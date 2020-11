Már kapható Budapesten a díjnyertes magyar praliné

Nemrég megnyílt a Sweetic magyar csokoládémanufaktúra első budapesti üzlete, a Sweetic Buda, ahol nemzetközi versenyeken díjazott bonbonokat kóstolhatunk.

Különleges elismerésben részesült nemrég a Sweetic csokoládémanufaktúra pralinéja: a Zala Judit által megálmodott tökmagos-áfonyás bonbon megkapta az Academy of Chocolate Awards 2020 díját, majd a gasztronómia Oscar-díjának is nevezett Great Taste Awards-on két aranycsillagot nyert.

A fényesen csillogó bonbon belsejében kétféle töltelék található. A frissítő, kicsit édesebb áfonya nagyon jól harmonizál a remek minőségű tökmagkrémből készült réteghez, s mindezt az ízvilághoz passzoló leheletvékony étcsokiburokba töltötték. A bonbon felületének játékos zöld, csodásan csillogó díszítése is az ízvilágot idézi.

Tavaly a világ élvonalbeli csokoládékészítői közé jutottak, amikor Zala Judit pirosgyümölcsös-ibolyás-pisztáciás venezuelai étcsokoládéburokba megálmodott kombinációja három aranycsillagot nyert a Great Taste Awards-on. Magyar praliné ilyen elismerésben korábban még soha nem részesült, 2019-ben pedig ebben a kategóriában egyedül a Sweetic kapta meg ezt az elismerést, így világbajnokok lettek.

Megnyitott a Sweetic Buda

2020 novemberétől Budapesten is elérhetőek a Sweetic világhírű pralinéi. A csokoládémanufaktúra márkaboltja egyben egy speciality kávézó is, amely a Cafe Marcellóval való fúzió hatására jött létre.

A Frankel Leo út 12. alatt több mint 100 féle csokoládé vásárolható meg, többek között a Sweetic díjnyertes bonbonjai és forró csokoládéi. Az édes finomságok mellé kávékülönlegességeket is kóstolhatunk az üzletben: a fővárosban egyedül itt kóstolhatunk helyben pörkölt, El Salvadorból származó, fair trade kávét.