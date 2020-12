11 magyar márka csodás kézműves terméke, ha egyedi ajándékot adnál

A nagy gonddal készült kézműves termékek között nincs két egyforma darab, ez teszi őket különlegessé. Na meg a tény, hogy nem kaphatóak minden sarkon. Akár magadat lepnéd meg, akár egyedi ajándékot keresel szeretteidnek, a következő válogatás jó ötleteket adhat. #vegyélhazait

A kevesebb néha több elv alapján, kézzel készülnek a BOSIS pihe-puha darabjai. A 2010-ben indult márka kényelmes, viselhető és színes pulóvereket, ruhákat, valamint kabátokat tervez, és szembemegy a tömegdivat logikájával. Textilbe álmodott elképzeléseidet megvalósítják, dönthetsz például arról, milyen színben szeretnéd magadénak tudni a BOSIS egy-egy szépségét. Ettől függetlenül is garantált, hogy a ruhatárad náluk beszerzett darabjai nem fognak szembejönni veled az utcán. Dominál az egyszerűség, és a végeredmény mindig vagány; válassz bármit, garantáltan ki fogsz tűnni a tömegből. Az idei kollekció színkombinációiban visszafogott árnyalatok és feltűnő tónusok egyaránt helyet kaptak, hogy megtalálhasd a stílusodhoz legközelebb álló darabot.

Hideg hónapok állnak előttünk, ezért nem árt betárazni a kedvenc forró italaink alapanyagaiból, így teafűből sem. A kimozdulást most nyugodtan el lehet halasztani, mert ott van például a Kamélia Teabolt, ahonnan nem akármilyen termékek házhoz szállítását kérheted. Magyarország teanagykövetének, azaz Varga Marianna webáruházát azért ajánljuk, mert igazi különlegességek rejtekhelye. A kiváló fekete, zöld és fehér teakínálat a rendkívül népszerű matchával, valamint karácsonyi és magyar teával egészül ki. A teaszakértő nem kis célt tűzött ki maga elé, mint a teatermesztés hazai meghonosítását, ezért kertészmérnöki tapasztalatát bevetve szívesen ad tippeket nemcsak a teafogyasztáshoz, de a nála kapható teacserjék gondozásának mikéntjéhez is.

Szegeden él családjával Anastasiia, a KisCsiga kreatív mozgatórugója. Számára a horgolás nem munka, inkább szenvedély, és a tökéletesnél kevesebbel nem éri be, hiszen azt szeretné, ha vásárlói elégedettek lennének a tőle rendelt szépségekkel. Sokoldalúan felhasználható kagyló- és rókaformájú kosarakat, táskákat, papucsokat, babaszetteket, kötött párnahuzatokat, sapkákat és fejpántokat készít, továbbá az elmaradhatatlan karácsonyfafüggőket is be lehet tőle szerezni, ha idén a szokványos gömbök helyett valami mással díszítenéd fel az otthonod. A kisvállalkozás csak nemrég indult, és a weboldal elkészültével hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik. Kövesd a KisCsigát, és böngéssz Anastasiia kincsei között, garantáljuk, hogy megakad valamin a szemed.

A makraméban teljesedik ki a márka ötletgazdája, a mutatós és párját ritkító lakberendezési kiegészítőket és táskákat készítő Niki alkotási vágya. A szépség és az egyediség azonban nem minden. A különböző színű és méretű kézműves holmik nemcsak esztétikai értékkel bírnak, hanem praktikus használati tárgyak is. Újrahasznosított tartós fonal az alapanyaguk, ezért amellett, hogy a tudatosság jegyében készülnek, sokáig emelni fogják otthonod fényét. Niki vagány fülbevalóival kitűnhetsz a tömegből, vidám fali díszeivel feldobhatod a gyerekszobát. A MINKA Store-ban színes bortartókat, csomózási technikával készült párnahuzatokat, poháralátéteket és menő karácsonyi dekorációt is beszerezhetsz tőle; személyes kedvencünk a hullócsillag-ablakdísz.

Kocsor Dorka grafikai tervező a legfontosabb alkalmakat szeretné különlegesebbé varázsolni kézzel készült termékeivel. A közelgő karácsony apropóján például szépséges képeslapok, borítékok, akasztós nyírfakorongok, kitűzők, ünnepi kockaszettek és egyedi díszgömbök kerültek ki a kezei közül. A készleten lévő csodák mellett a lelkes alkotó szívesen megvalósít személyre szabott kéréseket, és vásárlói nagy örömére előszeretettel próbára teszi kreativitását újabbnál újabb ötleteivel. Ugyan ebben az évben utoljára december 15-én postáznak ki megrendeléseket, jó, ha megjegyzed a márka nevét, mert bőven lesz rá alkalom a jövőben, hogy a fiatal művész termékeire lecsaphass. Addig is, nézz szét a Facebook-oldalán, és engedd szabadjára a fantáziádat!

