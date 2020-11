Boldog születésnapot, Budapest!

November 17-én ünnepli Budapest 147. születésnapját: 1873-ban ezen a napon egyesült hivatalosan Óbuda, Buda és Pest, megindítva azt a folyamatot, melynek eredményeképpen a magyar főváros csupán pár évtized leforgása alatt léptékében és építészeti nívójában is méltó társává vált monarchiabeli sógorának, a birodalmi Bécsnek.

Bár Óbuda, Buda és Pest egyesítésének ötlete már az 1830-as években felvetődött, azonban a téma csak a kiegyezést követő liberalizációs időszakban került újra napirendre. A városegyesítést övező, újra és újra feléledő viták között a legparazsabbak a magyar metropolisz nevével voltak kapcsolatosak: az ötletadó Széchenyit ugyanis a “pest” szó a kártevő és a dögmirigy jelentésű, hasonló formájú német szavakra emlékeztette. Javaslatai között olyan elnevezések kaptak helyet, mint a Dunagyöngye, Bájkert, Etelvár és Honderű. Végül 1873-ban az új város mégis a Budapest nevet kapta, bár ezt az 1860-ban elhunyt Széchenyi István már nem érhette meg.

A vizek városaként is ismert Budapest határain belül összesen 118 fúrt kút, illetve természetes melegvizes forrás található, melyek egy részét már az ókori rómaiak is ismerték. A város első közfürdői, melyek az aquincumi romkert területén és a Flórián téri felüljáró alatt találhatóak, nagyjából 1800 évvel ezelőtt épültek ki: medencéiket a mai Római Strandfürdő termálforrása táplálta, az összeköttetést pedig a Szentendrei úti vízvezeték jelentette. A fürdőkultúrát később a törökök élesztették újjá a 16. században, ma pedig 15 termálvizes fürdő áll a gyógyulni vagy éppen csak kikapcsolódni vágyók rendelkezésére Budapesten.

Fővárosunk nemcsak a területén található források számában rekordtartó, de a világ legnagyobb geotermikus barlangrendszere is itt található. A kutatók eddig több mint kétszáz barlangjáratot azonosítottak Budapesten, köztük Magyarország legnagyobb vízalatti barlangját, a 6 kilométer hosszú Molnár János-barlangot. Habár a legtöbb barlangba mi, hétköznapi halandók a cipőnk orrát sem tehetjük be, még így is több földalatti látványosság áll rendelkezésünkre, mint bármely más főváros lakóinak: a Szemlő-hegyi és a Pál-völgyi barlangok, a Sziklakórház, a Gellért-hegyi Sziklatemplom és a Kőbányai pincerendszer az év minden szakában rendelkezésünkre áll!