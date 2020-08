Szolnokon is megrendezik a Color Run élményfutást

Sokak örömére idén is megrendezésre kerül 2020. szeptember 12-én Szolnokon, a The Color Run Make Magic Szolnok powered by Auchan Korzó élményfutás! A bolygó legboldogabb 5 kilométere nem csak egy üres szlogen, hiszen itt valóban a jó hangulat és az élményszerzés kerül a fókuszba!

„Nem titkolt szándékunk, hogy a hosszú, bezártságban töltött hónapok után egy vidám hangulatú közösségi élmény keretein belül mozgassunk meg kicsiket és nagyokat. Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy ez nem egy futóverseny, hanem a legszínesebb és legvidámabb élményfutás, ahol a részvétel és az őszinte mosolyok számítanak!” – mondta Valek Viktor, a The Color Run Magyarország egyik főszervezője.

A The Color Run legnagyobb látványossága, hogy már a rajtot megelőzően is színes porokkal dobálják egymást a résztvevők, akik a szinte mindenki számára könnyedén teljesíthető 5 kilométeres táv végére, a 4 dobóponton rájuk szórt további színes poroknak is köszönhetően a szivárvány minden színében pompáznak majd. Arról már nem is beszélve, hogy lehetetlen mosolygás nélkül lefutni, lesétálni, vagy akár tigrisbukfencezve teljesíteni ezt a pár kilométert, ami után mindenki győztesként távozhat a saját egyedi unikornisos érmével, és az élménnyel, amit az együtt megtett táv, a zene, egyéb programok és ezek magával ragadó hangulatának egysége ad.

Egy olyan rendezvényen vehetünk részt, ahol nincsenek elvárások, nincs időmérés, csak az önfeledt nevetés, a közös mozgás élménye, és a cél egymás biztatása. A színes porok egymásra dobálása pedig nemcsak elképesztően látványos, hanem amellett, hogy mókás, még biztonságos is. A porok teljesen természetes, bevizsgált, az egészségre ártalmatlan kukoricakeményítőből, szódabikarbónából és FD&C (élelmiszer-biztonságos) színezékből készülnek, amit könnyedén ki lehet mosni, mivel vízben oldódik.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor ITT tudsz válogatni a különböző csomagok közül, majd nevezni, és begyűjteni a kedvezményeket, ha többed magaddal regisztrálsz! A szolnoki rendezvény a főtámogató Auchan Korzó melletti füves területen valósul meg, amit könnyedén megtalálhattok a vidám zene, a színpadon és a rendezvény egész területén zajló programok miatt is. Az ínycsiklandó ételekről, finom italokról pedig profi food truckok gondoskodnak számotokra.

