50+ kihagyhatatlan tavaszi program a Balatonnál

A jó idő közeledtével sorra nyitnak a teraszok a Balatonon, a tó partján megjelennek a futók, de nagyszerű színházi előadások, koncertek és tematikus húsvéti programok is várnak ránk errefelé a következő 3 hónapban. Íme a kínálat legjava!

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a márciusi gasztro mustra és kézműves vásár Siófokon a hajóállomáson.

Az elmúlt évekhez hasonlóan családias kikapcsolódásra számíthatnak a kilátogató vendégek. A széles gasztronómiai kínálat mellett számos kézműves kézműves stand és gyermekfoglalkozás is színesíti a rendezvényt.

Március 13. és 15. között nagyszabású szaunafesztivál lesz Zalakaroson. SzaunaSzeánszok®, bőrfeszesítő fürdőrituálék, kényeztető masszázsok, meditatív hangfürdők, szaunashop, illóolaj- és füstölőworkshop is készül, így a kikapcsolódás garantált! A programon való részvétel feltétele az adott napra érvényes fürdőbelépőjegy megváltása.

A megszokott kiváló termékválasztékkal és színes programkínálattal vár a Tapolca Expo 2020. március 13. és 15. között! A Csermák József Rendezvénycsarnokban tartandó eseményen kézműves termékek, gasztronómiai különlegességek és rég elfeledett tapolcai ételek lesznek kaphatók, de gyermekprogramok és koncertek is szórakoztatják majd az egybegyűlteket.

Balatoni BBQ Burger Forradalommal köszönti a tavaszt a Homola Pincészet. Érkeznek a 2019-es 100% borok: lehet újra koccintani a 100% Rizlinggel és a 100% Szürkével; előkerülnek a napágyak, a lemezjátszónál pedig 14 órától és 22:00-ig WINYL áll majd. A finomságokról a Gastro-Hack csapata gondoskodik.

Első alkalommal tartanak a balatonmáriafürdői központi strandon Marha-jó Gasztrofesztivált 2020. március 14-én. A koncertek mellett a szervezők`Marha-jó` ételekkel várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes! A helyszínen a környék közönségkedvenc éttermei képviseltetik magukat, ki street food, ki magyaros ízek vonalán, főszerepben a marhahússal. Pincészetek, sörház, gyerekprogramok és koncertek is várják majd a látogatókat. Az estét Odett koncertje zárja.

A Badacsonyi Borvidék pincészetei és vendéglátóhelyei tavasszal szombat esténként különleges borvacsorát tartanak. Ha egy kis lazításra vágyunk, jó borokat és ételeket kóstolnánk egy szép pincében vagy egy hangulatos étteremben, akkor a Borbarangolás során ennél még többet is kapunk: megismerkedhetünk a borok készítőjével és családjával, helyi termékeket kóstolhatunk, a gazda vezetésével bejárhatjuk a pincét, a vacsora közben pedig kellemes dallamok várnak ránk.

Ki ne élvezné a hajózást a Balaton nyílt vízén? Hallgatni a víz csobbanását, és csodálni a kora tavaszi Balaton szépségét. Március 15-én 15:00 órától a lellei BL YachtClub kikötőjéből induló fűtött hajójáraton, a Luszin minderre lehetőség lesz. A program ára egy pohár italt is magában foglal.

A BalatoniKÖR Gasztro Piknik Sorozat ezúttal a Gasztrofaluba, Köveskálra látogat. A szervezet a régió gasztronómiájának minőségi megújulásáért leginkább elkötelezett vendéglátósok összefogásaként jött létre. Tagjaik között – akik mind az egész éves Balatonért dolgoznak – van helyi étterem, cukrászda, pálinkafőző, borbár, és több borászat is. Az egyesület fő mozgatórugója az összefogásban, közös gondolkodásban rejlik. Minőség – Hitelesség – Egész éves nyitvatartás – ez a Balatoni KÖR tagjainak három legfőbb üzenete.

Márciusban sem maradhat ki egy különleges gasztroest a hévízi Brix-ben! Ez alkalommal a “Séfek séfe” sztárszakácsa, Krausz Gábor vezetésével vehetünk részt egy 4 fogásos élményvacsorán.

