Kedvenceink: 8 elviteles és házhoz szállítós étterem Budapesten

Kedvenc éttermeink, melyek csupán egy kattintásnyira és egy karnyújtásnyira vannak tőlünk, farkaséhes, finom falatokra ácsingózóktól, akik útközben, a munkahelyen vagy éppenséggel az otthonokban szeretnénk élvezni a jobbnál is jobb vendéglők, éttermek és bárok házhoz szállításra és elvitelre kínált kifogástalan minőségű repertoárját. Szemezgessetek kedvenceinkből!

A hely, ahol az egészséges táplálkozás, a brit fast food és a hazai termelők iránti elkötelezettség új dimenziója nyílik: a Sandwich Heavenben a feltétektől roskadozó szendvicseknek kijár a kalapemelés, akárcsak a Sir, a Lady és a Lord megszólítás. A vitathatatlan brit hangulatot idéző miliő egy friss szendvicsek által képviselt édenkert, melynek alapját a kiváló minőségű és változatos pékáru adja, hogy közrefogja a mindenevők, a húsimádók, a vegetáriánusok és a vegánok kedvenc összetevőit: hazai termelőktől származó kézműves feltéteket, pástétomokat, krémeket, szezonális különlegességeket és persze friss zöldségeket. A szendvicsek mellé választható saláták és biolevesek tökéletes kiegészítői egy tartalmas ebédnek, melyet angol finomságok, muffin, apple pie és brownie varázsol teljessé. Reggeli kínálatukban hat különböző ízű zabkása és bio granolaszelet közül választhatunk, de a teljes értékű italokról se feledkezzünk meg: házi szörpök, zamatos gyümölcslevek, smoothiek, valamint prémium teakülönlegességek versengenek, hogy élvezetessé tegyék a napunkat, melyet elvitelre és házhoz szállítva is kérhetünk a Netpincérnek és a Woltnak köszönhetően.

1054 Budapest, Bank u. 6.

„Vadat és halat, s mi jó falat. Szem-szájnak ingere” – szól Arany János A walesi bárdok c. verse, mely a Trófea Grill Éttermek esetében kevésbé lehetne találóbb, hiszen nagyobb választékot keresve sem találnánk a belvároshoz közel eső éttermek kínálatában. Házhoz szállításuk lehetővé teszi, hogy a párolt káposztával körített ropogós kacsacombot, netalán galuskaágyon pihenő borjúpaprikást, az autentikus magyar ízek mellett a királyrákot, roston lazacfilét otthonunk kényelmében élvezhessük. 100%-ban saját készítésű, tartósítószer- és adalékmentes kézműves hamburgereik és pizzáik, a finom főételek fényét emelő desszertek, mint az aranygaluska, a tiramisu vagy a somlói galuska, pedig nem hiányozhatnak egyetlen asztalról sem.

1132 Budapest, Visegrádi u. 50/A

1061 Budapest, Király u. 30-32.

Gondoltad volna, hogy a csaknem 70 éve a Stefánia úton működő Katica kávéház és delikátesz a nap szinte bármely órájában, elvitelre is, na meg persze a Woltnak hála otthonodba szállítva tud számodra meglepetéssel és minőségi finomságokkal szolgálni? Nápolyi kávéjuk és egy tökéletes péksütemény társaságában, olasz életérzéssel indíthatod a napot, hogy aztán ebédidőben napi ajánlattal, hétvégén forró levessel élvezhesd tovább a melengető, mediterrán hangulatot. Délután és este világraszóló kalandban lehet részed francia kenyerekkel, új-zélandi borokkal és cseh sörökkel, hogy aztán a kulináris liezon után hazatérve, a hosszú út után megpihenve különleges falatokhoz illő lekvárokkal, mentes süteményekkel, hidegen sajtolt olajokkal és páratlan pesztókkal tedd teljessé a szenzációs ízek nyújtotta kiruccanást.

