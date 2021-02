10 légtisztító szobanövény, ami nem hiányozhat a lakásból

A városi szobanövénytartásnak megvannak a maga nehézségei, de az embert minden nap körülvevő zöld növények olyan kellemes életteret teremtenek a lakásban, hogy gondozásukra akár meditatív tevékenységként is tekinthetünk. Az alábbi légtisztító dísznövények például kimondottan jót tesznek testnek és léleknek egyaránt.

Aglaonema – Rákvirág

A napos helyeket kedveli ugyan, de árnyékos, félárnyékos, kevésbé világos lakásokban is csudajól érzi magát. Ha árnyékos helyre tesszük, előfordulhat, hogy elhalványulnak a levelein lévő mintázatok. Hetente érdemes öntözni langyos vízzel. Átültetése tavasszal esedékes, és ha mégis napfényes helyet találtunk neki, a közvetlen napfénynek mégse tegyük ki, nehogy megégjenek a levelei.

Aloe vera

A sokak által ismert aloe vera gyógyhatása mellett büszkén sorolódik a légtisztító növények társaságába is. A természetes gyógymódú növénynek homokos, vízáteresztő talajra van szüksége. A világos, de nem közvetlen napfénynek kitett hely lesz a tökéletes választás számára, és hogy sokáig legyen otthonunk dísze, heti egynél többször csak a legforróbb napokon locsoljuk meg.

Areca pálma – Aranypálma

Annak ellenére, hogy érzékeny növény, sok törődést igényel és relatíve lassan növekszik, szinte bárhol jól érzi magát a lakásban. Mivel remek toxinlekötő, így érdemes újonnan lakkozott bútorok közelébe tenni, az egészségünk megőrzése érdekében. Nappali szobanövényként is tökéletes, hiszen napközben is rengeteg oxigént termel. A leveleken megtelepedő port érdemes időről időre eltávolítani, hogy sokáig élvezhessük légtisztító hatásait.

Szobai futóka

A növények igazi retro királynője, mely meglehetősen könnyen és egyszerűen gondozható, ugyanakkor magas fényigénnyel rendelkezik. A tűző napot e növény esetében is kerüljük, hogy levélmintáit ne veszítse el. Annak érdekében, hogy minél több márványmintás levelet hozzon, ami elengedhetetlen a légtisztításhoz, úgy nyáron permetezzük, télen ritkán és kis adagokban öntözzük.

Vitorlavirág

Az egyik legkönnyebben tartható szobanövény hírében áll, mely félárnyékos helyen is hozza meseszép fehér virágait. Átlagos vízigényű növény, de szomjúságát látványosan jelzi, levelei lekonyulnak, de víz hatására ismét hamar felerősödnek. Légtisztító hatása kiemelkedő, ugyanakkor a számítógép közelében elhelyezve segíti a koncentrációt, csökkenti a fáradékonyságot és pozitívan hat a pszichére is, amellett, hogy kompenzálja a központi fűtés okozta levegő szárazságát is.

Csüngő csokrosinda – Zöldike

A NASA szerint az egyik legjobb levegőtisztító növény a hosszú levelű zöldike, mivel levelei képesek megkötni a levegőben található formaldehidet és xilolt, ezáltal megtisztítva otthonunk légterét. Könnyen tartható és egyszerű gondozást igénylő szobanövény: bár fénykedvelő, a félhomályban és hűvös helyen is remekül érzi magát.

Anyósnyelv

A szobai szanszeviériaként is emlegetett szobanövény az afrikai trópusokon őshonos, így túlél bármilyen szárazságot – tökéletes tehát olyan urbanistáknak, akik a nagy pörgés közepette hajlamosak megfeledkezni növényeik rendszeres öntözéséről. A szanszeviéria előnyei közé tartozik még, hogy sötétebb szobákban, így földszinti lakásokban is jól érzi magát, és hatékonyabban tisztítja a levegőt, mint más szobanövények, tökéletes dísze lehet tehát a hálószobáknak.

Filodendron – Könnyezőpálma

A filodendron a magason ülő polcokon és a függő kaspókban mutat a legjobban, és a jó hír, hogy ezeken a helyeken jól is érzi magát. A közepes, indirekt fényt és a heti egyszeri öntözést szereti, cserébe viszont gyorsan nő és még gyorsabban szaporodik.

Szobafikusz

Az eperfafélék családját gyarapító fikuszok a trópusi területek lakói, így kifejezetten szeretik a napfényt, ahogy a levegő páratartalmára is érdemes odafigyelni a szobafikuszok esetében. Ha jól gondját viseljük, gyönyörű éke lesz lakásunknak, hiszen nagy, fényes levelei gyorsan nőnek, és mire kettőt pislogunk, máris kiharcolták maguknak a vendégek dicsérő szavait.

Dracéna – Sárkányfa

Végül, de nem utolsósorban bemutatjuk a sárkányfát, amely nélkül nem lehet teljes egy légtisztító szobanövényeket gyűjtő lista sem, hiszen a dracénaként is emlegetett dísznövény nemcsak a levegő szén-dioxid-tartalmát csökkenti, hanem formaldehid-, benzol-, valamint xylolmennyiségét is. Legismertebb fajtája az illatos dracéna, amely széles, csíkos, a kukoricáéhoz hasonló leveleiről ismerhető fel. A világos, illetve félárnyékos helyet kedveli.