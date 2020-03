WARMING! Ismert magyar zenészekkel indít ökoforradalmat a Budapest Park

A Budapest Park évek óta folyamatosan kutatja a fejlesztési lehetőségeket, amelyek hatással lehetnek környezetünk védelmére. Ennek szellemében a kilencedik szezonban is több újítás – mint például a repohár bevezetése – várható, illetve a Park kommunikációjában is kiemelt szerephez jut a környezetvédelem. Ennek első állomása a Budapest Park és a Zenészek Ökoforradalmi Sorozata, amelynek első, pilot részében a Follow The Flow tagjai láthatóak.

A Youtube-on és Facebookon megjelenő videósorozat összesen hét epizódon keresztül jár körbe különböző égető fontosságú témaköröket a közlekedés környezetszennyező hatásaitól kezdve a műanyagfelhasználáson át a fenntartható divatig. A Budapest Park segítségére olyan zenészek voltak, mint a Follow The Flow, Schoblocher Barbi (Blahalouisiana), Beck Zoli (30Y), Puskás Peti (The Biebers) , Farkasházi Réka (Farkasházi Réka és a Tintanyúl), Wolfie (Punnany Massif), Columbo (Irie Maffia, Brains) és Fluor (Wellhello), akik saját tapasztalataikat osztják meg a nézőkkel és akiknek elismert klímaszakértők adtak útmutatást.

A sorozat lényege, hogy közelebb kerüljön hozzánk a klímatudatosság fogalma, illetve a mindennapokban is alkalmazható praktikákat tanulhassunk közösen.

“Nagyon fontos számunkra, hogy a Budapest Park működése által generált karbonlábnyomot csökkentsük, de ennél talán még lényegesebb az iránymutatás, amit vendégeinknek nyújtani tudunk. Ezért a tavalyi évtől együttműködési megállapodást kötöttünk egy kiváló szakemberekből álló klímaszakértői csapattal, akik segítenek nekünk abban, hogy vendégeinkkel olyan információkat oszthassunk meg, melyek amellett, hogy függetlenek a pártpolitikától, hasznos tanácsokat és módszereket adnak a klímaváltozás megállításához. Küldetésünk fontos részének tartjuk, hogy miközben sokszínű élményt nyújtunk, hozzájáruljunk a társadalom nyitottabb gondolkodásához, és megmutassuk az egyén szerepét, fontosságát a pozitív irányú változásokban és a rászorulók támogatásában.” – mondta el Pálffy András, a Budapest Park alapítója és stratégiai igazgatója.

A figyelemfelkeltésen és kommunikáción túl a Budapest Park egyéb lépéseket is tesz azért, hogy egy környezettudatos szórakozóhelynek mondhassa magát. Ennek fontos mérföldköve, hogy a 2020-as szezonban amellett, hogy csökkentik a PET palackok számát, az egyszer használatos műanyag helyett bevezetik a repoharat, méghozzá több budapesti klubbal, szórakozóhellyel, helyszínnel összefogva egy egészen egyedi, tokennel működő konstrukcióban. A folyamat egyszerű: a vendég e hálózat bármely tagjánál kiváltja repoharát egyszeri 300Ft-os díjért, melyet távozáskor tokenre válthat. Ezt a tokent pedig bármely partnernél bármikor új repohárra cserélheti.

A Budapest Park kezdetektől fogva fontosnak tartja a környezet tehermentesítését, társadalmi szerepvállalást – kilenc éve lényegében áruszállítási forgalomból kivont hajózási konténerek újrahasznosításával nyerte el mai sajátságos arculatát. Évek óta szelektíven kezelik a Parkban keletkező hulladékot: már a pultokban külön gyűjtik az üveget és a papírt a kollégák, majd a szállítás előtti válogatással biztosítják, hogy a megfelelő kukába kerüljön a szemét. A tavalyi évtől kezdve szívószálat csak kérésre adnak vendégeiknek, így csökkentve felére a szívószálból keletkező hulladék mennyiségét. Kezdetektől fogva támogatják a közösségi közlekedést, kérésükre a várhatóan teltházas koncerteken a HÉV járatsűrítést rendelt el, de szívesen látják a kerékpárosokat is, és különböző akciókkal (például bringás uzsi) kedveskednek nekik, 2019-től pedig az Oszkár telekocsi honlapjukon keresztül is elérhetővé vált.

Figyelmet fordítanak ezen kívül a vízfelhasználás takarékosságára – évről évre csökkentik vízfogyasztásukat azzal is, hogy nem csak hálózati vizet használnak, hanem nagy terhelésű mosdóiknál a piszoárokat vízmentes technológiával működőkre cserélik folyamatosan. Az irodai dolgozók mellett pedig a zenészeket is arra buzdítják, hogy a backstage-ben kihelyezett vizes ballonokból töltsék újra kulacsaikat.

Technikában a piacon elérhető legkörnyezetbarátabb megoldásokkal operálnak, ezzel is csökkentve energiafelhasználásukat: inverteres technológiával működő klímaberendezéseket alkalmaznak, a színpad megvilágítását és a kivetítőket is ledekkel oldják meg, illetve a tavalyi évtől újrahasznosított konfettit használnak.

Terveik közt szerepel továbbá a napelemek és szélturbinák telepítése is, illetve a 10 Millió Fa közösséggel együttműködve szeretnék a Park környékét zöldebbé varázsolni. A Budapest Park 2020-as merchandise kollekciójának tervezésekor is figyelmet fordít a környezettudatosságra. Termékkínálatuk meghatározása során szempont, hogy az előző évben használt színpad molinót újrahasznosítsák, anyagként felhasználják (például bútoraik újrakárpitozásához, de készítettek belőle táskákat is).

A Budapest Park tehát számos CSR tevékenysége mellett (folyamatos adománygyűjtések; akadálymentesítés; vagy éppen az ország legnagyobb segélykoncertjének, az UNICEF Fesztiválnak megszervezése) tehát fókuszba helyezi a környezettudatosságot, egyszerre igyekszik jó példát mutatni és buzdítani közönségét arra, hogy csatlakozzanak a klímaváltozás ellen vívott harchoz – mert ezúttal már a bolygónk a tét.