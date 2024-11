11 elbűvölő mézeskalácsfalu szerte az országban, ami megédesíti az ünnepi várakozást

Az év legjobban várt időszakában az ünnepi fények és karácsonyi dekorációk mellett idén is megépülnek az ország cukormáz borította, mézeskalácsokból készített városai és falvai. Járjatok csodájára mindnek!

Ezerarcú Mézeskalácsfalu, Sződliget (2024. december 1-31.)

A mézeskalácsfalvak szerelmesei utoljára 2022-ben járhattak csodájára a Dunakanyar mesebeli alkotásának, a Sződligeti Mézeskalácsfalunak. Idén minden képzeletet felülmúló összefogás keretében valósul meg a kiállítás, amit december 1. és 31. között tekinthet meg a nagyérdemű. A település egyik legkedvesebb ünnepváró látványossága idén az Ezerarcú Mézeskalácsfalu nevet viseli, a rendhagyó kiállítás pedig az illatos mézeskalácsházikók mellett Sződliget történelmét is bemutatja. Az ingyenesen megtekinthető nevezetesség ezúttal nemcsak látványos lesz tehát, hanem nosztalgikus és egyben inspiráló is.

2133 Sződliget, Bocskai utca 33. | Facebook

Geresdlaki Mézeskalácsfalu

Az aprócska baranyai település, Geresdlak az ünnepi időszakot megelőzően látogatók és zarándokok úti céljává válik, nem véletlenül. Az előzetes bejelentkezést követően látogatható mézeskalácsfalu idén is lenyűgözi a látogatókat, akik a helyiek által sütött, aprólékosan díszített, illatozó mézeskalács-házikók látványában gyönyörködve hangolódhatnak az ünnepekre. A gyakorlatilag hagyománynak számító, évről évre megnyíló, igazán lenyűgöző karácsonyi látványosság után ne hagyjátok ki Geresdlak további nagyszerű tárlatait, a nemzetiségi vállkendő- és kézimunka-, valamint a babakiállítást se!

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21. | Weboldal

Monori Mesebeli Mézeskalácsváros (2024. december 1-19.)

Az adventi időszakban Monorra mindenképp érdemes lesz ellátogatni, ahol a számtalan ünnepváró program között megtaláljátok majd a negyedik alkalommal felépülő Monori Mesebeli Mézeskalácsvárost. Az édes-mézes kiállítást érdemes a Szent István tér felől megközelíteni, ahol november 22-től adventi kiállítás hozza közelebb mindenkihez a karácsony szellemét. Az első adventi vasárnapon megnyíló mézeskalács-kiállításnak a Vigadó Kulturális és Civil Központ emeleti galériája ad otthont. A december 19-ig látogatható mézeskalácsváros mellett egy karácsonyi fotókiállítás is segít hangolódni az ünnepekre.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. | Tovább az eseményre >>

Mézeskalácsváros, Siófok (2024. november 29. – december 19.)

A siófoki Kálmán Imre Művelődési Házban idén immár nyolcadik alkalommal kerül kiállításra a siófoki Mézeskalácsváros. A november 29-én megnyíló és december 19-ig látogatható, szívet melengető kiállítás a korábbi évek hagyományaihoz méltóan idén is a város nevezetességeit mutatja be mézeskalácsként megsütve. Az ikonikus épületek között ott lesz majd a siófoki Sarlós Boldogasszony-templom, a móló és a hajókikötő, a Víztorony, a fordított ház, valamint a betlehem és a város fája. Az elkészült alkotásokat ezúttal is licitre bocsátják, a befolyt összegből pedig a 2 éves Laura gyógyulását támogatják.

8600 Siófok, Fő tér 2. | Facebook

Mézes Hárskút (2024. december 8-tól)

A Mézes Hárskút elnevezésű kezdeményezés idén kerek, jubileumi évfordulót ünnepel. A tizedik alkalommal megrendezésre kerülő ünnepváró esemény advent második hétvégéjén, december 8-án, 17 órakor nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A Hárskúti Községi Könyvtár és Közösségi Színtérben berendezett mézeskalács-kiállításon az elmúlt évekhez hasonlóan varázslatos élmény várja majd az érdeklődőket. A hangulatvilágításban fürdőző, gyönyörűen díszített és hófehér cukormáz borította házikókkal ezúttal is a mesebeli, erdő ölelte bakonyi településnek járhattok csodájára.

