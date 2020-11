5 mennyei street food, amely most egyenesen házhoz érkezik

Perpillanat kevés lehetőségünk van arra,hogy Budapest utcáin bóklászva sorra járjuk a street food paradicsomokat, meg-megállva, elidőzve egy-egy standnál, hogy aztán pillanatok múlva kezünkben a gőzölgő finomságokkal induljunk újabb felfedezőútra. Ugyanakkor a házhoz szállítás lehetőségének köszönhetően ebben az időszakban sem kell lemondanunk kedvenc street foodjainkról, hiszen vannak, akik egészen a otthonunk küszöbéig repítik azokat.

Ha végigetted már a város teljes street food felhozatalát, akkor azért, ha pedig még nem, akkor azért ajánljuk ezt az 5 kiváló helyet.

Egy pillanatra sem kell lemondanod a semmihez sem fogható mexikói ízekről, a számtalan módon variálható, ebédre és vacsira is kitűnő tacóról, burritókról vagy épp néhány tüzes jalapeno-falatkáról. Az Arriba jól megszokott, mégis mindig változatos kínálatában pedig egy újdonság is helyet kapott, a hálaadás-napi sült pulykás burritójuk, mely roskadozik a tölteléktől, a benne lévő édesburgonyától és a mindent egyensúlyba hozó áfonyás salsától, amit ráadásul egy ajándék, mennyei sütőtökös pite koronáz meg. A mexikói finomságokat a Wolton keresztül tudod megrendelni 11:00 és 22:00 között ITT a 11., ITT a 6., ITT pedig az 1. kerület és környékére, ha azonban a közelükben laksz, kérheted rendelésed személyes átvételét is 11:00 és 19:00 óra között, mellyel az étterem hatékonyságát is segíted, és hamar hozzájutsz latin-amerikai csemegédhez.

1114 Budapest, Bartók Béla út 21.

1067 Budapest, Teréz körút 25.

1015 Budapest, Széna tér 1/A

Az otthonunkba repített londoni hangulatot a Black Cab-hamburgerek és a benne olvadó angol cheddar sajt, a prémium marhahúspogácsa és a ropogós bacon idézi meg, ha úgy döntünk, engedünk ennek a mennyei angol kísértésnek. Kedvünkre válogathatunk a hamburgervariációk közül és megkóstolhatjuk a ház specialitásaként fémjelzett Cabbie Burgert, de még akár a 2016-os Burger Bajnokság győztesét, a Big Smoky-t is. Marhahús helyett csirke és lazac is a hamburgerünk rendelkezésére áll, melyet jó lefojtani a házi sült krumplival, végezetül pedig egy utánozhatatlan, ropogósan lágy brownie-val. Kérheted a kiszállítást a Wolton ITT a 9., ITT pedig a 8. kerület és környékére, valamint a Netpincéren keresztül is ITT a Mester utcai, ITT pedig az Rákóczi úti egységükből egészen 23:00-ig, a elégedettség egyik esetben sem marad majd el.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Keresve sem találni érdekesebb kombinációt a nem mindennapi amerikai fast foodnál: a sós gofritölcsérbe töltött, speckó paníros csirkefalatkák házi készítésű szószokkal és frissen vágott zöldségekkel nagyot szóló kombinációjánál. A gofri és csirke szerelmesei mellett a Tölcsibe a vegákra is gondolt, hiszen minden tölcsért választhatunk paníros jackfruittal is, hogy a nemzetek ihlette, kéthavonta megjelenő különlegességekről, éppen aktuálisan a francia remuládos tölcsér kapribogyóval turbózott tételéről már ne is beszéljünk. Ha szeretnéd, hogy egy Tölcsibe tölthesse be a kínzó éhség okozta űrt, bejáratott házhoz szállítási rendszerüknek köszönhetően se perc alatt repíti neked a Wolt, a Netpincér, de még a Bolt Food is, személyes elvitelre pedig a weboldalukon keresztül adhatsz le rendelést, ahol kizárólagos akciókkal és kedvezményekkel is ünnepelheted a Tölcsibézést.

1077 Budapest, Wesselényi u. 23.

A hideg beálltával párhuzamosan aligha van jobb dolog, mint egy ujjbegyeket és lelket melengető édességet séta közben majszolni, de ha ránk törne az érzés, hogy a délutáni kávé mellé is inkább kürtőskalácsot falatoznánk, nos, ennek épp most jött el az ideje. A majd’ 17 évnyi tapasztalattal kürtőskalácsot készítő Vitéz Kürtős kínálatában a hagyományos ízeket újabban a meggyes-mákos íz színesíti, de választhatunk kürtőskalács-desszerteket, kürtős krémest, glutén- és tejmentes kürtőskalácsot, de még ünnepi kürtőskalács-válogatást is. Hogy az otthon melegében is élvezhessük az édes finomságokat, aznapi rendeléssel a Wolt és a Netpincér tud segítségünkre lenni, ha azonban otthonunk kívül esik a szállítási területükön, úgy az előző nap megrendelt minimum 4 db kürtőskalácsot maguk a Vitéz-futárok repítik házhoz. Ha pedig abban a szerencsében van részünk, hogy a közelben élünk, úgy az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdába személyesen is beugorhatunk, hogy a még gőzölgő ínyencséget útban hazafelé elfogyasszuk.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.

Ha volt már részed abban a szerencsében, hogy kóstoltad az Erkel utca eldugott kis pizzériájának egyik kerek csodáját, akkor nem is kell többet szuperlatívuszokban beszélnünk, hiszen pontosan tudod, miért lesz valaki a Pizza Manufaktúra törzspizzása. Ha azonban még nem volt alkalmad belekóstolni az olyan csodákba, mint a Margit vagy a Paprika János, akkor már számodra is elérkezett a vissza nem térő alkalom. A Pizza Manufaktúra-srácokhoz személyesen is be tudsz ugrani Erkel utcai üzletükbe, de ha a Múzeum körúthoz vagy közelebb sem baj, mert a második felvonásos Manu+ pizzázójukból is egy pontosan ugyanolyan, buján gőzölgő tésztacsodát tudsz elvitelre kérni, a Wolt segítségével azonban a lábunkat sem kell kitennünk a lakásból, elég csak a lokációnk szerinti legközelebb helyet választanunk: INNEN a 9., INNEN pedig az 5. kerület és környékéről rendelhetünk és nem is marad más hátra, mint számolni a perceket, míg megérkezik szívünk választottja, ez a tökéletesen kerek itáliai mámor.

1092 Budapest Erkel u. 4.//1053 Budapest Múzeum krt. 7.

