Ezek az ázsiai ételek hoznak szerencsét ma, a kínai holdújév napján

Február 12-én beköszönt a holdújév, és emellett két okból sem mehetünk el szó nélkül. Egyrészt a bolygó lakosságának mintegy negyede megünnepli ezt a napot, másrészt Budapest színes kulturális és kulináris palettáján számos ázsiai ország képviselteti magát. Sőt, fővárosunknak saját kínai negyede is van.

Kína mellett Kelet-Ázsia több országában is reményekkel telve várják, hogy az idén február 12-re eső holdújévnek hála új fejezetet nyithassanak az életükben. Ebben az évben talán még az átlagosnál is nagyobb az izgatottság, mert az elmúlt időszak nehézségei után a Bivaly éve veszi kezdetét, ami a várakozások szerint végre meghozza az áhított nyugalmat.

Az ünnepre hangolódás, amely általában 16 nappal korábban veszi kezdetét, komoly előkészületeket foglal magába. Az emberek például igyekeznek megtisztítani otthonaikat az elmúlt év ártalmas hatásaitól, ezért ilyenkor kisebb felújításokra kerülhet sor. Mindeközben egymás megajándékozására is gondolniuk kell, adott szabályok betartása mellett. A megengedett színek a piros (ilyen színű borítékba illik pénzt tenni), a sárga és az arany. Az ajándékok számát, illetve az ajándékozott összeget ideális esetben a szerencsét hozó 8-as szám határozza meg. A képzeletbeli hab a tortán: mivel nincs ünnep gasztronómiai élvezetek nélkül, a jó szerencsét meghozni hivatott finomságok kerülnek az asztalra minden háztartásban. Ha érdekel az ázsiai konyhaművészet, tudjuk, hol kóstolhatod meg őket Budapesten, elvégre egy kis szerencse mindannyiunknak jól jönne, nem igaz? Mielőtt azonban megmutatnánk a kedvenc budapesti éttermeinket, hadd avassunk be, mit és miért esznek az ázsiai országok lakói a holdújév alkalmából.

Hal mint a jólét szimbóluma

A hal az ünnepi menüsor elmaradhatatlan fogása Kínában, a jólét és a fellendülés szimbólumaként tekintenek rá. Lényeges persze, hogyan fogyasztják vagy nem fogyasztják: pár falatnak maradnia kell a tányéron. Nem véletlen a halételekhez fűzött jókívánság, a „Legyen mindig több, mint amire szükséged van” mondat, hiszen a tartalékolás sokak szerint a gazdagság záloga.

Ahány hely, annyi étel

A több mint 1800 éves történelemre visszatekintő gőzgombóc főleg Kína északi részén népszerű új évi étel, mégpedig azért, mert a legenda szerint minél többet eszel belőle, annál nagyobb jövedelemre tehetsz szert. A fogást különféle formában és számos ízesítéssel készítik, ezek közül új év idején a káposztatöltelék az egyik legnépszerűbb. A tavaszi tekercsnek már az elnevezése is utal arra, hogy a tavaszi fesztivál (idén február 11. és 17. közé esik) idején előszeretettel fogyasztják, például Kelet-Kínában. A kantoni dim sumként is ismert finomságot zöldségekkel, hússal vagy édes töltelékkel készítik, és olajban sütik aranybarnára, mielőtt tálalnák. Valószínűleg nem ér meglepetésként, hogy a hosszú tészta Észak-Kínában a hosszú élet szimbólumaként betonozta be magát a holdújév menüsorába. Sem főzés közben, sem azt megelőzően nem vágják vagy törik el, hogy aki elfogyasztja a tésztát, minél hosszabb életet élhessen.

A harmadik fogás

Az új évi rizstortát a holdújév előestéjén kell megkóstolnod, ha előléptetésre vagy fizetésemelésre vágysz. Egy próbát már ezért megér, hát még, ha szereted a datolyát, a rizslisztből készült ételeket és a gesztenyét. A szerencsét hozó ételek sorában alakbarát(abb) lehetőségek is akadnak, például a kínai új év időszakában fogyasztandó mandarin, narancs és pomelo. Egyszerű oka van annak, hogy a holdújév előtti bevásárláson róluk sem feledkeznek meg: gömb alakjuk teljességet, aranyat idéző színük gazdagságot szimbolizál. És van itt még egy dolog, ami miatt nagy sikernek örvendenek: a kínai emberek úgy vélik, a narancs és a mandarin nevének kiejtése, sőt, papírra vetése is szerencsét hoz.

