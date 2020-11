Útra kelt a Wolt első könyvfutára, aki egy órán belül szállítja az olvasnivalót

Öröm az ürömben: elindult a Magvető Café és a Wolt könyvfutár-szolgáltatása, amelynek hála a rendelés leadásától számított egy órán belül a kezünkben landolhat legújabb olvasnivalónk, de akár a szeretteink napját is feldobhatjuk egy nekik címzett meglepetéskönyvvel.

A Magvető Café Facebook-posztban osztotta meg a jó hírt a követőivel:

“Egy órán belül érkezik a könyvfutár a Magvető Caféból!

A kijárási korlátozások újbóli bevezetése után könyvfutár szolgáltatást indít a Wolt, a Líra Könyv és a Magvető Café. Elsőként Magyarországon mától könyvet is rendelhetünk a Wolton keresztül: a kiválasztott olvasmányok egy órán belül a vásárló asztalán lesznek. A szolgáltatás egyelőre a budapesti belső kerületekben, a Magvető Café négy kilométeres körzetében vehető igénybe.

Múlt héten kávézóként és rendezvényhelyszínként bezárni kényszerült a Magvető Café, de könyvesboltként továbbra is várja vendégeit, s innentől ez az üzlet lesz a könyvfutár szolgáltatás központja. A folyamatosan frissülő kínálatból a Wolt weboldalán vagy applikációink keresztül lehet rendelni – pontosan ugyanúgy, ahogy azt az ételrendeléseknél már megszokhattuk.

Minden hétköznap és vasárnap 10:00 és 19:00 óra között lehet leadni a megrendeléseket, amelyeket a Wolt futárai azonnal, jellemzően egy órán belül kiszállítanak. A Magvető Kiadó legfrissebb szépirodalmi kínálata mellett a szórakoztató irodalom, az ismeretterjesztő olvasmányok, valamint gyermek- és ifjúsági könyvek is elérhetőek.

A szolgáltatás nemcsak sokkal gyorsabb a webshopokban megszokott 2-3 napos határidőnél, de segítségével kedvenc írói dedikált könyveihez is hozzájuthat az olvasó. Az oldalon már most is megvásárolhatóak aláírt kötetek, de alkalmanként lehetőség lesz névre szóló dedikálásokra is. A Magvető Café és a Líra Könyv fb-oldalán előre meghirdetetett időpontokban a szerzőtől személyes dedikáció rendelhető, az aláírt könyveket pedig azonnal elviszi a könyvfutár.

A könyvek mellett a kávézó borkínálatából és ajándéktárgyaiból is választhatunk, s hamarosan sütemény is rendelhető. A könyvfutárt természetesen más címre is küldhetjük: akár meglepetésként is beállíthat szeretteinkhez egy jó könyvvel és egy ajándékkal. Amennyiben a szolgáltatás kedvező fogadtatásra talál, a Líra-csoport más budapesti és vidéki üzleteiből is elérhetővé tesszük.”

A Magvető Café kínálata a Wolton elérhető ITT.