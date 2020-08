STRAND Fesztivál helyett SzabadSTRAND lesz 2020-ban – Íme a részletek!

Ma már tudjuk, hogy egyetlen nagyobb zenei fesztivál sem valósulhat meg 2020-ban itthon úgy, ahogyan megszoktuk, ahogyan vártuk. Ez alól a MOL Nagyon Balaton keretében tervezett zamárdi STRAND Fesztivál sem kivétel, amely augusztus 18-tól várta volna a közönséget. A szervezők SzabadSTRAND címmel az eredeti helyszínen, augusztus 19-22. között várják programokkal a közönséget.

„Az elmaradt fesztiválok nagy űrt hagynak idén a közönségben. A STRAND Fesztivál hangulatát idézi meg augusztus 19-től Zamárdiban a SzabadSTRAND. A négynapos eseményt elsősorban azoknak szánjuk, akik korábban már foglaltak szállást Zamárdiban, vagy úgy tervezték, hogy a Balatonon töltik az ünnep körüli napokat” – közölte a VOLT Produkció.

Reggelente Cziráki Kitty jógával indítja a napot, a naplemente pedig közös SUPpozásra csábítja a strandolókat, ami ráadásul egy welcome és egy kilépő prcosecco koccintással indul-zárul.

A STRAND Fesztivál egyik kedvenc helyszíne három napra újra életre kel! Most is Járai Márk a házigazda-szervezője a Tábortűznek, ahol esténként 2-2 zenészt delegál a Halott Pénz énekese. Koncertet ad Szabó Benedek, Ohnody, Kama, Apey, Szivák Zsolt és Járai Márk is.

Az egész nyáron nyitva tartó MOL Nagyon Balaton Terasz délutánonként és esténként a STRAND DJ-it vonultatja fel: itt lesz Dedmani & DJ Venom, Jumodaddy, Jokó, Elf és a szervező-házigazdák.

A Dumaszínház csapatából Janklovics Péter és Szabó Balázs Máté lesz a SzabadSTRAND vendége.

A közönség aktív részvételével a vízparton készül el a Balaton legnagyobb festménye. A Balaton ART szervezői a fiatal képzőművészt, Labrosse Danit kérték fel, hogy a rá jellemző stílusban rajzolja le a Balatont egy összefüggő, 10 méteres vászonra. Az 500 mozaikkockából álló képet a helyszínen a résztvevők színezhetik majd ki.

„Az elkészült, gigantikus alkotás 10 db, egyenként 2 x 1m-es festményből áll majd. Ezeket ősszel a MOL-lal közösen árverezzük majd el, a bevétel teljes egésze pedig 10 jótékony ügyet támogat majd. Olyanokat, mint az Együtt az Autistákért, az UNICEF, de a fesztiváljainknak otthont adó Zamárdit is ezzel szeretnénk segíteni” – mondta el Lobenwein Norbert, szervező.

A SzabadSTRAND a családokat és a gyerekeket is várja, lesz Játszóház Projekt rengeteg társasjátékkal, Nagy Csobbanás óriási balatoni vízi csatákkal és Kis STRAND Kaland is.

Ugyanitt a hagyományos balatoni kínálat mellett a gasztronómia is szerephez jut: az etyeki +52 Event & Gastro Hall grill és BBQ mestere, Stoller Márton lesz a vendége négy napon keresztül a Séf a Parton című programnak.

A SzabadSTRAND minden programja ingyenesen látogatható.