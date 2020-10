Marsbéli tájon zenél a Fran Palermo

A furcsa 2020-as év sem telik eseménytelenül a Fran Palermo számára: áprilisban megjelent sorban harmadik nagylemezük Crocodile Juice Bar címmel. Most ennek címadó dalát mutatják be a nézőknek egy egészen elképesztő helyszínen, lenyűgöző látványvilággal.

A szokatlan idei év szokatlan megoldásokat szült a Fran Palermo életében is. Például két alkalommal, egészen egyedi helyszíneken rendeztek minifesztivált: először a szentbékkállai Pegazusban, majd több haverzenekarral közösen egy különleges kastélyházibulit, a La Boumot. Utóbbiról egy film is készült, amit egy teltházas vetítésen mutattak be, és ami hamarosan mindenki számára elérhetővé válik.

Az áprilisban megjelent album a közönség és a szakma elismerését is azonnal kivívta – a tizenegy különálló történetet elmesélő lemez ugyanis a csapat legérettebb anyaga, ami a sokfajta hatásnak köszönhetően a korábbiaknál sokkal kísérletezőbb és szerteágazóbb.

“Vizionárius, elképesztő világ” – írta róla a Lángoló, és ehhez igazodva a zenekar most egy valóban elképesztő, már-már földöntúli helyszínen forgatott kisfilmet, amelynek első epizódjában a Crocodile Juice Bar című dalt hallhatjuk tőlük. Az Etherno Studio által jegyzett live session már csak azért is hiánypótló, mert a járványhelyzet miatt a Fran Palermo kénytelen volt elhalasztani lemezbemutató koncertjét.

A Live At The Bauxite Mine többrészes sorozatát egy marsbéli tájon, a Gánt határában található bauxitbányában rögzítették, a káprázatos látványvilág egyik megálmodója pedig maga a frontember, Henri Gonzo volt, aki az art directori feladatokat látta el.

A Fran Palermo készül még néhány meglepetéssel idén a live session sorozat további részein kívül is – október 31-én például kvartett felállásban adnak halloweeni koncertet a Trafóban, amelyre már hetekkel előre minden jegy elkelt.