A csillagászati tavasz első napján végre elstartol a VI. Knauf Tihanyi Félmaraton. A szervezők többféle hosszúságú távval várják a sportolni vágyókat, sőt gyermekfutamok is megrendezésre kerülnek. Az esemény tagja az Ötpróba sorozatnak, mely során pontok gyűjthetők és válthatók értékes nyereményekre. Helyszín: Dorko Tihany Beach.

Szereted a medvehagymát? Szeretnéd összekapcsolni a kellemest a hasznossal? Akkor libegőzz a medvehagyma hétvégéken az eplényi Kaland Hegyen és szedj medvehagymát a hegytetőn! Bónuszként pedig látogass el az Ámos-hegyi kilátóba, nézd meg a csodálatos panorámát és nézz le a Magas-Bakonyra és a Balatonra ha tiszta az idő!

Tudtad, hogy a világon csak minden negyedik ember jut tiszta vízhez? A víz világnapja alkalmából 2020. március 22-én, vasárnap 14 órától a strand bejárat mellett kerül megrendezésre Balatongyörök idei első szabadtéri rendezvénye, a Víz-napi Balcsi party, ahol sok érdekességet megtudhatsz a vízről. A Balaton megkoszorúzása mellett izgalmas programok: vízzel kapcsolatos vetélkedők, vizes játékok és kvízjátékok várják a gyermekeket és szüleiket!

Március 25-én ingyenes színházi előadás vár Veszprémben, Scherer Péter rendezésében. A két költőt a darabban Katona László és Kovács Krisztián formálja meg. Az előadás után beszélgetésre lesz lehetőség a színészekkel és Szálinger Balázs József Attila-díjas kortárs költővel. A Nézőművészeti Kft és a Manna Kulturális Egyesület közös előadása egy rendhagyó irodalom óra keretein belül szeretné megszólítani a közönséget.

4 nap futás, 4 nap tudás, avagy zamárdi futótábor az iRUNmore SE szervezésében. Intenzív és változatos programokkal, aktív kikapcsolódással, jó társasággal, tapasztalt futókkal, bulival, közös wellnessel, érdekes előadókkal és előadásokkal várnak minden érdeklődőt a szervezők, mert céljuk, hogy mindenki olyan ismeretekkel térjen haza, melyeket az egyéni edzéseken, felkészüléseken kiválóan hasznosíthat majd.

A L’art pour l’art Társulat legújabb önálló színházi estje március végén a Balatonra látogat. A szárszói József Attila Művelődési Házban találkozhatunk Boborjánnal, Naftalin Ernővel és a Besenyő család sem marad majd ki a 110 perces komédiából. Jegyvásárlásért kattints IDE!

Kautzky Armand és Hűvösvölgyi Ildikó estjén Ady Endre, Reményik Sándor, Weöres Sándor, Wass Albert és Romhányi József költeményei mellett olyan népszerű dallamok is felcsendülnek, mint a Meseautó vagy a Macskák című musical, vagy a Charlie nénje zenés játékának részletei.

Kepes András az első volt, aki a Magyar Televízió képernyőjén, a nyolcvanas években sztárinterjúkat készített Cannes-ban, Berlinben, Tokióban, Hollywoodban, New Yorkban, Latin-Amerikában és a Nobel-díj átadásokon. Pénz és összeköttetések híján akkoriban ez még sok furfangot követelt. Mikrofonja előtt megszólaltak világhírű színészek, a filmtörténet jelentős rendezői, filmesei valamint Nobel-díjas írók, de eljutott a Dalai láma udvarába és Amazónia őserdejébe is. Kepes kalandos útjairól, a sztárok becserkészéséről, a színfalak mögötti világról mesél badacsonytomaji műsorában.

A borkóstolás és a túrázás tökéletes egyvelegét találjuk meg március 28-án a Tagyon hegyen. A természetben együtt töltött túranapot a szívélyes vendéglátás koronázza meg a Balaton legszebb borteraszán, a kék turistajelzés mellett található Tagyon Birtokon. A közel 4 hektáros területen ráadásul nem csak szőlőtőkéket találni: a birtokon dió, alma, cseresznye, meggy, barack, szilva, mandula fák is élnek, valamint rögtön a pince előtt kialakítottak egy 600nm-es konyhakertet is.

