Májusban Budapesten ad koncertet Lara Fabian

20 millió eladott albummal a háta mögött Lara Fabian visszatér vadonatúj, 50 World Tour elnevezésű turnéjával. Ezzel a koncertkörúttal egyszerre ünnepli 50. születésnapját, valamint a különleges előadással – amelynek keretében mind a 14 albumáról elhangzanak a legnagyobb slágerei – 30 éves karrierjét. Lara új, francia albuma Papillon címmel tavaly tavasszal került a boltokba.

Lara Fabian, a belga-kanadai énekesnő, dalszerző, zenész, színész és producer, minden idők egyik legsikeresebb európai művésznője. Kilenc nyelven énekel: franciául, angolul, spanyolul, portugálul, olaszul, héberül, flamandul, németül és oroszul. Még csak 18 éves volt, amikor Croire című kislemeze 500.000 példányban kelt el Európában. Második albuma, a Carpe Diem már tripla platina státuszt ért el, és tucatnyi díjat hozott neki több országból is, többek között az Év Énekesnője címet is. Sikere azóta is töretlen, éljen és dolgozzon Belgiumban vagy Kanadában.

Ne hagyjuk hát ki a lehetőséget, hogy együtt ünnepeljünk Lara Fabiannal ezen a különleges előadáson! Az eredetileg novemberre tervezett koncert az énekesnő egyéb kötelezettségei miatt végül 2020. május 28-án kerül megrendezésre a Budapest Arénában. Jegyek még kaphatók a a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.