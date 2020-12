27 szezonális alapanyag, amivel pofonegyszerű a téli vitaminpótlás

Aligha lehetne aktuálisabb, mint most, a téli időszak beköszöntével, hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk egészségünk megőrzésére és az immunrendszerünk alapját képező vitaminok pótlására. Ebben az időszakban a megterhelt szervezet vitaminszükséglete az átlagosnál jobban megemelkedik, és bár a boltok polcain egész évben elérhető számtalan gyümölcs és zöldség, vitaminforrás szempontjából mégsem mindegy, melyiket tesszük a kosarunkba.

Éppen ezért étrendünk adott évszakhoz igazítása nagyban hozzájárul a szezonális alapanyagokkal történő vitaminpótláshoz, hiszen amellett, hogy ezek az alapanyagok a legfrissebbek és leginkább vitamindúsak, megvásárlásukkal akár helyi termelőket is támogathatunk.

Élelmiszer-kilométer

A vitaminpótlásban fontos szerepet játszik, hogy honnan és pontosan milyen messziről érkezik a gyümölcs és zöldség, így, ha tehetjük, olyan terményeket részesítsünk előnyben, melyek köztudottan hazánkból származnak vagy helyi termelőktől könnyen beszerezhetők, hiszen minél közelebbről érkezik, annál frissebb (és környezettudatosabb). És minél frissebb, annál magasabb vitamintartalommal rendelkezik, amely az immunerősítés szempontjából kiemelt jelentőségű.

Ugyanakkor a vitaminpótlás terén nem lehetünk teljesen kizárólagosak, hiszen számtalan külföldről érkező déligyümölcs, például citrusfélék állnak rendelkezésünkre, amelyek itthon ugyan nem teremnek, de a szervezet szempontjából értékes vitaminokat és nyomelemeket tartalmaznak.

Fontos alapelv még, melyről nem szabad megfeledkeznünk, hogy a lassan termő zöldségek is jóval több vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mint a gyorsan termő fajták.

„A mindennap egy alma” és „A narancs napi parancs”

A nyár végi, őszi gyümölcsválaszték után ugyan a téli felhozatal először csekélynek bizonyulhat, ugyanakkor mégsem szabad lebecsülnünk, hiszen szervezetük szempontjából igen hasznos vitaminok és nyomelemek forrása. Az A-, B-komplex és C-vitamint tartalmazó, vitamin-aranybánya almának számtalan fajtájából válogathatunk, de hasonlóan jó eredményt érhetünk el a C-vitamint jóval nagyobb mértékben tartalmazó citrusok fogyasztásával is. Ahogy az alma esetében, a citrusok közül is kedvünkre válogathatunk akár méret, akár szín, akár pedig fanyarságbeli tulajdonságok alapján is, kezdve a citromtól, haladva a narancson és grapefruiton át egészen a pomelóig. A vitaminnagykövetek közé tartozik persze a K-vitaminban gazdag banán is, melyet előszeretettel fogyasztunk télen, de ami igazán kitüntetett figyelmet érdemel szezonalitása miatt, az a hazánkban egyre több helyen termesztett és magas C-vitamintartalmú kivi.

És mivel tudjuk még színesíteni a szezonális gyümölcskínálatot? Az A-, B- és E-vitaminban gazdag birsalmából készült finomságokkal, az igen magas C-vitamin és B-vitamin tartalmú gránátalmával és a csakugyan A-, B- és C-vitaminban dús naspolyával.

Egészség minden falat

A zöldségek terén is, ha a szezonális alapanyagokat keressük, megfigyelhetjük, ahogy a színek is az adott időszakkal, az őszi-téli hónapokkal harmonizálnak. Először az A-vitaminban nagyon gazdag sütőtökön, csakúgy, mint a hasonló színű és vitamintartalmú sárgarépán és édesburgonyán akad meg a tekintet. A gyökérzöldségek közül jobban előtérbe kerül ilyenkor a zeller és a cékla is, melyek A-, B-, C- és E-vitaminokat is tartalmaznak, ráadásul felhasználásuk is sokoldalú, kiváltképp egy igazi, téli vitaminbombaként ható almás-zelleres céklasaláta készítése során.

A káposztafélék is a szezon koronázatlan vitaminkirálynői, mint például az üde zöld színével és magas folsavtartalmával csalogató kelbimbó, a kálium-, vas- és cinkgazdag brokkoli és kelkáposzta, az A-, B-, C- és K-vitaminban dúskáló lilakáposzta és a karfiol is, melyből egy adag a napi C-vitaminszükséglet háromnegyedét képes fedezni.

Ha pedig tennénk némi kitekintést, akkor a B- és C-vitaminban, káliumban gazdag csicsóka vagy a késő ősztől elérhető fekete retek segít a kalandozásban, melynek bár külseje nem túl megkapó, belül annál több vitamint és nyomelemet tartalmaz.

Róluk se feledkezzünk meg

A zöldségek és gyümölcsök mellett nem szabad megfeledkeznünk olyan fontos vitaminforrásokról sem, mint a vashiányt megelőző téli csemegékről: a dióról, manduláról, mogyoróról és kesudióról, vagy épp a vitaminbombának számító gesztenyéről sem, melyet megsütve, egy téli estén igazán hangulatos fogyasztani.

Kevesen tudják például, hogy egy marék csipkebogyó húsából készült tea fedezi a napi C-vitaminszükséglet felét, amellett, hogy a megfelelő folyadékmennyiséget is biztosítja.

A gyömbér mint fűszer télen szintén előtérbe kerül, B- és C-vitamintartalma miatt érdemes naponta fogyasztani, akárcsak a savanyú káposztát, melynél jobb C-vitaminforrást aligha találhatnánk.