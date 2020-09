Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten és környékén (szeptember 24-27.)

Ismét összegyűjtöttünk nektek egy tucatnyi hétvégi programot Budapesten: kiállítások, koncertek és gasztroélmények is vannak közük. Neked csak ki kell választani a kedvencedet!

Programok csütörtökre

Minden évben nagy várakozás előzi meg a World Press Photo utazó kiállítását, melyre idén 73996 pályázatot küldtek be. Jó hír, hogy a kiválasztott 151 pályázó közé idén is bekerült egy magyar fotós, Esther Horvath, aki környezet kategóriában első díjat nyert. Ha kíváncsi vagy a világ színfalak mögötti történéseire, nézd meg az időszaki kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban, szeptember 24. és október 25. között! A kísérőtárlat is érdekelhet: ebben az évben a Next Image mobilfotó pályázat hazai nyertesei kerülnek reflektorfénybe.

„~ The Zuboly – 6 fős legénységgel köt ki a hajó a “Tánc-Híd”-nál. Szállítmány: agrár hiphop – rap, népzene, jazz, dance.

A 15 éves zenekar gyanús, hogy lesz még öregebb, viszont fiatal számokat játszanak, sok-sok megismételhetetlen rögtönzéssel.”

„Úgy döntöttünk, hogy kiélvezünk minden egyes napot, amikor még a szabad ég alatt ücsöröghetünk. Így csütörtökön a Fran Palermo frontembere, Henri Gonzo ugrik majd be hozzánk egy akusztikus koncertre. Henrit talán már senkinek nem kell bemutatni, zenekaruk harmadik nagylemeze jelent meg ugyanis pár hónapja, idén jelölték a Highlights of Hungary díjra, ráadásul a Forbes 30 alatti 30 sikeres fiatal listáján is megtalálhatjátok!”

„A saját bevallása szerint is zenei mindenevő Infragandhi veszi be a Dj pultot csütörtökön munka után, és persze pakolja kitűnően koreografált szettjeit, melyekben a világzenétől a dzsesszig, a diszkótól az elektronikáig minden csemegét meghallgathatunk majd. Találkozunk a csúcson, hiszen így a legjobb az #életavárosfelett! ”

Programok péntekre

A J. De Telmont Champagne ház legjobbjaival

Szeptember 25-én nem mindennapi Champagne vacsorával várja a Paris Budapest Étterem és Bár vendégeit. Az étterem – nevéhez híven – elkötelezett hirdetője a francia gasztronómiának, így a franciák legnemesebb habzójának is, a Champagne-nak. Soskó Zoltán, az étterem séfje ez alkalommal a J. De Telmont ház legkiválóbb tételeihez alkotott egy bravúros menüsort, hogy a 4 féle Champagne és a fogások változatos ízei tökéletes harmóniát megalkotva nyűgözzék le a vendégeket.

Galéria- és műteremlátogatással, egyedi kortárs alkotásokkal és köztéri installációval, valamint különleges alkotóműhelyekkel, továbbá a Bartók Béla Boulevard rejtélyeibe vezető sétákkal, túrákkal vár mindenkit az Eleven Ősz programsorozata szeptember 25-én és 26-án.

„Az augusztus végi Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva programsorozathoz hasonlóan, a Szentendrei Jazz- és Bornapokat is megtartjuk, de új koncepció szerint. A bor és a jazz muzsika persze elengedhetetlen, de az éppen aktuális járványügyi helyzetet szem előtt tartva, és az aktuális egészségügyi ajánlásokat betartva a programok késő délutántól estig tartanak, mérhető látogatószámú helyszíneken: éttermekben, szabadtéri udvarokon.”

Programok szombatra

A Sofitel Budapest Chain Bridge újra kitárja kapuit szeptember 26-án, hogy megnyissa Piackertjét immáron harmadik alkalommal. Igazi francia hangulatú vásár, ahol virágokkal, szoba és balkon növényekkel, kerti jókkal, virágos ékszerekkel, természetközeli design alkotásokkal, natúr kozmetikumokkal várják a vendégeket.

A gasztronómiai élvezetek sem maradnak el, hiszen ez alkalommal a Sofitel Budapest ‘Patisserie’ pultjáról válogathatnak az arra látogatók frissen sült illatos francia péksütemények közül. A belépés ingyenes! Az esemény a kiskertpiaccal együttműködésben valósul meg.

Woody Allen ezúttal átrándult az imádott New Yorkból Londonba, hogy hamisítatlan angol díszletek között – tőle szokatlan módon – egy szenvedélyes bűnügyi történetet rendezzen.

Programok vasárnapra

„Várunk benneteket a 16. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál vásárnapján szeptember 27.-énn 10-17 óra között a Dürer kertben.”

A 18 éves Katey (Romola Garai) Havannába érkezik, ahol apja a Ford Művek vezetője. A kissé különc lányt mágnesként vonzzák az utcai táncosok, de legfőképpen egy tüzes tekintetű, büszke és céltudatos kubai sráchoz, Javierhez (Diego Luna) vonzódik. Rábeszéli a fiút, hogy tanítsa meg erre a fékevesztett, erotikus táncra, a salsára és legyen a partnere az országos táncbajnokságon. Rövidesen a színjeles, kitűnő tanuló Katey sutba dobja könyveit és szüleit félrevezetve, éjjel-nappal Javier társaságában igyekszik felfedezni Kuba másik, eddig sosem látott arcát.

Az idei év utolsó Park bulija a Punnanyval! A Punnany Massif csapata már bizonyította, hogy mindegy, hogy többezer vagy néhányszáz rajongó előtt állnak a színpadra, az eszeveszett hangulat és a felejthetetlen élmény garantált! Az augusztusi klubbulik hatalmas sikerén felbuzdulva pedig úgy döntöttek, a Park közönségével búcsúztatják a nyarat, ezért szeptember 27-én újráznak egyetlen, utolsó, kislétszámú klubbulival, a Park kisszínpadán, a szabad ég alatt!

+1 program, ha mégis kimozdulnál Budapestől:

A Völgyrajongók nem maradnak program nélkül idén sem. 4 csodálatos hosszú hétvégére hívunk titeket a Völgybe ősszel. Az III. Völgyhétvége 2020.09.25-27.között vár szeretettel.