mindössze annyit írtak, el kell hagyniuk Nyár utcai bázisukat, de ígérik, hamarosan visszatérnek egy új helyszínen.

A következő napokban tehát kiárusítják a Beat sör- és üdítőkészletét, valamint támogató árverést is szerveznek, amely során az elmúlt évek ereklyéire licitálhatunk, úgymint plakátok, WC-tükör, szórólapok vagy információs táblák. A részletekért figyeljétek a Facebook-oldalukat.