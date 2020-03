Vason van a fékem – avagy a fékbetét kopása

A közlekedés biztonsága rendszerint olyan tényezők függvénye, melyekre hatással lehetünk. Sok múlik a megfelelő gumikon, az alkatrészek minőségén, de az olyan folyamatosan felmerülő problémákra is figyelmet érdemes fordítani, mint a fékbetét kopása.

A fékrendszer tulajdonképpen úgy működik, hogy a fékpedál benyomásával megnő a nyomás a fékrendszerben levő folyadékban. Ez a kerekekhez jutva fejti ki fékező hatását. A rendszer kiemelten fontos része a féktárcsa és a fékbetét. Mivel a fékek alapvetően súrlódásos elven funkcionálnak, ezért nyilvánvaló, hogy kopásnak is folyamatosan ki vannak téve. A gépjármű egyik legfontosabb eleme esetében nagyon fontos, hogy a kopás időben ismertté váljon számunkra, és sor kerülhessen a megfelelő cserékre. Nem csak a féktárcsa, hanem maga a fékbetét is kopik, ez utóbbi rendszerint gyakrabban. A korszerű autókban a fékbetétek már kopásjelzővel is fel vannak szerelve, így az autó jelzi, ha aktuálissá válik a csere.

Arra is lehetőség van, hogy a kopottsági állapotot szabad szemmel megvizsgáljuk. A szakemberek szerint egy új fékbetét 10 mm vastagsággal bír. A tárcsafék működése során a betétek és a tárcsa között minimális a távolság, ezzel megcélozva azt, hogy fékezéskor minél kisebb utat kelljen megtennie a betéteknek. A kopott fékbetét cseréje nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy biztonságosan gurulhassunk az utakra. Az autodoc.hu oldal szerint a féktárcsa állapotára is megéri figyelmet fordítani, ha ugyanis nem egyenletes azok felülete, akkor fékezés közben az elért hatás sem lesz optimális. Ennek jele általában az, hogy fékezéskor rángat az autó.

A kopási határ a Wikipédia szerint 2 mm, így ehhez közeledve mindenképpen célszerű az autót szervizbe vinni. Sokan hajlamosak vagyunk a szervizelési költségeken spórolni, és úgy vagyunk vele, elgurul az az autó még egy darabig. A tapasztalatok azonban sajnos azt mutatják, hogy ilyenkor csak egyre nagyobb károkat okozhatunk a rendszerben. Ha nem szeretnénk tehát horror összegeket látni a számlán, akkor célszerű időben az alkatrészcsere mellett dönteni.

Persze sok múlik azon is, hogy milyen szakembert sikerül találni. A megbízhatóság a területen kiemelt jelentőséggel bír, és persze az sem elhanyagolható, hogy milyen gyorsan dolgozik egy-egy szerviz. Az autót a legtöbben alig tudjuk akár csak néhány napig is nélkülözni, így azok a szakemberek, akik hatékonyan végzik feladatukat, általában be is vannak táblázva. Megéri azonban a minőségi munkára várni, és akár többet is kifizetni érte, hiszen az autó állapota a biztonságos közlekedés fokmérőjének is számít.

A fékezés hatékonysága egyébként szoros kapcsolatban van azzal is, hogy mekkora figyelmet fordítunk a gumik állapotára. Az évszakváltáskor aktuálissá váló gumicsere kérdése mellett biztosan nem mehetünk el. Nem véletlen, hogy a téli abroncs kifejezetten a jeges, hideg aszfaltra lett kialakítva, és nem alkalmas a nyári közlekedésre. A gumik profilmélysége szintén lényeges. Tudta, hogy kopott gumikkal nedves úton a féktávolság négyszeres is lehet? Előzze meg a bajt, és ügyeljen a rendszeres szervizelésre!