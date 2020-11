Online könyvválogatás: 5 páratlan skandináv krimi borzongós, hideg őszi estékre

A skandináv krimivonal évről évre csak erősödik, megannyi kiváló lehetőséget adva új és régi szerzőknek, na meg persze nekünk olvasóknak, hogy válogatni tudjunk a számtalan, jobbnál jobb olvasnivaló közül. Válogatásunkban 5 skandináv krimit ajánlunk a hidegebb, kuckósabb, kicsit borongós téli estékre, felvonultatva dán, finn, norvég, izlandi és svéd szerzőket, a könyvekre ráadásul várni sem kell, hiszen e-bookformátumuk lehetővé teszi, hogy a szimpatikusat már perceken belül olvashassuk is.

Az autószerelő Roy békés, egyszerű életet él tanyáján, és egy benzinkutat üzemeltet a közeli faluban. Amikor öccse, Carl hosszú idő után hazatér külföldről, nemcsak barbadosi feleségét, Shannont hozza magával, hanem egy magashegyi wellnesshotel terveit is, amely reményei szerint majd felpezsdíti a környék életét. Roy birodalmának nyugalmát felkavarják a vendégek, és a testvérek gyerekkorából sötét titkok törnek a felszínre. A birodalom sötét és magával ragadó thriller a hűségről, a szeretetről, a féltékenységről és a becsvágyról. (Animus Kiadó)

Erlendur nemrég lépett be a rendőrséghez, még nem nyomozó, egyszerű közlekedési rendőr. Éjszaka dolgozik, amikor Reykjavík is tele van autóbalesetekkel, rablásokkal, részegekkel és verekedőkkel, és néha előfordulnak megmagyarázhatatlan halálesetek is. Egy nap vízbe fúlva találnak egy hajléktalant, valamint egy fiatal nőt is, és ugyan mindkét ügyet hamar lezárják, Erlendur ösztönei azt súgják, érdemes kutatni a két ember sorsa után. Nyomozásba kezd, s közben elkerülhetetlenül magába szippantja a város sötét oldala. (Animus Kiadó)

Helsinki gazdagok lakta elővárosában holtan találják egy híres író feleségét. Aztán a tengerből partra vetődik egy másik áldozat, és a vérfagyasztó bűntettek sorozatának ezzel még nincs vége. Eleinte úgy tűnik, hogy egy bomlott elméjű ámokfutó váltja valóra egy thrillersorozat, a Boszorkányvadászat rituális gyilkosságait. Ám Jessica Niemi nyomozó rádöbben, hogy nem egyetlen bűnözőt keres. Az elkövetők mintha valamiféle fekete mágiának hódolnának, miközben figyelik a felügyelőnő minden mozdulatát – és egy lépéssel mindig előtte járnak. (Animus Kiadó)

Jens Haarder tizenhárom éves volt, amikor elveszítette az édesapját, de szerencsére megtanulta, hogyan lehet megőrizni a halottakat az örökkévalóság számára. Fenyőgyantával. Jens a világtól elzárva, egy szigeten él édesanyjával, amíg egy nap meg nem ismeri Mariát: szerelmes lesz, megnősül, családot alapít. Felelős családfőként pedig elhatározza, hogy megóv mindent és mindenkit, akit szeret. Bármi áron. (Animus Kiadó)

Faye biztosra veszi, hogy újra sínre került az élete. Gondtalanul éli világát egy szép kis olaszországi faluban, miközben a volt férje, Jack rács mögött ül Svédországban, Revenge nevű cége pedig meghódítani készül az Egyesült Államok piacát. Ám boldogságát beárnyékolja, amikor felfedezi, hogy sok részvényese eladta a papírjait, az a gyanúja támad, hogy valaki rá akarja tenni a kezét élete fő művére. Amikor Faye-t üzleti ügyei Stockholmba szólítják, számos nehézséggel kell szembenéznie: úgy tűnik, valaki az életére tör. (Animus Kiadó)