Március utolsó hétvégéjén lehetőség lesz meghódítani egy verseny keretében a Bakonyt, méghozzá többféle hosszúságú távon. A résztvevőket 50, 30, 25 vagy 10 kilométeres pálya várja, mely emelkedőkben sem szűkölködik. A nevezéshez sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul.

2020. március 28-án helyi idő szerint 20:30-kor világszerte sötétségbe borulnak a nagyvárosok és a kis települések. Az idei Föld Órájához Zalakaros is csatlakozott, így 20:30-tól 21:30-ig lekapcsolják a Zalakarosi Fürdő fényeit! Az üzemeltetők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a helyszínre.

Európában először rendezik meg a Magyar Honvédség együttműködésével a SPARTAN Sprint és Super Honor Race bajnokságot. Az eseményen a „Magyar Honvédség Akadályfutó Csapatbajnoksága” címen külön versenyt is indítanak az egyenruhásoknak. A verseny helyszíne a Veszprém-Jutaspusztán található Újmajor tábor. Találkozzunk a szurkolói zónában!

2020 tavaszán egy DJ-szett erejéig már gyönyörködhetünk a balatoni táj szépségében, a Be Massive Horizon sorozat ugyanis április 4-én Tihanyba költözik. Az ország egyik legszebb fekvésű települése bővelkedik a természeti adottságokban, de jól ismert az apátságáról és az ún. Visszhang-dombról is. Az eseményre csak limitált számú jegy elérhető, ezért siess, nehogy lemaradj a buliról!

Április 4-én, szombaton már 3. alkalommal vár bennünket Vonyarcvashegy 8 pincészete, illetve a zalai éttermek és termelők részvételével zajló hangulatos koncertekkel színesített gasztroparty. Az ingyenesen látogatható rendezvényen fellép a Babos-Piller Jazz Duó és a Vagabond Trió is.

Az októbertől áprilisig zajló gasztronómiai rendezvénysorozat április 4-én és 5-én a füstös ételeket állítja középpontba. A szervezők szenet hevítenek, kipakolnak a teraszokra és hagyják, hogy a jótékony füst átjárja a halas, húsos és zöldséges fogásokat. Ahogyan azt már megszokhattuk, természetesen ezúttal is a legjobb minőségű vulkanikus borokat fogyaszthatjuk az ételsor kísérőjeként.

A Filharmónia Magyarország keszthelyi felnőtt bérlete a 2019-2020-as évadban négy koncerttel örvendezteti meg a közönséget novembertől áprilisig. A Filharmónia bérlet évadzáró hangversenyén a Grassalkovich Vonósnégyest hallhatja a nagyérdemű.

2020-ban újra lesz Kőröshegyen tulipánszüret! Az április 9-től 13-ig tartó eseményen bárki összegyűjtheti a húsvéti asztalt díszítő virágokat, miközben egy igazi tavaszi kiránduláson vehet részt. A szervezők a szüretre készülve összesen 176 ezer tulipánt ültettek el, az ötnapos programra pedig négylábú kedvenceinket is várják.

Április 10-én a 2009 óta működő Bohemian Betyars lép fel a veszprémi Expresszóban. Ha te is szeretnéd megtapasztalni az életigenlő, speed-folk-freak-punkos dallamokat, és végigtáncolni az estét, ott a helyed a koncerten! Vendégzenekarként a Deep Glaze csapatával is találkozhatsz.

Mozdulj ki az egész családdal a húsvéti hosszú hétvégén, libegőzz fel az Ámos-hegy tetejére az Eplényi Libegővel, és keress csokitojást a gyerekekkel az Ámos-hegyi kilátónál! Ráadásként menj végig a Mezítlábas Ösvényen, nézd meg a csodálatos panorámát a kilátóból a Magas-Bakonyra és tiszta időben a Balatonra is! További programként lesz kézműves vásár, lufibohóc, ugrálóvár, mászófal, trambulin, természetesen mind díjmentesen!

