Az ünnep sztárjai: 5 hely, ahonnan pazar karácsonyi menüt rendelhetsz

Az ünnep sztárja, a karácsonyi menü minden évben kardinális kérdés, még azok számára is, akik évről-évre hagyományos vacsorával készülnek. Érdemes azonban rápillantani válogatásunkra, melyben 5 étterem karácsonyi menüvel készül éppen azért, hogy az év végéhez közeledve nekünk már csak a pihenéssel kelljen törődnünk, és a lehető legtöbb időt tölthessük együtt a szeretteinkkel.

A DNB ünnepi házhoz szállítása leveszi a terhet a karácsonyi lakomát készítők válláról: olyan fogásokkal varázsolnak elégedett mosolyt a karácsonyi asztal körül ülők arcára, mint az ünnepi körettel közös tálcán osztozó, gesztenyés töltelékkel egészben sült pulyka vagy a mennyei erdei gombás Wellington. A kisebb és nagyobb létszámmal ünneplő családok, társaságok is kedvükre válogathatnak az ünnepi étlap kínálatából, hidegtálak és gőzölgő fogások felhozatalából. Az ünnep elmaradhatatlan desszertjeit és süteményeit, mint a bejglit, a flódnit és a karácsonyi pudingot elvitelre kérhetjük, jártunkban-keltünkben pedig még a karácsonyi meglepetést is beszerezhetjük egy-egy elegáns DNB-ajándékutalvány formájában, amely garantáltan minden ízlésnek megfelel majd. A DNB Budapestnek nemcsak a kínálata zavarba ejtő, kedvünkre válogathatunk, honnan kérjük a kiszállítást: ünnepi menüt a saját rendelési felületükön, minden más fogást a Netpincéren és a Wolton is megtalálhatunk.

1052 Budapest, Duna korzó

A budai gesztenyefák árnyékában megbújó Jardinette Kertvendéglőből rendelésre érkeznek a budai klasszikusok legjobbjai, sőt mi több, élmény-házhozszállításuknak köszönhetően a romantikus gyertyafényes vacsorák fogásai mellett a hangulatot is otthonunkba szállítják. Állandó ételeik, a mesterien elkészített rántott sertésszűz és borjúpaprikás mellett karácsonyi ajánlatukban olyan különlegességekkel is készülnek, mint a rozmaringos édesburgonyával és vörösboros szilva chutneyval tálalt sült kacsacomb és Buda „talán” legjobb, fahéjas sültalma-krémmel készült flódnija. Karácsonyi ajánlatukat december 18-ig lehet előrendelni a +36 1 248 1652 telefonszámon vagy az ertekesites@jardinette.hu e-mailcímen.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

2020-ban mindenki nagy örömére ismét megnyitotta kapuit a budai Csalogány utcában a Róma Ételbár, ahonnan idén sem hiányozhattak a házias, sőt mi több, legendás ízek és fogások. A jelenlegi helyzet miatt persze tőlük is rendelhetünk hétköznap a Netpincéren és a Wolton keresztül, karácsonyi ajánlatukat legkönnyebben azonban telefonon, e-mailen és személyesen kérhetjük. Ünnepi ajánlatuk gyöngyszeme bizonyára a tepertős burgonyapürével és lilahagymalekvárral tányérra kerülő sült kacsacomb, az ünnep sztárjai pedig a otthoni ízeket idéző töltött káposzta, na meg persze a hagyományos halas fogások lesznek, melyeket a mákosguba-torta koronáz majd meg. Ha az ünnep sűrűjében pihennénk egy kicsit, és egy olyan legendás étterem fogásait kóstolnánk és élveznénk, mint a Róma Ételbár, akkor nem szabad szem elől tévesztenünk őket.

1015 Budapest Csalogány u. 20.

A budai Hotel Tilianához tartozó Etalon étterem hétköznap elviteles business menüvel csábítja az vendégeket, karácsonyra azonban újdonságokkal készülnek, olyanokkal, melyek még ha kicsit is, de szakítanak a hagyományokkal, így csempészve újat a karácsonyi menü definíciójába. A már-már kötelező halászlé mellett bűntudat nélkül megfér a a hideg kacsamáj és a tatár beefsteak, ahogy a szarvasgombás sajtkrém is. A baconös túrós csuszával tálalt harcsapaprikást és a diós-narancsos gubát pedig elképzelhető, hogy még jövőre is emlegetjük majd. Ünnepi ajánlatukat házhoz is rendelhetjük, de ha abban a szerencsében van részünk, hogy közel lakunk, akkor akár elvitelre is kérhetjük.

1021 Budapest, Hárshegyi út 1-3.

A csakugyan budai Mandragóra is napi menüvel és állandó kínálattal örvendezteti meg a mindennapokban a finom falatokra vágyókat, a Wolt és saját kiszállításuk révén. Karácsonyra Sipos András séf és Hegedűs Jen cukrász örvendeztet meg bennünket a karácsony fényével, a mindannyiunk számára oly fontos ünnepi lakomával, melyet december 20-ig van lehetőségünk előrendelni. A tökéletesen elkészített akasztói szikipontyhalászlé és az egészben sült pecsenyekacsa bizonyára mindenki tetszését elnyeri majd, ahogy a wasabival kombinált malackocsonya is, az asztalról elmaradhatatlan és az ünnepet megédesítő desszertekből pedig a hagyományos ízeket, a diós, mákos bejglit, a flódnit és zserbót képviselik a legmagasabb minőségben.

1027 Budapest Kacsa u. 22.