8442 Hárskút, Rákóczi utca 16. | Facebook

Zsámbéki Mézeskalácsváros (2024. november 30-tól)

November 30-án ismét a zsámbéki Akadémia utca 3. alatt található piac fogadóépületének üvegfala mögé költöznek a település nagy gonddal és pontossággal készített és díszített mézeskalács-alkotásai. A januárig látogatható, hangulatfényekkel megvilágított kiállítás az elmúlt évek hagyományaihoz híven éjjel-nappal megtekinthető lesz, így egy ünnepváró séta alkalmával mindenképp érdemes útba ejtenetek hangolódásképp!

2072 Zsámbék, Akadémia u. 3. | Facebook

Mézeskalácsfalu, Mogyoród (2024. december 7-21.)

Advent második hétvégéjén nyitja meg kapuit a látogatók előtt a mogyoródi mézeskalácsfalu a Kamarás Klastrom House-ban. Az elmúlt évek hagyományaihoz méltóan a mézeskalácsfalu mellett idén is megtekinthető lesz a mini karácsonyi falu is. Az édes-mézes és minden részletében ünnepi kiállítás december 7-én és 14-én délután, 21-én pedig délelőtt várja majd a látogatókat. A többi napon a megtekintéshez előzetes bejelentkezés szükséges a +36 30/954-3877 telefonszámon.

2146 Mogyoród, Dózsa György út 32. | Facebook

„A mi édes kis falunk”, Csömör (2024. december 1-30.)

„A mi édes kis falunk” története évekkel ezelőtt egy karácsonyi ajándékba kapott mézeskalács-házikóval kezdődött. A Csömörön december 1-én nyíló kiállításnak idén is a Csömöri Tót Hagyományaink Háza nagyterme ad otthont, ahol egy bögre forró tea társaságában merülhettek el a mesebeli házikók látványában. A mézeskalácsból készített falu mellett karácsonyi díszbe öltözik a tájház udvara is, akárcsak a tiszta szoba. A kiállítás december 1-től csütörtöktől vasárnapig és a két ünnep között is 16 órától 20 óráig várja a látogatókat. A tárlat december 24. és 26. között, valamint 31-én zárva tart.

2141 Csömör, Gorkij fasor 11. | Facebook

Mézeskalácsváros kiállítás, Ercsi (2024. december 1-22.)

A Fejér vármegyei Ercsire is érdemes lesz december 1. és 22. ellátogatni, ahol az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban ismét megelevenedik az ünnepi mézeskalács-kiállítás. A szívvel-lélekkel és különös gondossággal díszített mézeskalácsok között idén is találhattok majd újdonságokat, új épületeket, különösen kedves ünnepi részleteket.

2451 Ercsi, Szent István út 12-14. | Facebook

Mézeskalácsfalu, Lengyel (2024. december 14-től)

December 14-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett karácsonyi koncert után nyitja meg kapuit idén a Tolna vármegyei Lengyel településének mézeskalácsfaluja. Az évről évre nagy-nagy népszerűségnek örvendő látványosságot időpontegyeztetést követően lehet majd megtekinteni.

7184 Lengyel, Petőfi u. 34. | Facebook

Mézeskalácsházikó kiállítás, Gyál (2024. november 30-tól)

A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épületébe november 30-tól várják mindazokat, akik szívesen csodájára járnának a település mézeskalács-házikókból készített kiállításának. A házilag sütött és díszített mézeskalácsokból készített tárlat után érdemes a közösségi ház programjai között is nézelődni, ahol bőven találtok majd további ünnepre hangoló eseményt!

2360 Gyál, Kőrösi út 118. | Tovább az eseményre >>