1143 Budapest, Stefánia út 39.

Belvárosi, hamisítatlan bisztronómiai hangulat, melyet Budapest egyik legmodernebb zöld irodaházában, az Eiffel Palace-ban csíphetünk el és melyet akár elvitelre, akár kiszállítással kérünk, nem foghatunk mellé. Állandó étlapjukon tökéletes harmóniában fér meg egymás mellett a kacsaburger és az Eiffel steaksaláta, emellett kifogástalan, kétfogásos napi menükkel kecsegtetnek, ahol a hazai ízekkel, letisztult gasztronómiával egy tető alatt hagyományos és különleges fogásokat, de még pizzákat is kérhetünk. Ha már itt járunk érdemes egy frissen főzött olasz kávé társaságában megvárni, míg a mennyei mannát, a bisztró szívvel-lélekkel készült legjavát kézhez kapjuk, de ha a közelben lakunk bátran választhatjuk a kiszállítás lehetőségét is.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

A japán ízeket és fogásokat betéve tudók is találhatnak meglepetéseket a Sushi Sei kínálatában, melyeket más sushizók étlapján keresve sem találnánk. Ugyan az étteremben nem tudunk fogyasztani, de ez nem akadályozza meg a japán konyha iránt hódolókat abban, hogy egy bento box-szal vagy néhány nem mindennapi falattal, mint egy-egy makrélás vagy angolnás nigirivel, algalevessel csillapítsák étvágyukat vagy épp kíváncsiságukat. Ha azonban a hagyományos ízeket ötvöznénk a nemzetközivel, mindenképp próbáljuk ki a rántott húsos sushitekercseket, a rendelésünk befejezéseképp az ecetes gyömbérről semmiféleképpen se feledkezzünk meg! A több díjat is magáénak tudó óbudai étterembe elvitel esetén is betérhetünk, de természetesen választhatjuk a házhoz szállítást is.

1036 Budapest, Bécsi út 58.

A Börze pick up pontján átvett fenséges étellel ráérősen sétálgatni aligha lehet, az ember csak sorjázza, sietteti a lépteit, hiszen alig várja, hogy megszerzett Börze-portékája mihamarabb az otthon melegében várakozó konyhaasztalra kerüljön. Nem másról beszélünk ilyenkor, mint a pirított kalács és kacsamájpástétom nászáról, a házi füstölésű pisztrángról, mely almás tormával, kovászkenyérrel érkezik, de lassítsunk egy kicsit a sietős léptekkel, hiszen még csak az előételekig jutottunk. A Börze nevét magán viselő fogások, mint a Börze rakott burgonya vagy a Börze csalamádé pedig érdeklődésre adhatnak okot, hiszen biztosan megkoronázza őket valami különleges, valami egyedi, valami nem mindennapi. És ha már mindennapi, akkor a napi menüre is érdemes egy pillantást vetni, hogy a hétvégéről már ne is beszéljünk, hiszen hétvégi menüjük vasárnapi hangulatot idéz Börze-módra, melyet a Wolt felületén rendelhetünk meg otthonunkba.

1051 Budapest, Nádor u. 23.

A Flaska Borbár tulajdonosai olyan helyet álmodtak meg még 2019-ben, ahol a családias hangulat és a színvonalas kiszolgálás kéz a kézben jár. Nincs ez másképp a jelenlegi mindennapokban sem, hiszen most is öröm betérni a Flaskába, hogy megrendelésünkkel a hónunk alatt elégedett távozzunk. A szezonális és minőségi alapanyagok, a hagyományos ízek szeretete és tisztelete, valamint a hozzáértés, mellyel a fogások készülnek, viszik tovább a Flaska hírnevét, ahogy az a vállalkozásuk is, hogy á la carte étlapjuk tételeinek megrendíthetetlen minőségét ránk bízzák: a fogások befejezése ránk vár, melyet a mellékelt receptúra segít, így a Flaska esszenciák játszi könnyedséggel elevenednek meg otthonunk kényelmében. Ha azonban a konyhafőnök szerepét átengednénk aznap, szemezgethetünk a heti menü tételei közül is, melyet a IX. kerületben ingyen szállítanak ki.

1094 Budapest, Tompa utca 17/b

Keresve sem találni olyan embert, aki ne szeretné ezt a kerek, olasz csodát, melyet az eredeti olasz alapanyagok csak még élvezetesebbé tesznek. A Budai Pizzotéka egy szempillantás alatt lett a környék kedvence, vékony tésztás, kizárólag olasz alapanyagokkal készülő lapos tésztacsodáik csettintésre a a budaiak kedvence lett. A tradicionális olasz pizzák nem maradnak el, ahogy a calzone sem, az pedig, hogy kezünkben a gőzölgő pizzával sietünk-e haza vagy a Woltról rendeljük a megtestesült olasz életérzést, nos, ez már csak rajtunk múlik.

1112 Budapest, Rétköz u. 47/b

Nyitókép: Börze Étterem