Legyen bármilyen bőrproblémád, amivel a drogériás kencék nem tudnak mit kezdeni, a hazai természetes kozmetikumok piacán biztos, hogy találsz rá kényeztető orvosságot. A KrémNatur mesterséges színezékektől és illatanyagoktól, valamint állati eredetű összetevőktől mentes csodái nem tartalmaznak sem parabéneket, sem SLS-t, SLES-t, pálmaolajat, vagy bármilyen kőolajszármazékot. A készítők ellenben nagy figyelmet fordítanak a minőségre, és igény szerint speciális kéréseket is teljesítenek. Webáruházukban mennyei mannát kínálnak a bőrnek, közte kiváló arckrémeket, szérumokat, zseléket, szemránckrémet, baba-mama ápolóolajat és testvajakat. Ha számítanak az összetevők, és szeretnéd, hogy a termék tegye a dolgát, már tudod, hol kell keresned.

A korábban Franciaországban dolgozó Mörch K. Enikő építészből lett lámpabúra-készítő, és munkáit látva nem kérdés, hogy hihetetlenül tehetséges ebben. A LampArt termékei mind egyediek és különlegesek, ami pedig a változatosságot illeti, a paletta olyan színes, hogy a legelegánsabbtól a legbohémabb otthonig bárhová találni odapasszolót. Egy szép lámpa nem fellángolás, hanem hosszú távú befektetés, ezért a külsőségeken kívül jó, ha magasan tartjuk a minőséggel szembeni elvárásainkat is. A LampArt esetében mindkét feltétel teljesül. A lehetőségek tárháza végtelen: a nimesi kézzel festett márványpapírtól kezdve a gyerekrajzokkal feldobott dizájnokon át a régi angliai tapétákat vagy japán paravánt idézőkig bőséges választék áll rendelkezésre.

Talán előfordult már veled, hogy a tökéletes táskát keresve boltról boltra járkáltál, és a ránézésre nagy választék ellenére üres kézzel távoztál. Tudod, hogy mit akarsz, de mivel nem sikerül megtalálnod, elengeded az elvárásaidat és lemondasz szíved vágyáról. Az igazi azonban létezik, csak meg kell találnod az életviteledhez legjobban illeszkedő hazai márkát. Ha a praktikum, a strapabírás és az egyediség egyformán fontos számodra, figyelmedbe ajánljuk Séllei Lilla övtáskáit, variálható hátizsákjait, válltáskáit és gyerek hátizsákjait, mert egyrészt szemrevalóak, másrészt sokáig elégedetten fogod viselni őket. A szezonális és szezonok közötti kollekciók kis szériában készülnek, a mintás anyagokat a Lilla Sellei Bags profi csapata tervezte.

Lengyel Zsuzsa keramikus szemrevaló Instagram-oldalának láttán azt gondolnánk, egy tengerparti vakáció sugallatára kezdett kerámiatárgyak készítésébe, mivel rengeteg a türkizkék termék. A szakmával egy rövid, felnőtteknek szóló keramikusképzés alkalmával esett szerelembe, és azt mondja, bármikor szívesen nekiáll az alkotásnak, mert szinte terápiás hatással van rá. Fő a változatosság: egyszer a vintage stílus vidékies bája, máskor távoli kultúrák izgalmas világa ölt testet a munkáiban. Zsuzsa portékáinak népszerű budapesti éttermek és házasságkötés előtt álló párok egyaránt bizalmat szavaztak már. Szebbnél szebb tányérok, régi időket idéző bögrék, stílusos vázák és különféle ünnepi alkalmakra készült dekorációs kellékek sorakoznak a kínálatban.

A szegedi Mano-faktúra a tudatos test- és szépségápolás iránt érdeklődők számára készít 100%-os tisztaságú, illetve gyógyszerkönyvi minőségű illóolajokat tartalmazó, kecsketejes szappanokat. A kínálat persze nem áll meg a szappanoknál: bőrbarát kozmetikumokat, tér- és textilillatosító sprayt, vegán mosószappanokat és köztudottan környezetbarát szójaviasz-gyertyákat is találsz náluk, melyeknek illatos (akár almás pités) változatait újrahasznosított kerámiába öntve is magaddal viheted. A különleges kényeztetést ígérő termékekért nem kell leutazni az alföldi nagyvárosba, elég betérni az ALLEE 2. emeletén megnyitott Ajándék Terminálba, ahol 60 hazai tervező portékái között a Mano-faktúra szappanjait és ajándékcsomagjait is megtalálni, egészen december 24-ig.

Szeretnél olyan ajándékkal örömöt szerezni egy gyermeknek, ami amellett, hogy szórakoztató, még fejleszti is őt? A sokadik plüssállat vagy kisautó helyett szerezd be a varázspalló (egyensúlyozó hinta) pozitív mozgásélményt nyújtó, több generációt kiszolgálni képes eszközét. Az önfeledt játék élménye mellett fejleszti és harmonizálja a gyerekek mozgását, és akkor is bevethető, ha afféle nyugtató elfoglaltságként szeretnéd lefoglalni a kicsik energiáit. A pallóra tervezett erdei állatos párnák, amit a Fény Felé Alapítvány varrodájában megváltozott munkaképességűek készítenek, csodás kiegészítői a varázspallónak. Ha tőlük vásárolsz, kapsz egy minőségi, időtálló terméket, és támogatsz egy hazai céget, ami jó ügyek mellett tette le a voksát.

Ha az egyedi kézműves termékek mellé valami élményt is adnál ajándékba: