10 ország, 10 ízvilág: Íme a legjobb nemzetközi éttermek Budapesten

Hiányoznak a külföldi kalandok, szíved szerint már holnap útra kelnél? Budapesten továbbra is várnak a határokon átívelő gasztronómiai felfedezések. Válogatásunkban – Japántól Franciaországon át Mexikóig – olyan fővárosi éttermeket ajánlunk, amelyek isteni ízélményekkel kecsegtetnek, és az adott ország hangulatát is igyekeznek átadni.

Nemzetközi, francia és magyar ínyencségekkel várja vendégeit a Paris Budapest Étterem a főváros szívében, csodálatos kilátással Budapest ikonikus látványosságaira, amilyen például a Lánchíd és a Budai Vár. Az étterem egyedi látványkonyhájának köszönhetően a vendégek bepillantást nyerhetnek a mennyei fogások elkészítésének

titkaiba is. Az á la carte kínálaton kívül az étterem változatos menüvel fogadja a betérőket minden nap 12 és 21 óra között, amit Soskó Zoltán séf minden második héten újraálmodik, hogy mindig a legfrissebb szezonális alapanyagokból készüljön. A négyféle előételből, főételből és desszertből összeállítható kétfogásos (3400 Ft) és háromfogásos Business Lunch menü (4100 Ft) mellé jár ásványvíz, illetve egy csésze tea vagy kávé. A speciális étkezési igénnyel rendelkező vendégeket is szeretettel várják a Paris Budapest Étteremben, legyen szó laktóz-, gluténérzékenységről vagy vegetáriánus étrendről.

1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.

Az 1997 óta üzemelő mexikói-amerikai étterem Budapest szívében tálalja színes, izgalmas fűszerezésű ételeit, amelyek autentikusságukkal újra meg újra kivívják a fővárosi vendégek elismerését. Az állandó jó hangulat és az elmaradhatatlan mexikói különlegességek (fajitas, enchilada, chimichanga, chorizo és társaik) kombinációjának egyszerűen lehetetlen ellenállni, de miért is próbálnánk? Ideális családi alkalmakra, baráti összejövetelekre, és akkor is, ha a kollégákkal egy pohár mojitóval vagy az Iguana signature margaritáival a kézben szeretnénk koccintva ünnepelni vagy megfeledkezni a stresszes munkanapokról. Az italozgatás mellé az étterem rágcsálnivalói közül lehet választani; ajánljuk a híres chips és guacamole szósz párosítást.

1054 Budapest, Zoltán u. 16.

Kihívás egy olyan nemzet ételeit főzni, amelyet világszerte kiváló gasztronómiájáról ismernek. Na, nem a budai zöldövezetben található Alessio séfjének, aki nap mint nap ízletes, autentikus olasz fogásokat varázsol az asztalra. A firenzei családi trattoriák hangulatát tükröző Pasaréti úti vendéglátóhelyet két, az olasz konyhaművészet felé csodálattal adózó barát álmodta meg, akik bőséges adagokat szerettek volna elérhető áron szervírozni, a hagyományos toszkán ízvilágot olasz alapanyagokkal megteremtve. A vendégek visszajelzései alapján sikerrel jártak, a betérők 80%-a rendszeresen visszajár. Mivel a bor szerves része a gasztronómiának, az Alessióban rendszeresen szerveznek borvacsorákat, isteni ételeket és minőségi borokat összepárosítva.

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

A Pata Negra közel 20 éve egyet jelent a spanyol ízekkel Budapesten, harmadik éttermük mégis csak nevében emlékeztet a kistestvér tapasbárokra. Az asador típusú grilléttermek Spanyolország-szerte prémium minőséget kínálnak faszenes kemencében készült húsokkal vagy a tenger gyümölcseivel; a „mi spanyoljainknál” is pont ezt kapjuk a pesti Operaházzal szemben. A köret itt csak mellékszereplő a világ egyik legjobb rib steakjének tartott baszk Txogitxu txuleton, a tölgyfadeszkán sült lazac, és a spanyol prémium borkínálat mellett. Bennfentes tipp: szeptember végén indul legendás borvacsora-sorozatuk 4. évada, úgyhogy ha nem akarsz lemaradni az alkalmi menüsorról, gyorsan kell cselekedned. Mondj igent a kifinomult spanyol hedonizmusra, és foglalj helyet időben!

1061 Budapest, Paulay Ede u. 39.

A belváros szívében található Black Cab közkedvelt hamburgeres hely, egy csipetnyi angol gasztronómiával kiegészítve. A Black Cab konyhájáról csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni: a friss, malátaecettel meghintett sült krumpli díjat érdemel, míg a kreatív „make your own burger”, azaz tervezd meg a saját hamburgered koncepciónak hála a vendégek kiválaszthatják a zsemle méretétől kezdve a húst és a feltéteteket is, extraként pedig akár kéksajtot, grillezett ananászt vagy tükörtojást is lehet kérni. A ház specialitásaival szintén megéri próbát tenni, ilyen például a népszerű Cabbie Burger, amiben angol cheddar sajt, közepesen átsült marhahús és enyhén csípős jalapeño paprika rázza fel az ízlelőbimbókat.

1095 Budapest, Mester utca 46. és 1088 Budapest, Rákóczi út 19.

A Nobu nevét rendszeresen hallhatod hollywoodi sztárokkal készült interjúkban, ez pedig már önmagában ékes bizonyítéka annak, hogy nem akármilyen étteremláncról van szó. Az avantgárd japán étterembirodalom alapítói Nobuyuki Matsuhisa séf és Robert De Niro színész, akik olyan vendéglátóhelyet teremtettek, amely nem csak hangulatában, de ízvilágát tekintve is párját ritkítja. A japán konyha remekeit a perui gasztronómia karakteres ízeivel kombináló Nobuban mentőöv nélkül fejest ugorhatsz, mert a kínálat sokszínű, és mi még soha olyan ételt nem kóstoltunk ott, ami ne nyűgözte volna le az ízlelőbimbóinkat. Mindezért a konyhát irányító és az étlap összeállításában is szerepet vállaló Schreiner Gábor executive séfet illeti köszönet.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Foglalás: reservation@noburestaurant.hu



Ahogyan arról korábban már írtunk, autentikus kínai ízekben a Wan Hao az ász. Budapest kínai negyedének egyik gasztronómiai fénypontja azért bakancslistás, mert minden eszközével segít, hogy az ázsiai ország ízeivel örökre szóló barátságot köthess. Adott a kedves kiszolgálás, a klasszikus ételek (dim-sum, pekingi kacsa, és még sorolhatnánk), a vulkáni erejű, csípős ízvilág, az alumíniumdobozos ázsiai innivalók, és az étteremnek otthont adó, műemlékvédelem alatt álló épület kivételes hangulata. Ha pedig evés után hamisítatlan kínai szórakozásra vágynál, az emeleti karaoketermeket ajánljuk. A X. kerületi Monori Center központi helyét elfoglaló Wan Haóban garantált a kulináris kaland, és repülőjegyet sem kell váltani!

1107 Budapest, Jegenye utca 30.

+36 30 912 6888

Az ázsiai kultúra és gasztronómia iránt érdeklődők új törzshelye, valamint a kulináris kalandorok bakancslistás célpontja vietnámi, kínai és mongol ételkülönlegességekre szakosodott. Joggal nevezhetnénk a keleti konyhaművészet budapesti szentélyének vagy valamiféle mágikus átjárónak, mivel belépve az az érzésünk támad, hogy egy távoli országban járunk. A dekorációt nem aprózták el, ahogyan a nem szokványos módon tálalt ételekben sem találni kivetnivalót. Desszertfronton és az elő-, illetve főételek szempontjából is ott van a szeren, hiszen minden csábító a szemnek. Az italszekció frissítőkkel, ázsiai sörökkel, borokkal és vietnámi kávéval teljes, a konyha egészen este 10-ig felvesz rendeléseket. Asztalfoglalás: +36 20 451 1737.

1133 Budapest, Ipoly utca 3.

A kreatívan fejlődő görög konyha nem csak szuvlákiból és muszakából áll – állítja a Mazi görög étterem üzemeltetője. E kijelentés bizonyításához klasszikus, minőségi alapanyagokból készülő finomságokat kínálnak a görög konyhát képviselve, ám modern köntösben. Ételeik hozzávalóit Görögország különböző részeiről szerzik be, így autentikusan tudják egyesíteni a valódi mediterrán ízek kavalkádját a görög hagyománnyal. A konyhai csapatot két görög séf, Andreas Kalantzis és Dimitris Petropoulos irányítja, akiknek szívügye, hogy vendég és vendéglátós között bensőséges kapocs alakuljon ki. Kiemelt cél, hogy a budapesti közönség ne csak a különleges alkalmakon, hanem a mindennapokban is a görög ízeket válassza. Úgy látjuk, ehhez minden körülmény adott.

1054 Budapest, Alkotmány utca 19.

Ha a város legjobb indiai éttermét keresed, a budai Diós-árok felé kell venned az irányt. Az autentikusságáról híres Curry House a dél-ázsiai ország legfinomabb ízeit kóstoltatja meg veled, az emlékezetes gasztronómiai élményt kiváló, vendégbarát kiszolgálással párosítva. Miután átléped a küszöböt, a keleti kultúra jellegzetességeit hangsúlyozó, bámulatos dizájn ragadja meg a tekinteted már a gesztenyefák árnyékában megbúvó tágas teraszon, és bent is csak azt veszed észre, hogy hosszú percek óta kémleled a dekoráció apró részleteit. A „figyelemelterelés” persze csak addig tart, amíg terítékre nem kerülnek a fűszeresen illatozó, vibrálóan színes indiai ételek, köztük mennyei vegán fogások. Asztalt foglalni a 06/1 212-5681 telefonszámon vagy a curryhouse.budapest@gmail.com e-mail címen tudsz!

1125 Budapest, Diós árok 16.