10 különleges történet a Spanyol Filmhét 2020-as műsorán

Tíz új alkotás, köztük Oscar-díjas és Oscar-jelölt rendezők egy-egy filmje is szerepel a 2020-as budapesti Spanyol Filmhét programjában, amelynek ezúttal is, mint évek óta, az Uránia Nemzeti Filmszínház ad otthont. A Spanyol Nagykövetség, a Budapesti Cervantes Intézet és az Uránia közös rendezvényének kínálatában nagyszabású történelmi film, vígjáték, komikus thriller, dokumentarista alkotás és romantikus dráma egyaránt található.

A tíz filmből kilenc kortárs történet, a szabályt erősítő kivétel épp az október 27-i nyitófilm, az Amíg a háború tart, amely a Franco-diktatúra kezdetén, 1936-ban játszódik a salamancai egyetemen. Főhőse Miguel de Unamuno, a világhírű író és filozófus, az egyetem rektora, aki a történet kezdetén még a rendteremtést hirdető Franco tábornok híve. De amint a tábornok seregei bevonulnak Salamancába, Unamuno álláspontja megváltozik, és ezt vezető értelmiségiként vállalnia is kell. Az Oscar-díjas Alejandro Amenábar (A belső tenger) új alkotása a tavalyi év egyik legjobban várt spanyol filmje volt, tizenhét kategóriában jelölték a spanyol Oscarra, a Goya-díjra. Végül ötöt meg is szerzett, az egyiket a legjobb mellékszerepért Eduard Fernandez kapta, aki az értelmiséget gyűlölő Millán-Astray tábornokot, Unamuno ellenfelét alakítja a vásznon.

A spanyol filmhét programjából kihagyhatatlanok a komédiák. Az egyik legismertebb spanyol sztár, Luis Tosar főszereplésével láthatjuk október 28-án és november 1-jén A vonatozás előnyei című filmet. A bizarr helyzetekben gazdag alkotás középpontjában egy pszichiátriai klinika különös ápoltja áll, akinek mániája a szemét. Történetét egy vonatút alkalmával meséli el a klinika egyik pszichiátere egy Helga nevű nőnek, aki épp férjét kísérte el az intézménybe. A válogatás másik, könnyedebb vígjátéka, a Bármikor abbahagyom három egyetemi tanárról szól, akik kétes vállalkozásba kezdenek, miután kirúgták őket az állásukból. Egyikük találmányával, egy hallucinogén mellékhatással bíró vitaminkészítménnyel próbálnak betörni a feketepiacra. A film, amely október 30-án kerül műsorra, az azonos című olasz komédia remake-je, és a tavalyi év egyik legnagyobb kasszasikere volt Spanyolországban.

Idén talán a szokottnál is több olyan film szerepel a programban, amelynek szereplői a családi békét, az elveszett családi kötelékeket keresik. A válogatás egyik kuriózuma Isaki Lacuesta dokumentum-játékfilmje, az október 29-én látható Két víz között, amely Spanyolország peremvidékén, a Cádizi-öböl egyik szigetén játszódik, amatőr szereplőkkel. A rendező egy tizenkét évvel ezelőtt forgatott filmje szereplőivel dolgozott újra, egy roma testvérpárral, az ő történetüket folytatja. Egyikük a börtönből tér éppen vissza, ahol drogterjesztésért ült, a másik a tengerészgyalogságtól szerelt le, s jön haza, miután a fél világot bejárta. A film az újra egymásra találásáról, ugyanakkor a sorsok elkerülhetetlen széttartásáról is szól lenyűgöző természetességgel. Egyebek mellett hét Gaudí-díjjal és a San Sebastian-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíjával ismerék el.

