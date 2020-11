Fluor Tomi írt dalt az Absolut Vodka új reklámjához

Magyarországon eddig példa nélküli együttműködéssel jelentkezik az Absolut és Fluor Tomi: elsőként kerül hazai sztár arca az Absolut Vodka limitált csomagolására és debütál Az esték miatt van című videoklip, melyet a Post For Rent készített.

Az Absolut nem kisebb névvel kezdte a művészekkel való együttműködéseinek sorát, mint Andy Warhol és a márka azóta számtalan művésszel dolgozott együtt, mindig olyan kollaborációkban, melyek messze túlmutattak az egyszerű reklámokon. A zenei vonalon a nemzetközi együttműködések között mások mellett Jay-Z, Rita Ora, a Swedish House Maffia és Lady Gaga is szerepelnek, de a hazai kollaborációk sora is impozáns.

“Az Absolut mindig is szeretett olyan művészekkel együtt dolgozni, akik merészek, előremutatóak és megosztóak. Akik amellett, hogy tehetségesek, valamilyen módon inspirálnak és egyedi látásmóddal rendelkeznek. Tomiban mindezt megtaláltuk.” – mondta Tóth Rita, az Absolut magyarországi brand menedzsere. “A zenei kollaborációink nagyon sokfélék, mindig a partner személyiségéhez illeszkedve, közösen alakítjuk a projekteket. Ez a Tomival közös együttműködés most azért más, és számunkra is különösen jelentős, mert ez az első alkalom, hogy egy zenész a márkáról írt dalt és az első alkalom, hogy ehhez kapcsolódóan egy limitált csomagolású Absolut Vodka is a piacra kerülhet.”

Fluor Tomi az Absoluttal közös munkáról elmondta, “A dal, mint a legtöbb dolog az életemben, az éjszakáknak köszönhető. Nálam tényleg igaz, hogy minden abszolút az esték miatt van. A vodka új utakat nyitó kapu lehet két ember között vagy egy társaságban, nagy egymásra találások és barátságok születhetnek ott, ahol felbukkan. Ennek az összetartozásnak az élményét írtam meg ebben a dalban.”

A limitált csomagolású Absolut Vodka október 30-tól elérhető a Tesco, Auchan, Metro, és Spar áruházláncok üzleteiben, november 16-ától pedig egy nyereményjátékkal egybekötve az idrinks.hu oldalán is.