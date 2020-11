A világ legjobb és legújabb animációs filmjeit nézhetjük meg online

November 21-én ingyenes Anilogue Warm-Uppal kezdhetjük a ráhangolódást a november 25-29. között tartó 18. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválra. Idén először a Toldi Távmozin keresztül az egész ország területén láthatóak lesznek a világ legjobb és legújabb animációs filmjei. Most 52 alkotást – köztük három egészestés filmet – láthat majd a közönség, az Anilogue második felvonására pedig 2021 májusában kerül majd sor, akkor az Uránia, az Art+ és a Francia Intézet mozitermeiben lesznek majd a vetítések.

November 21-én 18 órakor a Toldi Távmoziban az Anilogue Warm-Up ingyenes ízelítőt ad az idei kínálatból, valamint válogatást a tavaly nyertes rövidfilmekből. A fesztivál november 25-én 10 órakor kezdődik a négyéves gyerekek számára készült kisfilmek versenyblokkjával, a hivatalos nyitóvetítésre pedig 19.30-kor kerül sor: Anca Damian a Bucheon Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon a legjobb animáció díját elnyert, Európai Filmdíjra jelölt költői és megindító filmje, a francia, román, belga koprodukcióban készült a Marona csodálatos kalandjai főhőse egy mindig optimista, eltűnt gazdájához fanatikusan hű kóbor kutya. A káprázatosan színes, lehengerlő képi világot a kortárs belga képregényművészet egyik legizgalmasabb alakja, Brecht Evens teremtette meg. A film arra emlékeztet, hogy milyen kevés is elég a boldogsághoz.

November 26-án 10 órakor a nyolcéves gyerekek számára készült kisfilmek versenyblokkja lesz látható, míg 19.30-kor a rövidfilmes versenyprogram első blokkját vetítik majd. Idén 24 rövidfilm áll versenyben a legjobb film díjáért és 15 film a legjobb gyerekfilm díjáért.

Az Anilogue izgalmas színfoltja lesz november 27-én 10-kor Ilze Burkovska Jacobsen munkája, az Annecy-ban és Bucheonban egyaránt díjat nyert A kedvenc háborúm című norvég-lett alkotás, mely az 1970-1990 között a Szovjetunióban felnőtt rendező személyes történetén keresztül mutatja be a hatalomnak a lakosság elnyomására irányuló ideológiai háborúját.

Aznap este 19.30-kor, majd november 28-án 10-kor két rövidfilmes versenyblokk lesz műsoron, a fesztivál zárófilmjét, Ayumu Watanabe A tenger gyermekei című alkotását pedig 19.30-kor lehet majd megnézni. Ez a Daisuke Igarashi eredeti mangáján alapuló új japán animé izgalmasan ötvözi a hagyományos, kézzel készített rajzokat a legmodernebb CGI technikával. A film főszereplője a 14 éves Ruka, aki megmagyarázhatatlan vonzódást érez az ócenárium és a két titokzatos fiú, Umi és Sora iránt, akikkel ott ismerkedett meg.

November 29-én 17 órakor a BEST OF ANILOGUE 2020 válogatást vetítik majd, 19.30-kor pedig portugál rövidfim válogatást láthat a közönség, ami után Zoomon találkozhat is a rendezőkkel. A vetítésekre előadásonként 1500 Ft-os áron válthatóak jegyek itt: https://film.artmozi.hu/anilogue-2020/.

A 18. Anilogue az NKA támogatásával, a Francia Intézettel, a Japán Alapítvánnyal, a Camões Intézettel és a Cseh Centrummal együttműködve valósulhat meg.