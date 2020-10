Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatnod októberben

Csodás vendéglátóhelyek nyíltak az elmúlt időszakban Budapesten, nézzétek meg őket!

A képzőművészeti körökben otthonosan mozgó pestieknek biztos nem kell bemutatni a Bródy Sándor utcai Painters Palace-t, a Palotanegyed népszerű közösségi művészbázisát. Kistestvére, a Gutenberg térre néző kávézó, az Art Cafe Muse semmivel sem kevésbé stílusosabb vagy hangulatosabb szomszédjánál, pusztán a funkciója más. Míg a Painters Palace bohém pincehelyiségében a kreatív írás vagy a rajzolás mesterségét sajátíthatjuk el hasonszőrű emberek oldalán, addig az Art Café Muse asztalainál ülve egy csésze mennyei ristrettóból vagy egy pohár mámorító borból nyerhetünk ihletet.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 27.

A Nagymező utcai Hard Rock Hotel közeledő megnyitásával Budapest valódi Hard Rock-nagyhatalommá növi ki magát, előkelő Sessions étterme pedig a főváros gasztronómiai ékszerdobozának legújabb drágaköve. A 15 éves közös szakmai múltat hátuk mögött tudó Lipták Tamás executive és Sziszik István sous séf által összeállított ételkínálat a hazai hozzávalókra épít, de figyelembe veszi a nemzetközi trendeket is, míg magyar hírességek előtt tisztelgő koktéllapját az étterem dominikai mixere, George Valdez tervezte meg. Az egyedi fogásokat és a kézműves koktélokat 90 hazai és külföldi borfajta és élőzenés produkciók egészítik ki.

1065 Budapest, Nagymező utca 38.

A 2018-ban Magyarország legjobb street foodos helyévé kikiáltott Cupákos idén nyáron profilt váltott: a magyar konyha és a húsos étkek bulinegyedbeli élharcosaként ismert étterem új névvel, új ízekkel és új dizájnnal várja a minőségi gasztronómia szerelmeseit. A Tasnádi Ákos séf által újraálmodott és számos nemzet konyhájából táplálkozó étlapot böngészve olyan fogások közül válogathatunk, mint a fermentált zöldségekkel és burgonyapürével körített, sörben sült sertéscsülök, zöldborsós árpagyöngyrizottó lyoni hagymával, vagy a wakameval és maceszgombóccal tálalt zöldségerőleves.

1074 Budapesdt, Dob utca 31.

Bár erre vonatkozó statisztikák nem állnak rendelkezésünkre, erősen gyanítjuk, hogy az egy lakosra jutó kávézók számát illetően Újlipótváros Budapest valamennyi negyedét maga mögé utasítja. A párizsi hangulatú Pozsonyi út presszózóinak táborát erősíti a fényárban úszó, életvidámságot sugárzó enteriőrrel rendelkező Frida is, mely a környék tipikus kávézóitól eltérően étteremként is remekül megállja a helyét. A könnyed szendvicsek és a kiadós saláták mellett olaszos tálakkal is csillapíthatjuk az étvágyunkat, de amiért leginkább érdemes ide betérni, azok a fatüzelésű kemencében készült pizzák: egyszerűen hibátlanok!

1137 Budapest, Pozsonyi út 23.

A Bródy és a Horánszky utca sarkát elfoglaló Anton egyszerre újhullámos kávézó és kézműves kenyérbirodalom, ahol a magyar Casino Mocca mellett a londoni Dark Arts pörkölései is megfordulnak, de matcha lattét is kérhetünk magunknak, és amelynek ámulatba ejtően jó pékárui és süteményei (vegán és vegetáriánus verziókkal kiegészülve) a szintén Anton-érdekeltségbe tartozó Tripoli látványpékségéből érkeznek napi rendszerességgel. És hogy miket rejt Anton pultja? Saját készítésű, adalékmentes kovászos kenyerükön túl minden nap mást: valamikor izraeli babkát, pisztáciás croissant-t és rebarbarás-vaníliás kosárkát, máskor gluténmentes mangós brownie-t, kakaós csigát és vegán mogyorós tortaszeletet… Akármi is fogadjon, a csalódás kizárt!

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 23/A

A Széll Kálmán tér északnyugati csücskében megbúvó Moxva Kert napközben közép-kelet-európai vonalat követő konyhájával és kétfogásos ebédmenüvel szolgálja a betérő vendégek kulináris komfortérzetét, az est leszálltával viszont a sörök veszik át a főszerepet. Csapról három állandó és három vendégsörfőzde nedűit kóstolhatjuk, míg a hűtőből közel ötvenféle, javarészt magyar, helyenként német, lengyel és cseh palackozású söröket tartalmazó választékból szemezgethetünk. Ne szegje kedvetek a kinti terasz hiánya, a Moxva Kert falai méretes belső udvart rejtenek, amely tökéletesen alkalmas nagyobb baráti összejövetelek vagy szülinapozások befogadására.

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 8.

Olasz tészták, csapolt prosecco, az ország egyik legszebb neoreneszánsz épülete a szomszédban, és már Olaszországban is érezzük magunkat! Az Operaház tőszomszédságában szeptember elején megnyitott Pasta Head Budapest a gyors és az autentikus olasz ízeket próbálja ötvözni: naponta változó, húsos (marharagus Bologna, csípős kolbászos Palermo, pestós-csirkés Vercelli), garnélarákos, és vegetáriánus (padlizsános Belluno, spenótos Scalea, fokhagymás Lecce és csípős paradicsomszószos Napoli) itáliai örökzöldekkel, lágyan buborékoló frizzantével, és meglepően pénztárcabarát árszabással várja a pasta és prosecco rajongóit.

1065 Budapest, Hajós utca 21.

Az egész napos reggeliket kínáló Café Brunch étteremlánc legújabb, Fővám téri egységében magyar és nemzetközi finomságokkal teljesítheted gyomrod minden kívánságát: kóstold meg a friss gyümölcsökkel és joghurttal gazdagon megpakolt granolát, kérj egy mangópürés-kókusztejes tápiókapudingot, harapj bele a fetasajtos ajváros pirítósba, vagy rendeld ki a Café Brunch védjegyéül szolgáló magyaros tojásrántottát friss salátával és házi kenyérrel. Gluténmentes, esetleg vegán diétát követsz? A Café Brunch rád is gondolt, gazdag választékuknak hála nem fogsz éhesen távozni.

1056 Budapest, Fővám tér 2-3.