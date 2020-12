Kit rejt az első ablak a Bartók Béla út adventi kirakatkalendáriumában?

December 1-jével hagyományosan nyílnak az első adventi ajtók, dobozok és zsákocskák, hogy aztán 24 napon keresztül mindennap eszünkbe juttassák a közelgő ünnepet. A Kultúrgorilla kezdeményezése azonban túlmutat ezen a 24 napon és a fenntartható jövőre irányul.

Ebben a 24 napos várakozásban pedig idén mindenki számára elérhető lesz egy adventi kalendárium, nem is máshol, mint a Bartók Béla út 33. szám alatti Advent for Good projekt keretében, ahol december 1-től 24 szociálisan érzékeny designprojekt mutatkozik be a Zipernowsky Stúdió kirakatában.

A projekt szervezői minden egyes nap egy új ablakot nyitnak egy felelősebb, zöldebb világra, így a járókelők decemberben naponta egy-egy új társadalmi vállalkozást vagy társadalmilag felelős designterméket ismerhetnek meg, az újrafelhasználható ételcsomagolóktól kezdve az ökotudatos gyermekjátékon át egészen a fenntartható lakberendezési tárgyakig.

Ez a vállalkozás pedig minden tekintetben példaértékű, elvégre a jelenlegi járványhelyzetben is teljes valójában hozzáférhető, az ünnepi hangolódást segítő eseményként funkcionál a Studio Nomad és a de_form stúdió munkatársai által tervezett installáció, mindamellett, hogy olyan alkotóknak biztosít megjelenést, akik hátrányos helyzetű vagy helyi munkavállalókat foglalkoztatnak, és helyi alapanyagokból, fenntartható életciklusú termékeket hoznak létre egy jobb, önzetlenebb és kevésbé szennyezett világ érdekében.

A kiállítás az utcáról bármikor megtekinthető december 1. és 24 között.

Nyitókép: Zsupponits Anett