Rodrigo Sorogoyen rendező 2017-es Oscar-jelölt rövidfilmjét egészítette ki egész estés mozivá Anya című munkájában. A történet egy olyan nőről szól, akinek kisfia tíz évvel ezelőtt, hatévesen eltűnt egy franciaországi strandon. Az asszony most kis éttermet üzemeltet itt, remélve, hogy egy nap viszontlátja gyermekét. Így pillantja meg Jeant, aki a fia is lehetne. Ellentmondásos, nehezen felfejthető érzelmi viszony alakul ki a két ember között. A címszerepért Marta Nieto a legjobb női alakítás díját kapta Velencében. Az Urániában október 31-én látható az alkotás, ahogy Jaime Rosales filmje, a Petra is, amely viszont egy a görög sorstragédiákra emlékeztető apakeresés története. A festőművész főhősnő haldokló anyjától tudja meg, ki is lehetett a valódi apja. Megkeresi a férfit, egy nagyhírű képzőművészt, de apa helyett egy szörnyeteget talál, aki pátriárkaként uralkodik környezetén. Ettől fogva egy családi titkokból és erőszakból font gonoszságspirál mozgatja a szereplők történetét. A címszerepet alakító Bárbara Lennie-t Európai Filmdíjra jelölték teljesítményéért.

Újra láthatja a magyar közönség a Julieta főszereplőjét, Emma Suárezt is. Adriana Ozores és Nathalie Poza mellett ő a három barátnő egyike, akik a Láthatatlanok című film főszereplői. Mindhárom nő egészen más karakter, de mindannyian ötvenen túl járnak, vagyis abban a korban, amikor már sokan azt gondolják, hogy a másik nem számára „láthatatlanok”. Minden csütörtökön együtt sétálnak a parkban, és ilyenkor elmesélik egymásnak azt, ami az előző héten történt velük. Nem hallja senki, csak az erdő – és a nézők, akik történeteikben a maguk problémáira ismerhetnek. Gracia Querejeta az elmúlt évek egyik legjobb feminista filmjét készítette el, amelyet október 31-én vetítenek az Urániában.

Bemutatkoznak az új generáció tehetségei is. Köztük a spanyol filmművészetben 2010 óta erőteljesen jelentkező Novo Cinema Galego egyik legjelesebb rendezője, Oliver Laxe. Október 30-án műsorra kerülő filmje, A tűz hatalmában is „galego film”, vagyis az észak-nyugat-spanyolországi Galícia hegyvidékén játszódik. Főhőse egy magányos férfi, aki gyújtogatásért ült börtönben. Hazatérve a hegyek közé a természettel harmóniában szeretné megtalálni a nyugalmát, de kísérti a múlt. Laxe szinte áldokumentarista filmjének főszereplői nem hivatásos színészek, akik rendkívül erőteljesen hatnak a vásznon, csakúgy, mint a direktben fényképezett erdőtűz jelenetek és az erős természeti képek. Filmjét Cannes-ban az Un Certain Regard kategóriában a zsűri különdíjával jutalmazták.

Carlos Marques-Marcet Az eljövendő napok című romantikus drámája arról a kilenc hónapról szól, amíg egy fiatal pár a szülő szerepre készül, s amely lényegében mindent megváltoztat az életükben. Külön hitelességet ad a filmnek, hogy a női főszerepet alakító Maria Rodríguez Soto valóban várandós volt a forgatás alatt. Ezért az alakításáért megérdemelten kapta meg a legjobb színésznőnek járó díjat a Gaudí-díjkiosztón. A filmet november 1-jén, a filmhét utolsó napján láthatjuk.

A spanyol filmünnepet a huszonöt éves katalán filmrendező, Belén Funes Egy tolvaj lánya című alkotása zárja, amely számos elismerés között idén a legjobb elsőfilm Goya-díját nyerte. Szintén szülő-gyermek-történet, ráadásul két főszerepét Eduard Fernandez és Greta Fernandez, apa és lánya alakítja. Belén filmje a társadalom peremén élőkről ad hírt. Sara egész életében egyedül volt. Most, 22 évesen, immár egy kisgyermekkel az a vágya, hogy intézetben lévő öccsével és gyermeke apjával egy családot alkossanak. Tudja, hogy a legfőbb akadálya ennek a saját apja, a börtönből szabaduló Manuel lehet. Úgy dönt, hogy távol tartja őt maguktól, de rá kell jönnie, hogy vannak kötelékek, amelyek elszakíthatatlanok.

A 2020-as budapesti Spanyol Filmhét a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.