Az április 11-i KreaTúra a Vasút-ART-járóban indul a sínek alatti galéria ötletgazdája, Fábián László kíséretében. Utána Tomay Katalin iparművész műtermében ismerkedhetünk a kerámiakészítés, vagyis a korongozás, öntés, felrakás fogásaival, miközben izgalmas díszítési technikákat is elleshetünk. Végül sétánkat macaron kóstolóval zárjuk Streit Krisztina Cukrászműhelyében, ahol ehető műalkotások születnek.

Április 11-én a kocsik szerelmeseit várja Balatonfüreden a 13. Tuning Találkozó. A Kisfaludy Strand parkolójában autószépségverseny és tombola kerül megszervezésre, melyet garantáltan a legjobb társaságban élvezhetünk!

Szombaton és vasárnap is izgalmas útvonalakon kereshetünk irodalmi részleteket, hogy végül egy kedves helyen összeolvassuk őket, egy termoszból kortyolt borostea kíséretében. Közben a túra vezetője, Balogh Tomi földtani és urbánus történeteket mesél. Találkozás és indulás mindkét nap délelőtt 10 órakor.

Április 12-én számos ünnepi program várja az érdeklődőket a keszthelyi múzeumokban. A Népviseletes Babamúzeumban a földszinttől a padlásig festett tojásokat kereshetünk, a Játékmúzeumban számos meglepetést nyerhetünk a szerencsekeréken, míg a Nosztalgia Múzeumban a “Szódásüvegtől a kölniig” című kiállítás látható.

A Hegyszépítő Társaság Balatonlelle szervezésében a Kishegyen működő borászatok és éttermek egymással karöltve várják vendégeiket április 18-án. A program rendezői továbbá gyalog- és kerékpártúrákkal, kézműves vásárral, zenével, tánccal és sok meglepetéssel is készülnek.

Randizz április 18-19-én az eplényi Kaland Hegyen: libegőzz fel pároddal a tetőre, a Panorámabárban pedig vegyétek át a benneteket váró szívecskés mézeskalácsot! Lehetőségetek lesz továbbá szerelemlakatot gravírozni, és az elkészült műveket kitenni a Kaland Hegy Logóra a hegytetőn.

Az április 23-25. között megrendezésre kerülő, kétszáz éves múlttal rendelkező tehetségkutató fesztiválon 2020-ban is a dunántúli középiskolás korosztály legjobbjai versengenek majd húsz művészeti kategóriában a város főterén. A rendezvény valamennyi programja díjmentesen látogatható!

Április 25-én botanikai ismerkedő túrán vehetünk részt a Badacsony Céh szervezésében, melynek során láthatjuk a Badacsony egyetlen orchidea faját, az agárkosbort, mely a kosborfélék vagy orchideafélék családjába tartozó védett növényfaj. A túrára benevezők feladata, hogy ezt az egyedülálló lilás virágú növényt megtalálják.

Április 25-26-án lesz idén a várva várt XXI. Balatonkör, melynek keretében akár a 282 km-es nagytávot is lefuthatod, de ha csupán egy szuper családi kikapcsolódást keresel, rendelkezésétekre áll a 25 km-es futam is. A szokásokhoz híven a rajt és a cél Zamárdiban található.

Immáron hagyományosan, minden év tavaszán debütál a BalatonBor legújabb évjárata: ezúttal április 25-én lehet először megkóstolni a 2019-as szüret eredményeként palackba került olaszrizlingeket Badacsonyban a Hableányban. Az előrejelzések alapján 2020-ban 30 termelő közel százezer palack BalatonBora fog forgalomba kerülni.

Május 1-jén ismét ingyenes futóverseny vár ránk a Csillagvárban. Rajtszámért reggel 8 órától lehet sorba állni a várudvarban. Az 1 km-es táv résztvevői fél 10-től futhatnak, míg a 3 és a 10 km-es versenyek indulóit 9:50-re várják.

