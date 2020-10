Úgy szól, mint 40 éve: új klippel jelentkezett az AC/DC!

A legendás együttes megjelentette legújabb Shot In The Dark című dalának hivatalos videóklipjét, melynek készítésében ismét David Mallettel, a neves rendezővel működött együtt a csapat.

Az AC/DC 6 év után friss dalokat tartalmazó lemezzel jelentkezik, mely a Power Up címet kapta és november 13-án kerül világszerte a rajongók kezébe. Az album felvételében a legendás csapat ismét Brendan O’Brian producerrel dolgozott együtt, akivel a 2008-as Black Ice, és a 2014-es Rock or Bust albumokat is rögzítették.

Az AC/DC 12 friss dalt rögzített a lemezhez, melyek mindegyike magán hordozza a csapat védjegyszerű hangzását, és egyedi stílusát. A Power Up különböző kiadásokban érkezik az üzletek polcaira, és mindenki megtalálja köztük kedvencét, a legnagyobb rajongóktól kezdve, a bakelitgyűjtőkig.

A limitált kiadású Power Up gyűjtői doboz, egy igazi rajongói ereklye: egy gomb megnyomásával világítani kezd a dobozon a csapat ikonikus logója, miközben a beépített hangszórókból a “Shot In The Dark” dallamai szólnak. Ezt egészíti ki egy 20 oldalas könyv exkluzív fotókkal, az új album CD verziója, illetve egy USB töltőkábel. A limitált dobozon kívül a lemez elérthető lesz hagyományos CD-n, bakeliten, illetve különleges sárga és piros színű bakelitlemezen, valamint a digitális felületeken is.