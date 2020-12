15+1 ajándékötlet nőknek, ha idén emlékezetes karácsonyi meglepetést adnál

Van, hogy az ajándékozás kihívásokkal teli és nehéz feladat, de biztosan nem idén! Válogatásunkban hölgyismerősöknek, barátnőknek, feleségnek, anyának, nagymamának, huginak és nővérnek szánt ajándéktippeket válogattunk össze nektek.

A tökéletes karácsonyi ajándékcsomag megtalálása nem mindig egyszerű feladat, a Lush csapata viszont szerencsére szereti a kihívásokat. Minden egyes Lush-ajándékcsomagot, legyen szó kicsiről vagy nagyról, különös gondossággal terveznek meg és állítanak össze, kezdve a csomagba rejtett, kézzel készült kincsektől egészen az annak tetején ékeskedő masniig és az utolsó simításokig. Ha igazán egyedi ajándékra vágysz, akkor neked szól a kendőcsomagolás! Ez az eredetileg japán hagyományokra visszatekintő textilcsomagolás számtalanszor használható és tökéletesen kiváltja az eldobható csomagolást. A Lush kendőcsomagolásai újrahasznosított műanyagflakonokból, biopamutból és vintage anyagokból készülnek, és csomagodba bármilyen Lush-termékeket összeválogathatsz. Válaszd ki kedvencedet a Lush-üzletekben vagy online, és csalj mosolyt szeretteid arcára!

A tradíciót a modern szemlélettel ötvöző Kelende Manufaktura egy olyan szerelemvállalkozás, amelynek fókuszában a kézzel – elsősorban kötéssel és horgolással – készített használati tárgyak állnak. A Kelende célja, hogy ezeken az esztétikus és praktikus termékeken keresztül nyújtson alternatívát azon vásárlók számára, akik a fenntarthatóság reményében új, hosszú távú megoldásokat keresnek, legyen szó konyhai tárgyakról vagy a babaszobába való kellékekről. A Kelende termékválasztékában megtalálhatók többek között „mindentörlők”, edényalátétek, tárolók, arc- és kéztörlők, valamint többször használatos arctisztítókorongok.

Szabadúszó illusztrátorként éli mindennapjait Pajor Hanna, a Hanna Pajor Illustration szíve-lelke. Egyedi grafikái a pasztellszínek és az állatok világába kalauzolnak el minket, ugyanakkor fontos üzenetet is közvetítenek: legtöbbször a pozitív életszemléletet, az egészséges önképet, valamint önmagunk elfogadását és szeretetét hirdetik. Hanna megvalósítja az általunk megálmodott képet: teljesít megrendeléseket, úgymint családi portrékat és meghívókat, de karácsonyi képeslapokkal és printekkel, illetve kalendáriummal is készül az ünnepi szezonra. Az egyedi kérések esetében 2-4 hét átfutási idővel számoljatok!

Két fiatal srác hívta életre az Instagram egyik legnépszerűbb irodalmi-ruházati márkáját, a Vatest. Kezdetben olyan pólókkal rukkoltak elő, amelyen a magyar irodalom legendás alakjai és legismertebb sorai szerepelnek, de céljuk már akkor is egy közösségi mozgalom felépítése, a művészet ünneplése volt. Jelenleg tízezrek követik őket és vásárolnak a mára igencsak megnövekedett kínálatból: a ruházati termékeken kívül táskákat, telefontokokat és maszkokat is találunk a repertoárban. Két új, év végi dobásuk közé tartozik a Vates Art falképkollekció, amelynek egyes tagjain modern köntösben láthatjuk többek között Shakespeare-t és Radnóti Miklóst, valamint a Dr. Bubó, a Kockásfülű nyúl és Pom Pom ihlette MeseKollekció pólói, pulóverei és telefontokjai.

Hazai alkotók rajzai adják a Kirakós Budapest idén ősszel debütáló puzzlemárkájának mintáit. Glaser Eszter, Lovrity Anna Katalin és Papp Regina alapítók, rajongói a színes mintáknak, az ízléses berendezési tárgyaknak és a kortárs művészetnek. Hiányérzetük támadt, amikor az itthoni puzzlefelhozatallal találkoztak, így saját márkájukkal szeretnék bebizonyítani, hogy a kirakózás felnőttként is lehet élvezetes, és mintáik akár bekeretezett alkotásként is megállják a helyüket a lakásban. A Kirakós Budapest első művészei között Hárshegyi Vivien, Lovrity Anna Katalin és Orosz Judit MOME animációs filmrendezőnőket találjuk, de a repertoár folyamatosan bővül újabb alkotókkal és grafikákkal.

Hogy hogy van erre ideje Évinek, azt mi sem tudjuk, de nem is bánjuk, mert keze alól mesés darabok kerülnek ki: sapik, kesztyűk, felsők, mamuszok és az abszolút kedvencek, a szivárvány minden színében pompázó fejpántok. Jó olyannal meglepni a szeretteinket, aminek minden nap hasznát veszik, amelyet büszkén viselnek nap nap után és amely melengeti, védi őket a hideg időben. Bármit is választunk Évitől sikerrel járhatunk, feltéve, ha a bőség zavarában tudunk egyáltalán dönteni, rendelhetünk közvetlenül tőle is, személyesen pedig a NOS–ban tudjuk megvásárolni a kötött kincseket.

Németh Franciska ékszerei egyszerre játékosak és nosztalgikusak, kollekciói egytől-egyig jóleső pillanatokat elevenítenek meg: nyarat idéző málnafülbevaló, nyakláncként hordott kis dinók, a tengerparti nyaralás emlékei arany kagylóékszerekbe zárva, arany és ezüst duci holdacskák az éjszakázás szerelemeseinek. Franciska ékszereit ráadásul megannyi helyen beszerezhetitek: a The Garden Studio & Café-ban, az Azeszterésagidák oldalán, a DesignArt felületén, személyesen pedig a NOS-ban válogathattok az egyedi és tényleg felejthetetlen fülbe és nyakba valók közül.

A fenntartható divat iránt érdeklődők számára tökéletes választás lehet egy OAT AVA által készített ruha. Két textiltervező művész közös vállalkozása, akik ruháik készítése során amellett, hogy a környezettudatosságra törekednek, ruháik színeiben és szabásában is visszaköszönnek a kényelem és a komfort érzetei. Legújabb, Ásvány névre keresztelt kollekciójuk előrendelhető a webshopjukban, személyesen pedig számos üzletben megvásárolható: a MONO-ban, a Rododendron Design Shop-ban, a The Garden Studio & Café-ban, de még Sopronban és külföldön is.

A színezés szerelmeseinek ez lesz a tökéletes választás: a jelenleg 14 mintával elérhető nem mindennapi színező, ahol az ajándékozott számára csak a végén derül ki, hogy mit is színez. Az ötlet, egy az optikai csalódásért gyermeki módon lelkesedő fizikus és egy grafikus szerelemprojektje, akik közös vonásukat a Picaroundban jelenítették meg, és bár elsőre furcsa, de annál izgalmasabb a felnőttek számára tervezett kifestő, aminek az eredménye egy fotórealisztikus kép Albert Einsteinről, Radnóti Miklósról vagy épp a Mona Lisáról. A meglepetés mellett tartalmas időtöltéssel, digitális detoxszal is meglephetjük a kiszemeltet. Kapható a Ficak Budapest Craft/Shop-ban vagy a Lúdlaborban.

A Lógó Jewellery alkotója, Vadász Virág mindig is érzett egy belső késztetést arra, hogy alkotnia kell, formába önteni a gondolatait. A hosszú útkeresés és megannyi kísérletezés után a 2019-es év jelentett fordulópontot, az égethető gyurma technikájának megismerésével. A formák és a színek azonnal passzoltak Virág elképzeléseihez, régóta dédelgetett álma pedig, hogy gondolatai formákban elevenedjenek meg, egy ékszerkollekcióban kelt életre. Ékszereinek színei és formái is egyediek és örömet okoznak annak, aki viseli őket, beszerezni őket a Minka Store weboldalán van lehetőségünk.

Az esc márka táskái a stílusos városi praktikumot képviselik, mindezt természetes bohósággal fűszerezve. A fenntartható divat elveit követik, ennek mentén pedig egyedi forma- és színvilágú táskák és kiegészítők kerülnek ki az alkotók keze alól. Az anyagválasztástól a kivitelezésen át minden folyamatot áthat a környezetbarát szemlélet, melynek eredménye a fast fashion monotonságával szemben a karakteres és praktikus darabok életre hívása. Webshopjukból készletről rendelhetünk, de ha van egy jó ötletünk, bátran megkereshetjük őket e-mailben is: “Mi hiszünk a kortalanságban, így táskáinkat literally mindenkinek ajánljuk, de legfőképpen azoknak, akik két lábbal állnak a földön és szentül hisznek az unikornisok létezésében.”

A yetibocik 2014 óta léteznek és nem kötelező gyereklelkű felnőttnek lenni ahhoz, hogy beleszeressünk egyik-másik színes kis mókamesterbe. Ezerféle fül és szőrme színkombináció, csupa egyediség és egyéniség mindegyikük. Ha elég szemfülesek vagyunk, még a párnakiadásukat is elcsíphetjük a Szimpla Design Shop weboldalán, de személyesen a shopba is megvásárolhatjuk őket, ahol más kínálatból válogathatunk és találhatjuk meg az igazit.

Florárium

Üvegbe zárt növénycsodákkal, búra alatt csodálható növényekkel, mini üvegházakkal, gömbüveg kertekkel sem foghatunk mellé, ha ajándéknak élő növényt szánnánk. Floráriumot Bubla Ágnes bublab-jában, búra alatt nevelhető pozsgásokat pedig a Soadyart kínálatában találhatunk, de ha ellátogatunk az Allee-ban található Ajándék Terminál pop-up üzletébe, számtalan üvegbe zárt élő organizmus közül válogathatunk.

A Dot for You 2021-es határidőnaplóját az idei rendhagyó év ihlette, nem is véletlen, hogy a “Válts ritmust” égisze alatt született: “Ritmus nélkül nincs élet. Az élet ritmusa. A rezgés ritmusa. A mikrokozmosz ritmusa. Az univerzum ritmusa. A változás ritmusa. A Nap, a Hold mozgásának rimusa. Az életed ritmusa. Milyen a te életed ritmusa? Válts ritmust, válassz saját ritmust.” A határidőnapló többféle színben is elérhető, borítóján a beszédes arany kilégzés szimbólumával. Beszerezni közvetlenül az alkotó webshopjából van lehetőségünk.

+1: online Csányi-est: Hogyan értsük félre a nőket

Nem kell addig várnunk, míg újra megnyílnak a színházak, hiszen Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka egy önálló estben összpontosul, ráadásul még a nappaliba is költözik. Az előadás december 25-én és január 1-jén lesz megtekinthető, férfiak és nők számára is ugyanannyira élvezetes előadás, közös kikapcsolódásnak pedig egyértelműen tökéletes. A megannyi humorral, intimitással és mélységgel megörvendeztető előadás az együttélésből fakadó nehézségeket mutatja be, jegyet venni a jegy.hu oldalán lehetséges.