Május 1-jén ünnepélyesen is megnyitják a rekonstrukciós munkák miatt egy ideig zárva tartott “Balaton Várát”. A Szigligeti-vár szezonnyitó eseménye minden korosztály számára tartogat különleges programot: zenés előadások, bábjátékok, apródavatás várja a gyerekeket, de a felnőttek számára is remek kikapcsolódást ígérnek. A rendezvényre hagyományőrző csoportokat, néptánc együtteseket, régi zenei együtteseket és vásári komédiásokat is hívnak.

Májusfa állítással, hagyományos kulturális programokkal, illetve majális bállal készül vendégeinek Zalakaros az ünnepi hosszú hétvégén. A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdő téren kirakodóvásár és borházak is várják a vendégeket.

A festői szépségű, mediterrán hangulatú Malom-tó partja ad otthont a Tapolca Tavasz Fesztiválnak. Igényes színpadi programok minden korosztálynak, kézműves vásár, hagyományos ételek, és a balatoni régió borai egy helyen, két és fél napon át.

Május 11-én a Bicske és környéke (Alcsútdoboz, Mány, Vértesboglár) településeinek általános iskolás énekkaraiból alakult PANNONIADA Gyermekkórus látogat el a tihanyi Bencés apátságba egy nagyszerű tavaszi koncert erejéig.

2020 májusában a legszebb oldtimerek ismét összegyűlnek a Tagore-sétányon. A nagyszabású balatonfüredi rendezvényen valódi autócsodákban gyönyörködhet a kilátogató közönség.

5. születésnapját ünnepli 2020-ban a Korosajt Fesztivál. Ennek alkalmából a nemesbüki műhelyben kihagyhatatlan gyermek- és felnőttprogramok, meglepetésvendégek, rengeteg sajt és egy új részleg felavatása ígér felejthetetlen élményeket.

A 2019-20-as GasztroPiknik sorozat méltó zárásaként a Balatoni KÖR a Szántód – Tihany kompra költözik. A rendezvényen kerül bemutatásra a Balatoni KÖR új térképe is. Az esemény regisztráció és belépőjegy váltása mellett látogatható.

2020-ban 14. alkalommal rajtol el Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye, az NN Ultrabalaton. A Balatont megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy bringával teljesíthetnek a résztvevők.

Két szomszédos vár: Csobánc és Hegyesd históriájának érdekes eseményeiről szerezhetsz tudomást május 16-án a Badacsony Céh szervezésében. A kiránduláson bepillanthatsz a török korba, a párviadalok világába, valamint a Gyulaffy család életébe is.

A Badacsonyi Borbarangolás egy februártól júniusig tartó rendezvénysorozat, melynek egyik állomása a Sabar Borház pincéje lesz május 16-án. A legendásan csodás sabari naplementén kívül a tulajdonosok többek között házi tapasokkal, süteményekkel és természetesen a legfinomabb boraikkal várnak.

A hagyományteremtő Festetics-bálra ebben az évben május 16-án kerül sor Keszthelyen. A vendégeket 18 órától omnibusz és hintó várja a kastély déli kapujánál, 19:45-től exkluzív gálavacsorára kerül sor az Ensana Thermal Hévíz közreműködésével, az est további részében pedig egy meglepetésvendég szórakoztatja őket.

Május 16-17-én vár ránk a Szürkebarát Hétvége, vagyis a Bortriatlon első állomása. (Ezt követi június közepén a Kéknyelű Kutatás, majd október elején a Rizling Vakáció.) Aki szereti a borokat és szeret játszani is, valamint nyerni, annak ott a helye! A részt vevő pincéknél játékos formában ismerkedhetsz a Szürkebaráttal, annak készítőivel, sőt bepillantást nyerhetsz szakmai titkokba is.

Első alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben a Tihanyi Piknik. A kutyabarát rendezvény számtalan sportolási lehetőséggel (pl. teqball, röplabda, pingpong), a kicsiknek játszóházzal, illetve chill zone-nal, zenével, szendvicsekkel és isteni fröccsökkel várja az érdeklődőket.

A Balaton-felvidék legnépszerűbb termelői piaca egész évben nyitva áll a kézműves ételek, a helyi gazdaságokból származó termények és a régiségek iránt rajongó látogatók előtt. Ízelítő a hangulatból: